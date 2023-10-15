雄獅旅遊郵輪版圖再加一！前進「南極」對於許多人而言，是一生之中的夢幻行程，而雄獅旅遊讓幫你實現夢想， 和「Seabourn璽寶郵輪」合作，包下2023年最新的「追夢號」，推出「南望夢想 世界之最」17、18、20天的追夢行程，帶你一次遊玩南美、南極，每人最低近76萬元出發，超頂級奢華的探險郵輪就等著大家脫離舒適圈，到訪神祕世界最南端。







雄獅旅遊表示：「今年台灣郵輪已恢復到疫情前的9成，明年更將突破疫情前搭乘人數。」對於郵輪市場信心滿滿，故而推出頂級奢華的「南望夢想 世界之最This is the moment」全新計畫，看準旅人對於「南極」的嚮往和好奇，包下今年八月才下水的奢華探險郵輪「璽寶郵輪 追夢號」，預計將在2024年12月出發，規劃南美＋南極17、18、20天三種行程。







帶大家到阿根廷看探戈、造訪世界前50大餐廳「ELENA」、又或是在世界最南端「火地島」搭乘蒸汽火車、包船進入被譽為「南美威尼斯」的Delta三角洲，更推出市場獨家「陸海空」伊瓜蘇瀑布水陸空3D全覽無自費體驗，搭乘直升機俯瞰瀑布，再搭乘衝鋒挺逼近瀑布峽谷享受滂薄的氣勢，最後再帶領踏上公園步道悠閒漫步至瀑布旁感受其震撼。





雄獅旅遊、Seabourn璽寶郵輪「南望夢想 世界之最This is the moment」

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