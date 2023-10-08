2023韓國賞楓預測大公開！5大韓國賞楓攻略必看，走進「首爾景福宮、釜山梵魚寺、大邱八公山」拍秋日楓紅美照。

2023韓國賞楓預測圖出爐了！對於熱愛去韓國遊玩的旅客而言，「賞楓、賞櫻預測圖」公告是每年最期待的事情，希望在出國遊玩的日子裡，能拍出絕美風景照。今年因氣候影響導致「2023韓國賞楓預測」比起往來來的更晚，預計將於10/1從雪嶽山開始轉紅，一路向南擴散至全韓國，楓紅全盛期預計落在10月底至11月中旬。







此次，韓國觀光公社特別針對台灣直飛韓國的國際機場週邊景點，整理5個韓國賞楓攻略，讓你從首爾一路到釜山、大邱都能欣賞到絕美壯觀的楓紅。近日韓國觀光公社加碼推出「有一種驚喜叫韓國」總獎金千萬韓元的抽獎活動，揪大家到韓國發各種美照。







2023韓國賞楓：首爾四大古宮+青瓦臺

到訪首爾旅遊清單中，絕對少不了景福宮、昌德宮、昌慶宮、德壽宮四大古宮，一年四季都有不同的美，尤其是秋日楓葉染上金黃、橘紅，與古宮形成一幅浪漫景致，為韓劇中情侶浪漫約會常見的畫面。夜晚降臨後也別急著走，有開放夜間參觀的景福宮、昌德宮和德壽宮，讓人感受截然不同的氛圍。





2023韓國賞楓：釜山梵魚寺+九峰山林

也建議大家從景福宮東門隨著步道漫步至韓國最高權力的象徵的「青瓦臺」，對外開放參觀滿一週年的青瓦臺，至今依然是在地人週末休閒、外國人朝聖必拍的人氣景點。串連周邊三清公園附近的餐廳、美術館、咖啡聽，打造一日遊散步攻略。秋天到韓國首爾，也一定要到鷺梁津水產市場尋找油脂豐富鮮甜的「錢魚」，是許多在地人秋日必吃海鮮。

被譽為韓國嶺南三大寺廟之一的「梵魚寺」，是釜山最高人氣賞楓景點，每到徐徐秋風吹起的季節，寺廟周圍變成金黃橘紅交錯的楓葉，更有銀杏作陪，讓人在參拜的路上就忍不住拍到停不下來。另外，也推薦保留完整的竹林、松林、山茶花群落、楓樹林和銀杏林等原始自然森林景觀的「九峰山林」，亦是釜山賞楓人氣選擇。







臨海的釜山，到了秋天就是吃肥美海鮮的季節，推薦大家品嚐釜山鄉土美食「河豚湯」，魚皮膠質，魚肉則是Ｑ彈猶如龍膽石斑的口感，是饕客必嚐美味。韓國觀光公社-台北支社為了吸引台灣人到訪韓國遊玩，特意推出「韓國美食100選」票選，其中釜山廣域市的代表美食在前十名中就罷佔三個名額，可見釜山美食之魅力。推薦海雲台周邊五個人氣美食，包括24小時豬肉湯飯、小麥冷麵和堅果糖餅等，看完就想衝去吃。



釜山必吃美食詳細介紹：只吃堅果糖餅會被笑！5個釜山特色美食必吃推薦，24小時老店「豬肉湯飯、河豚湯」就算搭紅眼班機也不怕餓。







再加碼推薦「2023釜山最新景點」！在三年的疫情當中，釜山默默多許多新景點，除了有爆紅的天空膠囊列車，還有釜山最高觀景台「釜山ＸThe Sky」、世界最高「99樓星巴克」、海景玻璃屋「P.ARK」，讓大家拍出各種不同氛圍的釜山海景城市之美。而追求刺激的還有韓國最大「樂天世界」和「斜坡滑車Skyline Luge」，使得解封後得「釜山」外國遊客佔比最高的就是台灣人，現在就跟著一起來趟釜山網美之旅。



釜山最新景點必玩介紹：2023釜山景點新推薦！韓國最大釜山樂天世界、99樓海景星巴克領軍5大新景點，快來趟釜山網美之旅。







2023韓國賞楓：青南臺+丹陽小白山

今年9月才正式復航的「桃園-清州」，是旅遊玩家、文青最期待到訪的韓國古都，被譽為「東亞文化之千年古都」清州秋日旅遊，最推薦到訪大清湖畔的總統別墅「青南臺」，種植超過兩百多種的造景樹木和野生花卉，是清州人最愛的後花園、賞楓名所，更有許多後鳥遷徙至此。而韓國第18個國立公園，「丹陽小白山」中，設置「滿天下Skywalk」透明天空步道等你來探險走在上頭欣賞滿山楓紅。







除了在觀景台欣賞滿山滿谷的楓紅美景之外，也規劃許多刺激遊樂項目，包括長980公尺的高空滑索，長1,000的高山滑車、滑道等，讓大家用不同的視角欣賞。丹陽隨處可見以特產「大蒜」製成的特色小吃，趁著秋季進補時，點一桌「大蒜韓定食」，各種豐富的大蒜小菜，絕對讓你大開眼界。







2023韓國賞楓：大邱八公山

位於大邱近郊的人氣景點「八公山」，搭乘纜車上山輕鬆俯瞰八公山壯麗的楓紅，又或是漫步行走在16.3公里的環山步道中，讓人邊走、邊欣賞黃橘紅互相交錯的楓葉，絕美的賞楓景點讓人拍到手機沒電。







對於文青而言，大邱則是漫步穿梭在胡同中，探詢歷史遺留下來的古蹟美景。這次特別整理7個大邱免費散步景點攻略，以「大邱近代胡同」為主題每個點之間步行不超過5分鐘，邀請大家走進大邱胡同中，慢下腳步、靜下心來細細欣賞專屬於大邱的美好。



大邱免費景點詳細介紹：韓國大邱一日漫遊攻略！7個「大邱免費景點」每個點步行5分鐘內就到，宛如小歐洲「第一教會、桂山聖堂」鑽進大邱胡同拍出最美IG限動。







懂吃饕客的一定都知道韓國第四大城市「大邱」，步調較為悠閒的大邱，是吃貨一定要朝聖的美食天堂。紅遍全球的韓式炸雞的發源地便是在大邱，更有極具在地特色的「大邱十味」美食清單，包括烤腸、燉排骨等，都在「2023韓國美食100選」被台灣人評為最想吃韓食料理中，分別奪得第一名和第三名殊榮。現在就跟著窩客島的腳步，吃遍5間大邱超夯美食。



大邱必吃美食詳細介紹：大邱美食必吃推薦！5間激推「大邱美食」烤腸、燉排骨、牛骨湯全都吃，下一站出國就直飛大邱吃起來。







2023韓國賞楓：濟州漢拏山天娥林蔭路+山君不離

和金剛山、智異山並稱韓國三大神山的「漢拏山」，擁有極豐富的自然生態，也是濟州島唯一可以看到壯麗楓紅美景的地方，其中漢拏山環山路之一的「天娥林蔭路」，便是濟州賞楓秘境，約11公里長的步道被各種楓紅染成最夢幻的秋日美景。而秋日的濟州島除了賞楓之外，位於東南面的山君不離「紫芒草花海」更是不能錯過的期間限定打卡點，周長超過2公里的火山口上整片粉紫色芒草花海夢幻登場，讓秋季不再只有楓紅色。



