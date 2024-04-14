吃零食的一大困擾，就是手指會沾滿調味粉、或是吃完油油的，不方便依邊滑手機或用電腦。許多人的解決方式是「用筷子吃零食」，但零食業者這次從根本解決問題，推出「迷你版、隨手包」零嘴，餅乾本體積縮小、包裝也縮小，直接讓你「倒進嘴巴吃」手都不會髒。





近期「隨手包零食」是一大趨勢，許多零食大廠看準「吃零食不沾手」的需求，推出縮小版零嘴，包含台灣在地國民零嘴「可樂果、卡廸那」經典美式涮嘴「多力多滋、奇多」，通通把零嘴變小體積。特別的是，兩大系列也都看準「電玩」話題推出聯名，強調打電動、玩電腦也能隨手開零食吃超方便。





迷你零食推薦：多力多滋

台灣百事齊家經典的零嘴「多力多滋」系列，經典的三角型墨西哥玉米片，酥脆口感、搭配濃厚的辣起司粉，就是讓人越吃越涮嘴。多力多滋在2020年起搶先推出「迷你脆」系列，主打小包裝、小尺寸，每一塊多力多滋變成一個指節大小，提供超濃起司口味、黃金起司口味選擇，如果是起司控一定會囤在家。







迷你零食推薦：奇多

如果是起司控，也一定會囤「奇多」！奇多是一種膨化玉米粉零嘴，酥脆口感，還有爆量起司，每次讓人吃到舔手手。奇多「隨口脆」系列把原先長型的尺寸，縮小成每一顆幾乎是玉米粒大小的原型尺寸，提供起司口味、2倍濃起司、岩燒海苔、雞汁口味，還有玉米濃湯口味，讓大小朋友都吃爆。





迷你零食推薦：可樂果

台灣在地聯華食品，經典國民零嘴「可樂果」，主打螺旋造型、涮嘴蒜味，近期強勢推出迷你包「Mini可樂果」系列，主打縮小尺寸，每一顆螺旋可樂果只剩下原本的四分之一大小，除了提供經典原味之外，還有Mini尺寸限定的「檸檬辣雞翅口味、香脆麵口味」口味，嚐鮮瞬間就吃光。





迷你零食推薦：卡廸那

同樣經典、同樣從小吃到大的零嘴「卡廸那德州薯條」，經典口味「濃厚茄汁、湖鹽海苔」這次也推出迷你版規格，保留方形中空長條造型，但長度只剩下2公分，讓人更方便直接倒進嘴巴開吃，也解決了吃完之後總是滿手粉、滿手海苔的困擾，直接整包吃光。





迷你零食推薦：品客

除了太空包裝的零食吃外，經典罐裝洋芋片「品客」其實也有迷你罐裝尺寸。近年「品客」包裝陸續改版升級，要解決許多人「開了吃不完、放久會受潮」的問題，推出迷你「小品客」尺寸，並且響應環保移除塑膠上蓋包裝，因為小份量零食控一定可以一次吃完。雖然小品客只縮小包裝、沒有縮小洋芋片，但專業吃貨還是會「整罐品客倒嘴裡吃」就是不沾手。



