為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 旅遊 > 名勝世界壹號閃現基隆！早鳥優惠「買一送一」郵輪控揪出發，再拼人品免費入住十萬元皇宮套房。

名勝世界壹號閃現基隆！早鳥優惠「買一送一」郵輪控揪出發，再拼人品免費入住十萬元皇宮套房。

2023-12-01 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：名勝世界壹號 人氣：642
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

被譽為海上最好吃郵輪「名勝世界壹號」快閃基隆！今年四月份正式以高雄作為母港的「名勝世界壹號」，成為疫情後台灣市占率第一的郵輪。在北台灣的郵輪控瘋狂敲碗下，終於在11/29於基隆港首泊並載客上船體驗最好吃的郵輪之旅。並推出2024早鳥買一送一優惠，以及官方粉絲團票選抽獎活動，最大獎直接送你入住十萬元皇宮套房，讓郵輪控享受最奢的頂級旅遊。
名勝世界郵輪 週年慶/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載


今年以高雄港作為台灣唯一母港的名勝世界壹號，創下疫情後台灣市占率第一、承載出入境人次第一等佳績，帶動南台灣的郵輪經濟，並為台灣郵輪旅遊打造新話題。現如今為了乘客的旅途安全和良好體驗著想，為了避開強勁的東北季風導致船身晃動容易暈船的情況，在11/29閃現基隆港後結束今年在台最後一站航程。但也讓基隆人紛紛期盼2024年回歸再增加新母港基隆，讓北台灣由論控也能輕鬆搭乘。



名勝世界壹號船上提供七種房型選擇，其中最推薦大家直上皇宮等級的套房，只要入住寬敞且舒適的皇宮套房，便可享有專屬的皇宮餐廳、專屬的戶外泳池和歐式貼身管家等服務，其中皇宮餐廳更是讓人一天四餐都吃不膩的美食天堂，從前菜、主菜到甜點和自助吧台都讓人感受到貴賓級的享受。
名勝世界郵輪 週年慶/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載



除了皇宮專屬服務之外，一般旅客則是有免費的百味軒、星夢餐廳與麗都自助及燒烤餐廳三大餐廳，也特別推薦以世界小吃為主的「藍湖」，必點鹹蛋黃魚皮超涮嘴。整艘郵輪共提供18間不同風格的特色餐廳，每天、每餐都會換新菜色，讓人在船上從早吃到宵夜、胖三公斤伴手禮下船。同時，船上娛樂設施也極度豐富，有羅馬風格的泳池、刺激的滑水梯、魔幻表演秀等，近日還有烏克蘭、白俄羅斯猛男秀等著大家前去狂歡。
名勝世界郵輪 週年慶/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載


目前已結束台灣航季的名勝世界壹號，讓許多郵輪控紛紛留言敲碗盡快回歸台灣，故在線上舉辦票選台灣出發地和航線活動，郵輪控線上參與還有機會抽中超過10萬元台幣的皇宮套房船票。此外，從香港出發至日本沖繩、越南、菲律賓和三亞等地的名勝世界壹號，也推出2024早鳥買一送一優惠，寒假、春節出遊旺季，揪大家飛香港、搭乘名勝世界壹號來趟海陸空假期。

推薦閱讀：雄獅前進南極！頂奢旅遊「璽寶郵輪追夢號」76萬追夢之旅啟航，隨行攝影師幫拍美照。


 

 

名勝世界壹號 線上票選抽皇宮套房

活動內容：將在「名勝世界壹號」官方粉絲團舉辦線上票選台灣出發地和航線活動，參加票選者皆有機會抽中價值超過十萬元的皇宮套房。
活動網址：https://walkr.tw/7F5opO1V
 

名勝世界壹號 早鳥優惠買一送一

活動詳情，請參考官網：https://walkr.tw/giFvw76D

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#買一送一
morechevron_right
文章關鍵字
名勝世界壹號 買一送一 郵輪 優惠 more
延伸閱讀

肉肉控準備開吃！TGI FRIDAYS祭出「豬肋排買一送一」活動，就要逼肉肉控手刀訂位。

 顏爾嫻

買不到會槌心肝！「台灣伊藤久右衛門」連續六天買一送一！

 張子豪

逛街必配果昔「Jamba Juice」又推新活動！揪你一起大玩Dress code，搞怪瘋萬聖。

 顏爾嫻

肉肉控集體歡呼中！TGI FRIDAYS連續三周祭出「全系列豬肋排」買一送一，就要逼肉控星期五準時報到。

 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

日本最大級體育用品中心Alpen優惠券(東京新宿・大阪NAMBA PARKS・福岡運河城店通用)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up