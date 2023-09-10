大邱美食必吃推薦！5間激推「大邱美食」烤腸、燉排骨、牛骨湯全都吃，下一站出國就直飛大邱吃起來。

去韓國玩膩首爾、釜山的話，那就到大邱吃美食！懂吃饕客的一定都知道韓國第四大城市「大邱」，步調較為悠閒的大邱，是吃貨一定要朝聖的美食天堂。紅遍全球的韓式炸雞的發源地便是在大邱，更有極具在地特色的「大邱十味」美食清單，包括烤腸、燉排骨等，都在「2023韓國美食100選」被台灣人評為最想吃韓食料理中，分別奪得第一名和第三名殊榮。現在就跟著窩客島的腳步，吃遍5間大邱超夯美食。







大邱美食推薦：國一牛骨湯飯

說到大邱必吃美食，那就一定要聽過「大邱十味」，其中牛骨湯飯便是大邱人早午晚餐甚至是宵夜最愛的在地美食。位於大邱鬧區附近的「國一牛骨湯飯」，開業至今已有77年歷史，堪稱是大邱傳統牛骨湯飯元老級名店，店內牆壁上掛滿名人到訪的簽名照之外，更在1966年被指定為「傳統文化保存」的大邱鄉土傳統餐廳榮譽。







24小時營業的「國一牛骨湯飯」，到了之後可以先抽號碼牌等後，入座後桌上都擺著一甕免費拿取的醃蘿蔔辛奇，而每份牛骨湯飯都附有韭菜、辛奇無限供應和一碗白飯，最建議的吃法就是趁熱全部丟進牛骨湯中，配著燉到軟爛的牛肉和牛血享用，就是大邱人早餐最愛的美味。



國一牛骨湯飯

地址：대구중구국채보상로571

營業時間：24小時全年無休

交通：大邱地鐵1號線中央路站（중앙로역）4號出口附近





大邱美食推薦：스마일푸드微笑烤腸

同樣是大邱十味美食代表之一的「烤腸」，不僅是韓國人去大邱必吃美食，更在今年「2023韓國美食100選」中被台灣人票選最想吃的韓國美食第一名，在烤盤上滋滋作響的烤肥腸，大口咬下整個療癒加倍。最推薦大家到「烤腸一條街」大吃特吃，從地鐵安地郎站안지랑三號出口，出站後步行五分鐘即可抵達，匯集十幾間烤腸店，讓人選擇障礙發作。







這次推薦「스마일곱창微笑烤腸」不同於韓式烤肉常見的桌邊烤肉服務，讓客人自己DIY將肥腸烤到外酥內軟，再用剪刀剪成適當大小，並附上醃蘿蔔、辛奇、生菜、辣椒、大蒜和生菜等，依個人喜好搭配，還可以沾著起司一起享用，讓人每一口都吃到不同的滋味。另外，還有韓式蒸蛋、泡麵等經典韓式料理選擇，就怕大家吃不飽。



스마일곱창微笑烤腸

地址：대구 남구 대명9동 872-15 （大邱廣域市南區大明9洞872-15）

電話：+82 53-622-2662







大邱美食推薦：鳳山燉排骨

在韓國只要有一個美食爆紅，就會在附近默默形成美食一條街，而在大邱除了有烤腸一條街之外，「燉排骨一條街」也是吃貨指定必訪、必吃美食。在大邱東仁洞在早期1963年將排骨放在白銅鍋中燉煮，因為導熱速度更快，煮出來的燉排骨口感更加軟嫩鮮美。為大邱十味之一，更是奪得「2023韓國美食100選」第三名殊榮，是來到大邱必吃的鄉土美食。







此次，特別推薦營業超過半世紀的「鳳山燉排骨」，在巷子口就能聞到濃濃的大蒜香，是間主打蒜蓉味的燉排骨名店。使用大量的大蒜、醬油和辣醬，將牛排骨燉煮到入味，有不辣到超辣等四種辣度，並有澳洲牛和韓牛兩種選擇，香氣撲鼻的燉排骨超級下飯，可以是大邱最強「偷飯賊」。懂吃的老饕一定要加點「炒飯」，將剩下的醬汁請店員拿回廚房加入白飯和海苔拌炒，讓人不小心整鍋吃光光。



鳳山燉排骨

地址：대구광역시 중구 동덕로36길 9-18（大邱廣域市中區東德路36街9-18）

電話：+82 53-639-7847







大邱美食推薦：西門市場刀削麵

想要快速了解當地，最快的辦法就是鑽進在地市場，在大邱西門市場便是饕客不能錯過的美食天堂，為漢江以南規模最大的傳統市場，販售各式日常用品和在地美食小吃。藏在西門市場中有一條隱密的「韓國美食街」，狹小的巷弄中沿途可見店家手工自製刀削麵條，大邱十味中「鯷魚湯刀切麵」便能在此吃到最道地的平民小吃，亦是韓國美食100選推薦之一。其中以海鮮刀削麵聞名的「含池博함지박」是此次推薦必吃美食。







在鯷魚湯中加入Ｑ彈刀切麵，再撒上白芝麻提香的「鯷魚湯刀切麵」，在含池博中再加入大量的淡菜和蜆仔，整碗鮮味十足。在地人最推薦的吃法就是加點「炸豬排」一起享受，淋滿特製醬汁的炸豬排一旁還有生菜解膩，雙重享受一次擁有。



西門市場含池博함지박

地址：대구광역시 중구 대신동 115-36（韓國大邱廣域市中區大新洞115-36）







大邱美食推薦：近代胡同紅豆麵包

被譽為大邱三大麵包之一的「近代胡同紅豆麵包」，周邊是近代胡同散步推薦路線，建議大家隨著《金秘書為何那樣》腳步走訪三一萬歲運動日、訪桂山聖堂、第一教堂等景點後，到位於地鐵半月堂站18號出口附近的獨棟總店，買顆招牌紅豆麵包回家。







大邱為韓國第一個引進日本製麵機的地方，在早期能吃到紅豆麵包是極為奢侈的享受。而秉持著傳統製法的「近代胡同紅豆麵包」，總店選在1985年洋樓建築中，店內設計打破麵包店的侷限，打造成文青氛圍的咖啡廳，每個角落都讓人拍到停不下來。







而重頭戲麵包部分，除了有最經典帶有紅豆顆粒內餡的紅包麵包之外，也有升級版生乳餡「紅豆生乳麵包」，有原味、抹茶以及草莓三種口味任選。也推薦菠蘿紅豆麵包、年糕紅豆麵包等創新的紅豆麵包，此外，更針對大邱蘋果之鄉推出超吸睛的蘋果造型麵包。



近代胡同紅豆麵包總店 근대골목 단팥빵 본점

地址：韓國大邱廣域市中區南城路7-1

대구광역시 중구 남성로 7-1



