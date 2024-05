在日本也吃得到的美國紐約經典布朗尼品牌「Fat Witch New York」,本次跟上紐約本店的腳步,同步舉行「紐約節」!提供數款只在紐約本店才能吃到的限定商品,以及數款獨家周邊,讓你不用飛美國即能感受紐約氛圍。

連線美國紐約本店,熱鬧「紐約節」開跑!

自1998年在美國紐約成立以來,「Fat Witch Bakery」的布朗尼成為紐約旅人眼中的經典伴手禮,而後跨海來到日本展店,在東京、京都開設「Fat Witch New York」2家實體店舖。這次位在日本的店舖也與紐約本店同步舉行的紐約節。



▲圖片來源/リボン食品株式会社



「Fat Witch New York」的紐約節,精心策畫許多與紐約本店相關的企劃!獨家販售紐約店才買得到的限定商品,還有比平時尺寸更大的紐約風布朗尼組合等。期待消費者在日本的店舖就能輕鬆感受紐約的氛圍,再次回味初訪「Fat Witch New York」時的美好回憶。

▲圖片來源/リボン食品株式会社





紐約巫婆布朗尼(ファットウィッチ) )

紐約店獨有的加大份量布朗尼,帶有濃郁巧克力香氣的經典「原味」不容錯過。648日幣(含稅)



▲圖片來源/リボン食品株式会社





榛果巫婆布朗尼(ヘーゼルナッツウィッチ)

同樣為加大份量的布朗尼,再添入香氣迷人的榛果,不僅讓風味加成,榛果的酥脆口感也讓布朗尼的層次更為豐富。648日幣(含稅)



▲圖片來源/リボン食品株式会社





紐約特製BASICS (NYパッケージBASICS )

集結紐約本店獨有的6種布朗尼風味(原味、雙重巧克力、雪花、核桃、金色、紅色)的組合,以紐約風格的設計,限時販售日本人氣的布朗尼組合。2,322日幣(含稅)

▲圖片來源/リボン食品株式会社





魔女帽子派(魔女の帽子パイ)

Baked Lab. by Fat Witch New York販售的巧克力派,形狀猶如魔女的帽子般,烘烤酥脆、帶有濃厚的巧克力香氣,是一款兼具視覺與味覺的療癒甜點。432日幣(含稅)

▲圖片來源/リボン食品株式会社

紐約店專屬午餐袋 (NY店限定 ランチバッグ )

採用牛皮紙風格的保冷午餐袋,上方以Fat Witch New York的可愛LOGO為妝點,增添療癒感,讓使用者的心情也跟著愉悅起來。1,100日幣(含稅)。※商品數量有限

▲圖片來源/リボン食品株式会社





■店舖資訊

・Fat Witch New York 下鴨(京都)

地址:京都府京都市左京区下鴨東半⽊町 67-6

營業時間:10:00~18:00

公休日:周一

官方網站

・Fat Witch New York 代官⼭(東京)

地址:東京都渋⾕区猿楽町 29-9 代官⼭ヒルサイドテラス D-12

營業時間:平日11:00〜19:00;六日國定假日10:00〜19:00

公休日:周一

官方網站

・線上購買