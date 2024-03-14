喜歡去日本賞櫻、想去日本泡溫泉、更想認識日本古都小鎮，就不能不認識位在關西豐岡市的城崎溫泉。4月是日本櫻花盛開的季節，一株株春櫻即將盛開於城崎溫泉的街道上，走進城崎溫泉周邊豐岡市的但東及神鍋高原等地，體驗有別於溫泉鄉好吃又好玩的自然及人文魅力，感受日本獨有的安逸感。
推薦閱讀：台灣小七就有！日本超商「OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」神級甜點來了，7-ELEVEN獨家限定快搶。
城崎位於兵庫縣北海岸附近，距離日本海只有一個火車站的距離。這座小鎮在日本鐵道系統的山陰線上有自己的車站，因此可使用JR周遊券前往城崎。從京都搭乘電車，也只需要2.5小時即可抵達城崎。而這裡除了知名的溫泉之外，還有讓人來一次就愛上的人文魅力，可以眺望日本海岸絕景及日本傳統的農村風情。乘著自行車從城崎溫泉出發，可以在專業導遊帶領下，行經遼闊的田園風景，繞到日本海沿岸，吹拂春季舒適的自然溫度，發現愛上日本的一萬種理由。
此外，走進城崎溫泉所在的豐岡市，除了靠近日本海，有著豐富的海之自然資源之外，在280萬年前，經由火山運動的自然之手所造成的玄武岩也是令人嘆為觀止。在豐岡市有可欣賞鬼斧神工的玄武洞博物館及玄武洞公園之外，於豐岡流傳2千多年已久的人文特色傳統編織工藝「麥秸工藝」也可一併體驗。至豐岡市欣賞從200多萬年前的留存下來的自然寶物，以及親手體驗製作麥秸工藝的杯墊，體會2000多年前流傳下來的人文智慧。
有美景、就不能沒有美食，位在城崎溫泉以南的神鍋高原，揮別冬季雪白世界後，迎來的是春季群山萬物復甦的新綠景色。到神鍋高原一定要享用一下有神戶牛始祖之稱的頂級「但馬牛」料理。有別於至餐廳享用但馬牛，在神鍋高原也可在戶外盡情享受但馬牛BBQ，且不用自備食材及用品，可輕鬆悠閒地在最舒適的春季，與親朋好友在戶外享受慢活的旅遊樂趣。
最後，如果想要深度旅遊，再往城崎溫泉的東南邊走，周邊地區也藏著一個靜謐的寶地「但東」。但東為山麓所包圍的農村，隱身在山間的法華寺還有最經典的「日式瀑布修行」，不少人應該對於瀑布沖打在肩上及後背的修行起過好奇心，在春季融雪後萬物甦醒的季節，讓自然的洪泉沖打在身上、洗淨煩惱與雜念。也可在異國土地上體驗佛教修行的讀經、寫經，甚至還可讓精通英語的法華寺住持指導，想體驗異國佛教修行、不一樣的淨化身心農村之旅千萬別錯過。
認識 城崎溫泉
中文官網：https://visitkinosaki.com/tc/