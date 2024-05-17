揚名海內外的人氣咖啡廳「高木珈琲」的姐妹品牌生甜甜圈專賣店「we♡donut」，嚴選優質食材，打造風味多樣、口感鬆軟的美味生甜甜圈，是螞蟻人不能錯過厲害甜點！現在再加碼推出兩種全新鹹食風味，於5月7日登場！

生甜甜圈專賣店we♡donut

創業於1976年的髙木珈琲，歷史悠久，店鋪設計仍保留昭和時代的風情，且餐點價格實惠，吸引許多日本海內外旅人前往造訪。近年也加入日本生甜甜圈的戰局，打造姐妹品牌「we♡donut」，於2023年誕生！





we♡donut秉持著「讓你的一天多一點幸福的甜甜圈」，使用100%日本產小麥粉及嚴選食材，用心製作出口味鬆軟、風味豐富的甜甜圈。不僅是作為下午茶點心、拜訪親朋好友的伴手禮都相當合適，更適合作為鼓勵辛勞工作的自己的獎勵，或在壓力大時的解壓神器……，不管是什麼場合，都能讓你有理由大口享用we♡donut的生甜甜圈。







除了有經典口味外，還會不定期推出新口味！五月登場的兩款新風味分別為「自製蛋沙拉甜甜圈」及「生火腿馬鈴薯沙拉甜甜圈」，獨家鹹甜滋味，非吃不可。







自製蛋沙拉甜甜圈（自家製たまごサラダドーナツ）

店內手工製作的蛋沙拉擠入we♡donu最自豪的生甜甜圈，微甜的麵糰與帶有鹹味的蛋沙拉共譜絕妙滋味，無論是作為早餐，或是下午茶輕食都非常合適。售價：350日幣(含稅） 。







生火腿馬鈴薯沙拉甜甜圈（生ハムポテトサラダドーナツ）

口感滑順的馬鈴薯沙拉再配上生火腿及蒔蘿，打造一款飽足感十足的生甜甜圈！在來不及用餐的匆忙日子，是快速填飽肚子的好夥伴！當然更適合在愜意的日子悠閒享用。售價：400日幣(含稅）。

