公主遊輪歡慶全新太陽公主號即將下水與台灣分公司成立10週年紀念，盛大舉辦線上抽獎活動為眾多公主粉絲圓夢，推出「All in Love 太陽公主號雙人歐洲經濟艙機票+陽台艙船票」線上抽獎活動，中獎者有機會獲得總價值新台幣21萬的頂級遊輪行程包含入住陽台艙及2張臺灣來回歐洲經濟艙機票，一人中獎兩人同行登上公主遊輪歷史上建造最大且極具創新的遊輪「太陽公主號」。



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公主遊輪「太陽公主號」將於2024年初於歐洲首航，且幸運中獎者將能享受嶄新設計客艙、世界級餐飲、身臨其境的娛樂和活動，例如在「玻璃穹頂空中花園（The Dome）」觀賞雜技表演、在技術最先進的表演空間「公主巨蛋（Princess Arena）」內讚嘆其舞台能因應變換不同設計，使全新原創歌舞秀栩栩如生、史上最具吸引力的家庭活動區域「Park19」與獨家「公主勛章假期® （MedallionClass®）」個人化服務體驗等等。







同時，公主遊輪最新發布2024年日本遊輪航季，日本的古老寺廟、櫻花、現代城市景觀和充滿活力的美食正在召喚著日本的誘惑。由日本三菱重工建造的鑽石公主號將在2024年3月至8月的航季返回日本，從東京（橫濱）出發往返，途經三個國家之 35 個目的地，共有 31 條獨特的航線和 36 趟出發航次。更提供鮮美壽司的「Kai海壽司餐廳（Kai Sushi）」與全球最大的「Izumi海上日式浴場（Izumi Japanese Bath）」，期望帶給賓客煥然一新與眾不同的海上日式體驗，讓賓客體驗到鑽石公主號不單只有獨特日式文化體驗，更是海上奢華假期的最佳選擇。





最後，渴望回到過去，漫步在羅馬、巴塞隆納和雅典等歐洲懷舊勝地，探索古蹟、宮殿和傳統歷史地標的賓客，公主遊輪2024年歐洲航季千萬不容錯過，其中包括提供旗下最大和最新遊輪「太陽公主號」，將於2024年初首次亮相，而眾所期待的太陽公主號在 2024年9月之前將會帶領賓客踏上沉浸式地中海冒險之旅。



All in Love 太陽公主號雙人歐洲經濟艙機票+陽台艙船票 線上抽獎活動

抽獎時間：2023/10/30(一) – 2023/12/31(日)

抽獎辦法：於活動頁面登錄個人相關資料即可參加抽獎。

大獎包含：指定航程1間「太陽公主號」陽台艙、2張臺灣來回歐洲經濟艙機票，1人中獎2人同遊！

活動規範：princesscruiseslove2023.com或是公主遊輪官網princesscruises.com.tw。

