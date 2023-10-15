雄獅旅遊郵輪版圖再加一！前進「南極」對於許多人而言，是一生之中的夢幻行程，而雄獅旅遊讓幫你實現夢想， 和「Seabourn璽寶郵輪」合作，包下2023年最新的「追夢號」，推出「南望夢想 世界之最」17、18、20天的追夢行程，帶你一次遊玩南美、南極，每人最低近76萬元出發，超頂級奢華的探險郵輪就等著大家脫離舒適圈，到訪神祕世界最南端。
雄獅旅遊表示：「今年台灣郵輪已恢復到疫情前的9成，明年更將突破疫情前搭乘人數。」對於郵輪市場信心滿滿，故而推出頂級奢華的「南望夢想 世界之最This is the moment」全新計畫，看準旅人對於「南極」的嚮往和好奇，包下今年八月才下水的奢華探險郵輪「璽寶郵輪 追夢號」，預計將在2024年12月出發，規劃南美＋南極17、18、20天三種行程。
帶大家到阿根廷看探戈、造訪世界前50大餐廳「ELENA」、又或是在世界最南端「火地島」搭乘蒸汽火車、包船進入被譽為「南美威尼斯」的Delta三角洲，更推出市場獨家「陸海空」伊瓜蘇瀑布水陸空3D全覽無自費體驗，搭乘直升機俯瞰瀑布，再搭乘衝鋒挺逼近瀑布峽谷享受滂薄的氣勢，最後再帶領踏上公園步道悠閒漫步至瀑布旁感受其震撼。
目前極地探險郵輪中最新、最奢華、噸位最大的「璽寶郵輪 追夢號」，每間房間都為陽台、浴缸、獨立衣帽間，並使用英國皇室御用Molton Brown沐浴備品，船員與乘客比例約1:1，而大家最關心的「郵輪美食餐廳」每個餐期都有不同主題餐點，讓大家天天吃不膩。
並提供客製化服務、26位探險專家和專屬攝影師隨行，無論是在極近距離接觸企鵝、還是滑著獨木舟和鯨魚一起悠遊，又或是挑戰南極跳水領證書，都讓人在整趟旅途中享受高規格對待。針對安全部分，則擁有最新技術，派出衝鋒艇以「聲納科技」偵測航路，確保前方安全。也特別呼籲因氣候變遷緣故極地環境影響甚大，南極探險之旅刻不容緩。
並邀請知名幸福夫妻檔「岑永康、張珮珊」，以及曾勇闖南、北極的旅遊人文攝影家「張逸帆」，在雄獅旅遊「璽寶郵輪追夢號」上進行專場講座。同時，雄獅也加碼和國際品牌合作，獨家贈送每位旅客手套和證件套組，以便大家出遊探險。
推薦閱讀：日韓5日遊萬元有找！雄獅線上旅展「交通票買一送一、1元飯店」領軍，出國先到「雄獅線上旅展」搶優惠。
雄獅旅遊、Seabourn璽寶郵輪「南望夢想 世界之最This is the moment」
產品集合頁：https://walkr.tw/ZPyRJIB4