多虧了這次聖誕節禮盒我才知道原來公館熟悉的coco.Brownies可可布朗在國父紀念館附近多了新的分店

不僅店面寬敞超多布置更是用心精緻

不同於公館店鋪以外帶為主

光復店有著超漂亮的美式風格內用座位

完全適合跟姊妹淘閨密來場甜蜜下午茶約會

為了迎接即將到來的聖誕節慶

門口多了超多棵可愛的聖誕樹

coco.Brownies的紅色頂棚色調也超符合耶誕氣氛

精緻的門面有著華麗的店名招牌

從大大的看板跟菜單都可以看到超可口誘人的布朗尼

不得不說coco.Brownies是我見過數一數二將布朗尼可能性發揮極致

每次都會推出各種造型跟口味極具創意又真的好吃的款式

拉開大門也是滿滿精緻聖誕布置

可以滿足女生喜歡拍照留影的需求

幾乎佔掉內用座位一半空間的沙發位置我覺得是店內招牌

有機會的話一定要在這裡喝下午茶聊天

完全就像是在歐洲貴族家中的復古風情

除了沙發座位之外也有許多木製座位

溫暖的黃光讓室內感覺起來格外慵懶

最驚喜的還是現場竟然有一位西裝筆挺的人員彈奏鋼琴

悠揚清脆的現場樂聲可是一般五星級飯店都不見得提供的服務

另一側的廚房空間非常乾淨清新

對製作過程感興趣的話也可以現場觀賞一顆顆可愛的布朗尼誕生過程

櫃檯的玻璃櫃內到外都有著聖誕氣息滿滿的布置裝飾

2023年限定聖誕節推出的禮盒以雪人的家為主題

一盒六入的聖誕節限定禮盒除了外帶之外也可以現場內用

搭配熱紅酒等溫暖冬季節慶飲料真的超級幸福

長長的玻璃櫃裡有著繽紛多彩各種可口的布朗尼

美式軟餅乾跟磅蛋糕也看起來超好吃

coco.Brownies一直都堅持使用真實天然食材

無添加食用色素以傳統秘方製作的布朗尼是我從學生時期就很愛的甜點

聖誕限定款一字排開超可愛

從聖誕襪到雪人各種圖案都非常應景

一小塊布朗尼就能為一天帶來美好的甜蜜慰藉

這次2023年聖誕節禮盒主題是雪人之家

其中兩款是季節限定只有這次才能吃到的口味

搭配熱紅酒真的很有回到歐洲聖誕市集過節的氛圍

角落隱藏著兩顆小小聖誕樹跟金色桌牌質感高級

在店內內用的話會提供刀叉餐具可以跟朋友一起分享不同口味

拐杖糖

拐杖糖的款式從外觀就超級顯眼

巧妙將平常單吃的拐杖糖切碎後撲在布朗尼上

糖果有著清新甜蜜口感脆度之外還有點糖的牽絲

搭配濃黑可可柔軟口感的布朗尼竟然很搭配不衝突

肉桂蘋果

薄如羽翼細片切片的蘋果充分沁入肉桂醃漬

肉桂特有的辛香料味道濃郁跟熱紅酒很呼應

白蘭地櫻桃乳酪

跟拐杖糖一樣是今年的聖誕限定口味

超可愛的雪人球球以白巧克力製成

實在很讓人想吶喊雪人這麼可愛你怎麼能吃

白蘭地櫻桃帶著淡淡的酒香很大人味

乳酪的微酸感乳香柔軟馥郁

抹茶

和風的抹茶口味以茶感濃厚帶著微苦的抹茶粉撒上

宛如聖誕樹意象的綠色也是比較不甜的大人口味

如果比較苦手偏甜的美式布朗尼

我覺得選這種茶口味剛好就能用茶香苦感中和平衡

皇家伯爵茶

沒有額外裝飾的伯爵茶口味直接將洋甘菊的茶湯特色融入布朗尼蛋糕體

頂層有著糖霜裝飾跟表層吃起來有著脆感

再來才會吃到濕潤柔軟的可可香氣層次很細膩

核桃堅果

經典不敗款的核桃堅果跟布朗尼永遠不會有錯

滿滿的核桃之間完全看不到巧克力的蹤影

布朗尼的軟綿濕潤跟核桃的酥脆口感層次豐富

熱紅酒

僅有提供內用的光復店才能喝到的限定款熱紅酒

讓人想起在飄雪的歐洲聖誕市集首次喝到熱紅酒驚豔的回憶

coco.Brownies的熱紅酒加入超多新鮮水果例如櫻桃與柳橙等

喝起來甜度很清爽帶著溫和的香料香氣

趁現在距離聖誕節還剩一個月不到的時間

這次coco.Brownies可可布朗的聖誕禮盒真的好看又好吃

送禮自用兩相宜這句經典詞彙用在2023的布朗尼禮盒再適合不過

相關資訊可以參考coco.Brownies 可可布朗官網或coco.Brownies 可可布朗粉絲團

詳細交通位置有coco.Brownies 可可布朗光復店或是coco.Brownies 可可布朗公館店兩間實體店面可以選擇喔!

*本文為免費與無償體驗「coco.Brownies 可可布朗 光復店」之試吃心得，心得內容為親自試吃之體驗感想

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/11/18

花費: 此次為店家邀約試吃無收費

coco.Brownies 可可布朗 光復店

FB粉絲團/IG/官網

12:00-19:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人200元

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 否

地址: 〒106 台北市大安區光復南路96巷12號

電話: 02-8772-9089



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