正值大阪堺市南區的體驗型農業公園「堺．綠之博物館 收穫之丘」約50萬顆的油菜花盛開季節。大片金黃花海捎來春天的氣息，吸引旅人前往一睹浪漫景致！除了有金黃油菜花可賞，從2月上旬開始，還有季節限定的油菜花魩仔魚三明治，同時也有廣受大人小孩喜愛的水豚溫泉及採草莓活動可體驗。



▲圖片來源／株式会社堺ファーム





大阪「堺．綠之博物館 收穫之丘」油菜花季開跑

體驗型農業公園「堺．綠之博物館 收穫之丘」，佔地面積35萬平方公尺。園區分為市區及村莊區，兩區域由一座吊橋相連，每個季節都會盛開不同品種的花卉，不論何時走訪都給人滿滿驚喜。

▲圖片來源／株式会社堺ファーム



這次迎來油菜花的盛開的季節，佔地約3,000平方公尺的油菜花田猶如一條黃色地毯般展開。在晴朗的日子，蔚藍的天空與金黃的油菜花海相映成趣，成為了絕美的拍照景點。遊客可以走進花田中，感受滿滿金黃花朵圍繞氛圍，留下浪漫美照。當然也別忘了品嚐一下使用油菜花製作的獨特美味。

▲圖片來源／株式会社堺ファーム



此外，自2月上旬開始，還能買到油菜花魩仔魚的三明治拼盤。鬆軟的麵包夾入油菜花、魩仔魚、生火腿及奶油乳酪，打造多層次的風味口感。



▲圖片來源／株式会社堺ファーム



售價：1,200日幣

販售地點：街區的野餐商店

※可能遇到天氣等因素，發生店舖休息的情況。



除了可欣賞大片的油菜花外，亦可體驗「採草莓」等活動。遊客可以在120分鐘內盡情摘採、品嚐三種不同口味的草莓，需額外支付體驗費，活動時間至5月30日的週四、週六及週日，採預約制。

▲圖片來源／株式会社堺ファーム



■設施資訊

設施名稱：堺．綠之博物館 收穫之丘（堺・緑のミュージアム ハーベストの丘）

地址：大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1

營業時間：10：00～17：00（最終入園為閉園前1小時）

休園日：2月7、14、21、28日

3月6、13日

入場費：大人（國中以上）1,200日幣

小孩（4歲以上）800日幣

採草莓體驗費：國中以上2,200日幣、小學生1,700日幣、4歲～未就學1,200日幣、1～3歲500日幣