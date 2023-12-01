被譽為海上最好吃郵輪「名勝世界壹號」快閃基隆！今年四月份正式以高雄作為母港的「名勝世界壹號」，成為疫情後台灣市占率第一的郵輪。在北台灣的郵輪控瘋狂敲碗下，終於在11/29於基隆港首泊並載客上船體驗最好吃的郵輪之旅。並推出2024早鳥買一送一優惠，以及官方粉絲團票選抽獎活動，最大獎直接送你入住十萬元皇宮套房，讓郵輪控享受最奢的頂級旅遊。







今年以高雄港作為台灣唯一母港的名勝世界壹號，創下疫情後台灣市占率第一、承載出入境人次第一等佳績，帶動南台灣的郵輪經濟，並為台灣郵輪旅遊打造新話題。現如今為了乘客的旅途安全和良好體驗著想，為了避開強勁的東北季風導致船身晃動容易暈船的情況，在11/29閃現基隆港後結束今年在台最後一站航程。但也讓基隆人紛紛期盼2024年回歸再增加新母港基隆，讓北台灣由論控也能輕鬆搭乘。







名勝世界壹號船上提供七種房型選擇，其中最推薦大家直上皇宮等級的套房，只要入住寬敞且舒適的皇宮套房，便可享有專屬的皇宮餐廳、專屬的戶外泳池和歐式貼身管家等服務，其中皇宮餐廳更是讓人一天四餐都吃不膩的美食天堂，從前菜、主菜到甜點和自助吧台都讓人感受到貴賓級的享受。





名勝世界壹號 線上票選抽皇宮套房

活動內容：將在「名勝世界壹號」官方粉絲團舉辦線上票選台灣出發地和航線活動，參加票選者皆有機會抽中價值超過十萬元的皇宮套房。

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