2023ITF台北國際旅展 韓國館驚喜不斷！疫情解封後，為了吸引大家重返韓國、體驗韓國各種美好，韓國觀光公社特意以「2023~2024韓國訪問年」為口號，在這次在南港的ITF台北旅展韓國館中，集結韓國在地特色美食、美景，規劃7大區、30個優惠為旅客獻上表演、美食以及沉浸式打卡點，讓大家用不一樣的角度體驗「有一種驚喜叫韓國」。







將於11/3~11/6登場的2023 ITF台北國際旅展在南港展覽館中登場，由韓國觀光公社打造的韓國館(攤位J509)，規劃舞台區、地方政府宣傳區、美食體驗區、運動觀光體驗區、觀光重點城市及地方精選遊宣傳區、銷售區七大區，其中韓國當地18個地方公司單位都到此展出韓國不同的美，現場只要走訪各區集章，湊滿8個章即可現場體驗韓國最夯拍貼機、韓國美食兌換卷二選一免費好禮，並再加碼拼人品抽桃園-清州雙人來回機票。







台北旅展韓國館每日也將有舞台表演，力邀韓國在地表演團體喜劇武術表演「JUMP」及魔法繪畫家庭劇「Doodle Pop」獻上精彩演出之外，也將介紹韓國地方政府及問答活動，讓大家去韓國玩不再只有首爾、釜山等地。同時，展區內也設置韓國秋冬必玩打卡點裝置藝術，韓國賞楓打卡景點、單車實境旅遊體驗、韓國滑雪造景等，讓人在台北旅展韓國館拍出偽出國美照。





加碼看韓國旅遊推薦：5大韓國賞楓攻略

現場更提供多家航空、旅行社各種韓國旅遊商品，並推出各式各樣優惠，包括送免費機票、現折3000元、團體旅遊最低8,999元、送wifi機等，就等著大家來搶好康。韓國觀光公社再加碼，只要於旅展期間現場下訂韓國旅遊商品，團體課可免費獲得「Kingdom Friends冰壩杯一個＋行李箱抽獎券一張」、自由行旅客則是有「精美旅行牙刷收納組」免費領。

2023韓國賞楓預測圖出爐了！對於熱愛去韓國遊玩的旅客而言，「賞楓、賞櫻預測圖」公告是每年最期待的事情，希望在出國遊玩的日子裡，能拍出絕美風景照。今年因氣候影響導致「2023韓國賞楓預測」比起往來來的更晚，預計將於10/1從雪嶽山開始轉紅，一路向南擴散至全韓國，楓紅全盛期預計落在10月底至11月中旬。



全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/372016







加碼看韓國旅遊推薦：2023釜山景點新推薦

在三年的疫情當中，釜山默默多許多新景點，除了有爆紅的天空膠囊列車，還有釜山最高觀景台「釜山ＸThe Sky」、世界最高「99樓星巴克」、海景玻璃屋「P.ARK」，讓大家拍出各種不同氛圍的釜山海景城市之美。而追求刺激的還有韓國最大「樂天世界」和「斜坡滑車Skyline Luge」，使得解封後得「釜山」外國遊客佔比最高的就是台灣人。現在就跟著一起來趟釜山網美之旅。



全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370974







加碼看韓國旅遊推薦：韓國麗水一日遊推薦

誰說韓國海景城市只有釜山、濟州島！對於韓國人而言，全羅南道的「麗水」才是被冠上最美海景城市的美名，現在就來趟韓國深度旅遊，到麗水吃海鮮、看海景。此外，麗水市更是以海鮮聞名，因三面臨海，再加上是冷暖流匯流之處，使得在地海產種類豐富、鮮美以及價格低廉，使得海鮮控每每到訪總是會被各種鮮美海鮮驚艷。



全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370267







加碼看韓國旅遊推薦：5間激推大邱美食

懂吃饕客的一定都知道韓國第四大城市「大邱」，步調較為悠閒的大邱，是吃貨一定要朝聖的美食天堂。紅遍全球的韓式炸雞的發源地便是在大邱，更有極具在地特色的「大邱十味」美食清單，包括烤腸、燉排骨等，都在「2023韓國美食100選」被台灣人評為最想吃韓食料理中，分別奪得第一名和第三名殊榮。現在就跟著窩客島的腳步，吃遍5間大邱超夯美食。



