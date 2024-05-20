主打手掌大小的蕎麥粉可麗餅專賣店「SOBAP」搶先推出了2024年夏季新菜單！嚴選消暑的哈密瓜等水果及夏季時令鮮蔬，打造清爽系可麗餅！現在JR東京站內的SOBAP GRANSTA TOKYO店熱賣中。







蕎麥粉可麗餅專賣店「SOBAP」推水果、鮮蔬新風味

2024年2月開業的可麗餅專賣店「SOBAP」，由生甜甜圈專賣店I'm donut的主廚平子良太經營，有別於一般的可麗餅店，SOBAP專門提供手掌大小的蕎麥粉可麗餅，方便顧客外帶享用。此外，店家也精心推出多樣化的菜單，並隨季節變化研發期間限定菜單，滿足饕客的味蕾。







SOBAP的2024年夏季新菜單中，嚴選了水分豐富的當季哈密瓜製成的「哈密瓜卡士達可麗餅(メロンとカスタード)」。日本產的哈密瓜與純生奶油調製而成的清爽風味，再配上自製的卡士達醬及生奶油，增添香氣，也讓口感更加豐富，瓜果的香甜與奶油的濃厚滋味讓人欲罷不能！



另外，還有適合作為正餐享用的「夏季鮮蔬義大利含羞草可麗餅（夏野菜のイタリアンミモザ）」，使用新鮮的玉米筍、小番茄、香甜的萬願寺辣椒等豐富多樣的夏季蔬菜，為SOBAP的可麗餅增添了繽紛色彩。在享用的過程中，還可以品嚐到義大利的麵包棒「Grissini」帶來的口感，以及鯷魚醬及蛋白美乃滋等調味料的濃厚滋味。天氣炎熱，沒有食慾，不妨來一份清爽可麗餅祭祭五臟廟吧！





■商品資訊

商品名稱：哈密瓜卡士達可麗餅（メロンとカスタード 季節のフルーツ)

售價：350日幣

夏季鮮蔬義大利含羞草可麗餅（夏野菜のイタリアンミモザ）

售價：420日幣

販售店舖：SOBAP GRANSTA TOKYO店（ソバープ グランスタ東京店）

地址：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内1F 丸の内北口改札内横

營業時間：週一～週六08：00～22：00；週日、國定假日08：00～21：00