用日式湯桶盛裝的日系刨冰「雪姬冰」在澀谷開幕囉！雪姬冰的刨冰使用大量牛奶，奶味十足。同時，每種口味都搭配了白色湯圓和紅豆，散發著濃厚日式風情。此外，你也能自行選擇配料，包含水果、糖漿、堅果等。目前店內共有5種刨冰，準備好你的相機，拍張夏天自助日本東京必拍的刨冰網美照，清涼一下！

雪姬冰：草莓口味

你可以品嘗到草莓的酸甜和濃郁的煉乳，不只如此，草莓果醬和牛奶冰可以說是絕配。







雪姬冰：白桃口味

濃郁的白桃果肉，搭配果凍、糖漿與牛奶冰，保證瞬間消暑！







雪姬冰：抹茶口味

抹茶控絕對要吃吃看雪花姬的抹茶口味，和白玉湯圓、紅豆搭配起來，充滿濃郁的日式風情，另外，做為配料的最中餅外酥內脆，中和了紅豆的甜味。







雪姬冰：黑芝麻口味

想要嘗試特別的口味嗎？點黑芝麻口味就對了！黑芝麻營養價值高，尤其對身體有益，似乎對於頭髮也有柔順、養護的效用。黑芝麻口味最特別的就是滿滿的蕨餅，搭配黑糖漿，保證好吃到讓你說不出話！







雪姬冰：芒果口味

如果你是螞蟻人，非常嗜甜，那就一定要點芒果口味！芒果口味再搭上焦糖布丁，光想像就牙疼了。以上口味都是1,800日圓，含稅。







■店舖資訊

地址：東京都澀谷區澀谷2丁目22−16 澀谷TR大樓 1F

交通方式：東京Metro、JR澀谷站徒步5分鐘

營業時間: 15：00～18：00

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