全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369728











2023 ITF台北國際旅展 韓國館 活動資訊

活動期間：2023/11/3-11/6

活動地點：南港展覽館一館（台北市南港區經貿二路1號）

攤位位置：J509

展區：舞台區、地方政府宣傳區、美食體驗區、運動觀光體驗區、觀光重點城市及地方精選遊宣傳區、銷售區。



2023 ITF台北國際旅展 韓國館 贈禮

1、旅展期間，韓國團體商品下單禮

(1)於韓國館內付訂購買團體旅遊商品，出示訂單即可兌換Kingdom Friends冰壩杯一個＋行李箱抽獎券一張（每人限領一份，款式隨機恕不挑選，數量有限，送完為止）。

(2)凡購買團體旅遊商品者，可依訂單內人數再領取Kingdom Friends 24吋行李箱抽獎券每人乙張（請詳閱兌獎聯規則說明），抽獎券發放時間至11/6 17:20止，每日 17:30將於韓國館舞台抽出一位幸運兒。



2、旅展期間，韓國自由行商品下單禮

於韓國館內付訂購買租車、機票、機加酒上述三項任一自由行商品，出示訂單即可兌換精美旅行牙刷收納組一個（每人限領一份，款式隨機恕不挑選，數量有限，送完為止）。



2023 ITF台北國際旅展 韓國館 航空公司優惠

11/3(五)~11/4(六)

濟州航空：旅展現場完成攤位任務，抽免費機票，一日一名，共2張

德威航空：現場加入德威會員,享買機票滿5000送500折價券(現買現折)

大韓航空：下載大韓航空APP，加入SKYPASS會員贈好禮

真航空：現場加入真航空LINE官方帳號好友，就有機會獲得免費機票



11/5(日)~11/6(一)

可依航空：購買搭乘可依航空之團體旅遊行程商品，抽可依航空免費來回機票

易斯達：追蹤粉絲團抽好禮

韓亞航空：票價優惠、再送一件托運行李

釜山航空：2023ITF活動結束後將抽出1名釜山航空(台北-釜山)免費機票兌換券



2023 ITF台北國際旅展 韓國館 旅行社優惠

11/3(五)~11/6(一)

五福旅遊：旅展現場下定指定商品，享第二人減NT$3,000

可樂旅遊：旅展現場下定指定商品，即享折價

東南旅遊：旅展指定團體旅遊商品，最低只要NT$8,999元起

喜鴻假期：旅展訂購指定商品，享第二人折扣NT$3,000起

雄獅旅遊：旅展訂購部分指定商品，享早鳥最高折扣NT$3,000



11/3(五)~11/4(六)

三創旅行社：除韓國觀光公社提供之下單禮，另外贈送下單小禮

世界旅行社：旅展訂購指定商品，享第2人扣NT$2,000

吉帝旅遊：展場訂購指定商品，享第2人折扣NT$1,000

信安旅遊：旅展訂購指定商品，享第二人優惠NT$2,000

盈達旅遊：旅展訂購指定商品，就送韓國專用轉接插頭

燦星旅遊：旅展訂購指定商品，享第二人最高折3,000

寶馬假期：依旅展現場公告優惠



11/5(日)~11/6(一)

KKday：部分團體旅遊商品，享第二人折NT$2,000並贈每房wifi機/台

辰宥旅行社：下訂指定商品，前10名報名者，享有免領隊/導遊小費

長汎假期：旅展現場訂購部分指定商品，享第二人減NT$3,000

新晨旅行社：旅展訂購指定商品，享第二人折3,000元

山富旅遊：旅展現場下定指定商品，享優惠NT$2,000/人

百威旅遊：部分商品享第二人減NT$2,000！再送雙好禮

易飛網：旅展訂購指定商品，享2人同行時，第2人優惠NT$3,000



2023 ITF台北國際旅展 韓國館舞台表演時間表

11/３(五) 12:30 Jump、14:00 Doodle Pop

11/４(六) 11:30 Jump、13:00 Doodle Pop、15:00 Doodle Pop、16:00 Jump

11/５(日) 11:30 Doodle Pop、13:00 Jump、15:00 Jump、16:00 Doodle Pop