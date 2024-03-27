想要來一趟與眾不同的日本旅行嗎！想到要訂飯店、查交通就頭大，乾脆那就來一趟別緻又無腦的郵輪之旅吧！透過新日本海渡輪所開發的「北海道小樽－京都舞鶴航線」，遊客可以一次享受關西和北海道的美景！航程天數4天，非常適合從北海道新千歲機場進入日本的旅客！

粉蝶花

新日本海渡輪本次所開發的航線出發日期為2024年4月28日～4月30日，含餐食以及住宿每人4天總共只要39,800日圓，相當於每天只要2,000台幣，非常划算，但要注意僅附早餐，所以中餐和晚餐要額外付費喔。這趟遊輪之旅的其中一大看點就是一年一度的大阪粉蝶花季。在大阪粉蝶花季，可以感受到一百萬株藍花的威力，天空・海洋・花朵彷彿連成了一片，十分壯觀。



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▲圖片來源／SHKライングループ





神戶港鐵塔



▲圖片來源／SHKライングループ





郵輪

從1963年開始，長期以來一直受到喜愛的神戶港鐵塔將在2024年的春天重新開放，建議遊客可以上到最上層，遠眺湛藍的天空和海洋。



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客房



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餐廳

行程方面，第1天會在小樽港於22：30集合開放登船，並於23：30正式開船，第2天則會在21：15抵達舞鶴港，短暫停留，不開放旅客下船，第3天早上則會開放乘客下船，乘客會乘坐巴士，前往大阪粉蝶花季或神戶港。巴士車資也含在郵輪費用中，當晚23：50開船。最後第4天則會在20：45抵達小樽港。



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瞭望台

旅行費用包含：新日本海渡輪來回船票、餐飲費（早餐1次）、巴士費（第3天）、入場費（粉蝶花季・神戶港塔）和保險費。如果有空房，可以通過事前補差額，來升級艙等。另外，粉蝶花季和神戶港行程也有陪同的導遊人員。申請截止日期為出發前14天，心動了就快手刀報名！



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