韓國麗水一日遊推薦！最美海景城市「5大必吃麗水美食、必玩麗水景點」攻略，醬蟹、極速跨海滑索、海景水晶纜車一次收。

誰說韓國海景城市只有釜山、濟州島！對於韓國人而言，全羅南道的「麗水」才是被冠上最美海景城市的美名，現在就來趟韓國深度旅遊，到麗水吃海鮮、看海景。此外，麗水市更是以海鮮聞名，因三面臨海，再加上是冷暖流匯流之處，使得在地海產種類豐富、鮮美以及價格低廉，使得海鮮控每每到訪總是會被各種鮮美海鮮驚艷。







窩客島此次探訪麗水市，帶你吃最鮮甜醬蟹、最浮誇豐盛的三合之外，再沿著河岸逛浪漫小吃攤街、搭上麗水水晶海上纜車，享受專屬韓國的浪漫氛圍；若喜愛刺激的推薦到2021年最新開幕的「華美達酒店高空滑索」，以極速穿越海上，用上帝的視角欣賞麗水海景。







韓國麗水美食推薦：都市漁夫 突章魚三合 도시어부_돌문어삼합

在韓國美食中「三合」代表適用三種材料的組合，根據在地不同特色食材組成大份量料理，而在麗水因為盛產章魚，故以「麗水章魚三合」為特色吸引饕客前往，更被列為「韓國美食100選」中，推薦台灣遊客來訪麗水吃爆量海鮮餐。此次推薦「都市漁夫_突章魚三合(도시어부_돌문어삼합)」，除了有經典款的章魚、五花肉和芥菜辛奇，更擺上活鮑魚、整枝花枝和滿滿的豆芽菜等，猶如小山丘的烤盤一上桌就讓人驚呼連連。





韓國麗水美食推薦：黃金醬蟹 황금게장

麗水章魚三合特色為「章魚+五花肉+芥菜辛奇」基本款，滿滿食材讓人三個願望一次滿足，不怕選擇障礙發作，懂吃的韓國人最後一定會倒入白飯和剩餘醬汁一起拌炒，就算吃飽也忍不住多吃一碗特製炒飯。而芥菜辛奇亦為麗水突山的物產，不同於常見的白菜辛奇，是連韓國人都直呼吃過就回不去的美味。同時，店內也提供多款生魚片，提供生菜、海苔片、各種醃製小菜和特製沾醬，一口塞超過癮。地址：전남 여수시 층중앙동 273

鹹香又充滿鮮味的醬蟹，為韓國特色美食之一，不僅是韓國人的日常美食，更是許多外國旅客指定必嚐的在地美味，超涮嘴的滋味直接被冠上「偷飯賊」稱號，蟹糕、蟹肉拌著飯讓人完全停不下來。而問韓國人哪裡的醬蟹最好吃，十之八九都是回答「麗水醬蟹」，甚至有醬蟹一條街等大家到訪。







被評為麗水十味之一的「醬蟹」，因為鄰近海邊故而生蟹品質更加新鮮、甜美，嚴選石蟳、梭子蟹等各種品種醃製，此次介紹「黃金醬蟹」雖然不在醬蟹一條街中，但卻依然是超高人氣名店。提供肥美的醬油螃蟹、辣拌蟹、醬蝦等套餐，因為原料極為新鮮故沒有腥味，即便是不敢吃生食者也可以克服障礙飽餐一頓。最經典的吃法就是挖一口飯到蟹殼上，和蟹肉、蟹黃攪拌均勻，再大口吃下整個超滿足。又或是挖到海苔上品嚐，也是經典吃法。



黃金醬蟹 황금게장

地址：전남 여수시 우두리 651-25 （全南麗水市突山邑右鬥里 651-25）







韓國麗水景點推薦：浪漫小吃攤街 낭만포차

隨著韓國歌手Busker Busker名曲《麗水夜海》而爆紅的麗水，歌詞中敘述麗水海港風光，將「麗水」搖身變成浪漫旅遊的代名詞，為韓國情侶兩天一夜浪漫約會首選地。而宛如韓劇中出現的「麗水浪漫小吃攤街」，到了夜晚整條海岸線燈火通明，點燈後的跨海大橋、跨海纜車倒映在水面上更加夢幻。







而在跨海大橋下方的布帳馬車，半露天的小吃攤更是年輕人揪吃飯的人氣排隊美食，販售麗水章魚三和等各式各樣海鮮料理。中央廣場處還有打卡點，不定期也有街頭藝人現場駐唱，就猶如淡水河畔的悠閒感，是夜晚放鬆的好去處。



浪漫小吃攤街

地址：전라남도 여수시 하멜로 102

營業時間：18:00~01:00







韓國麗水景點推薦：麗水海上纜車 여수 해상케이블카

因為三面環海的絕美景致而被譽為是「韓國最美海景城市」的麗水，有一座韓國最早興建的海上纜車，為連接突山公園和紫山公園的「麗水海上纜車」，總長約1.5公里中可將梧桐島、2012年舉辦世博會會場、突山大橋和蔚藍南海盡收眼簾，是情侶到訪麗水必朝聖的浪漫景點。







車廂部分有普通車廂以及水晶車廂，最建議大家搭乘全透明的水晶車廂，360度透明車廂將蔚藍大海踩在腳下，也可以坐在強化玻璃地板拍出網美打卡照。若是傍晚時到訪，夕陽和碼頭夜景一次收藏。而纜車的起訖點也設有觀景台，眺望麗水多島海等風光景致。



麗水海上纜車(여수 해상케이블카)

地址：전라남도 여수시 돌산읍 돌산로 3600-1 （全羅南道麗水市突山邑突山路3600-1）

時間：09:00～21:30







韓國麗水景點推薦：華美達廣場飯店 海上高空滑索

除了靜態的海上纜車之外，於2021年3月才新開幕的海上高空滑索設施，位於華美達廣場飯店頂樓24樓高空，從120米高處，以時速80公里橫越海面上空，為全亞洲第一座由飯店頂樓出發的海上高空滑索遊樂設施，讓你用最特別的視角欣賞麗水海景，就等你來挑戰刺激。







「麗水高空滑索」為疫情期間新開幕的最新遊樂設施，讓大家到訪麗水有新的挑戰。每次最多同時六人出發，並且為了安全，需同時滿足130公分以上、35公斤～120公斤兩個要素，才能體驗麗水最新、最刺激的海上高空滑索，體驗價為3萬5000韓圜（約新台幣833元），就能在1分30秒中橫越大海，享受刺激快感。但要特別注意，若遇到雨天將不開放。



麗水華美達廣場 海上高空滑索

地址：全羅南道麗水市突山邑江南路11（麗水華美達廣場飯店24樓）

營業時間：週二～週日 09:30～18:00，若遇雨天不開放



