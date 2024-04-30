在日本也吃得到的美國紐約經典布朗尼品牌「Fat Witch New York」，本次跟上紐約本店的腳步，同步舉行「紐約節」！提供數款只在紐約本店才能吃到的限定商品，以及數款獨家周邊，讓你不用飛美國即能感受紐約氛圍。

連線美國紐約本店，熱鬧「紐約節」開跑！

自1998年在美國紐約成立以來，「Fat Witch Bakery」的布朗尼成為紐約旅人眼中的經典伴手禮，而後跨海來到日本展店，在東京、京都開設「Fat Witch New York」2家實體店舖。這次位在日本的店舖也與紐約本店同步舉行的紐約節。



▲圖片來源／リボン食品株式会社



「Fat Witch New York」的紐約節，精心策畫許多與紐約本店相關的企劃！獨家販售紐約店才買得到的限定商品，還有比平時尺寸更大的紐約風布朗尼組合等。期待消費者在日本的店舖就能輕鬆感受紐約的氛圍，再次回味初訪「Fat Witch New York」時的美好回憶。

▲圖片來源／リボン食品株式会社





紐約巫婆布朗尼（ファットウィッチ) ）

紐約店獨有的加大份量布朗尼，帶有濃郁巧克力香氣的經典「原味」不容錯過。648日幣（含稅）



▲圖片來源／リボン食品株式会社





榛果巫婆布朗尼（ヘーゼルナッツウィッチ）

同樣為加大份量的布朗尼，再添入香氣迷人的榛果，不僅讓風味加成，榛果的酥脆口感也讓布朗尼的層次更為豐富。648日幣（含稅）



▲圖片來源／リボン食品株式会社





紐約特製BASICS (NYパッケージBASICS )

集結紐約本店獨有的6種布朗尼風味(原味、雙重巧克力、雪花、核桃、金色、紅色)的組合，以紐約風格的設計，限時販售日本人氣的布朗尼組合。2,322日幣（含稅）

▲圖片來源／リボン食品株式会社





魔女帽子派（魔女の帽子パイ）

Baked Lab. by Fat Witch New York販售的巧克力派，形狀猶如魔女的帽子般，烘烤酥脆、帶有濃厚的巧克力香氣，是一款兼具視覺與味覺的療癒甜點。432日幣（含稅）

▲圖片來源／リボン食品株式会社

紐約店專屬午餐袋 (NY店限定 ランチバッグ )

採用牛皮紙風格的保冷午餐袋，上方以Fat Witch New York的可愛LOGO為妝點，增添療癒感，讓使用者的心情也跟著愉悅起來。1,100日幣（含稅）。※商品數量有限

▲圖片來源／リボン食品株式会社





■店舖資訊

・Fat Witch New York 下鴨（京都）

地址：京都府京都市左京区下鴨東半⽊町 67-6

營業時間：10：00～18：00

公休日：周一

官方網站

・Fat Witch New York 代官⼭(東京)

地址：東京都渋⾕区猿楽町 29-9 代官⼭ヒルサイドテラス D-12

營業時間：平日11：00〜19：00；六日國定假日10：00〜19：00

公休日：周一

官方網站

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