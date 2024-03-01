現在早午餐店猶如雨後春筍般的持續冒出，

在這環境下能夠持續經營好多年的都有著不錯品質與評價~!

今天胖達跟朋友相約在台中勤美附近見面，

不過見面的時候已經過了用餐時間，

於是詢問了一下朋友請她推薦一下早午餐廳~

胖達可以先行用個餐再碰面。

沒想到滔滔不絕介紹了很多~

而胖達選了離文心中清捷運站不遠的早午餐廳~

那就一起Follow me~來開箱「花鹿迷+早午餐」吧~~!

花鹿迷+早午餐

透過朋友介紹~花鹿迷在台中也經營了幾年的時間~甚至一起走過了那幾年的疫情，

且整體價位跟餐點評價都還不錯!餐點更是主打低油、少鹽、原型食物來做提供，

讓每一位來的消費者都可以吃得安心、健康拉!

花鹿迷+早午餐 環境介紹

不到10分鐘的路程，很快地就看到花鹿迷圓形的LOGO；

入內後整個光線因為門面皆採用落地窗構成讓整個採光很好。

雖然裡面空間沒有到非常大，不過整個動線都做得不錯~讓胖達待起來覺得很舒適。

門口右邊有一排單人座的吧檯型坐位~而中間與左邊有著雙人座的坐位區~

天花板還有著紙藝花雕的點綴讓整個空間感有著不錯的點綴。

*最裡面還有一個四人座的類包廂

*餐具跟杯子、醬料、水、衛生紙有自助區可以自行拿取喔

花鹿迷+早午餐 菜單

逛了一圈入座後~服務人員很快地就拿了菜單提供給胖達來做點餐，

裡面除了早午餐的餐點類型之外還有提供「義大利麵」、

「瑪芬堡」、「丹麥堡」、各式小點心與飲品等!

在輕食上的搭配種類很多~！在陷入選擇障礙之際，

幸好服務人員有來幫胖達介紹以及推薦可以點他們的TOP1的早午餐的「義式雞腿排」，

耳根子超軟的我就隨波逐流的點啦~~並升級飲料變成奶茶與

加購一份「巧克力布朗尼啵啵球」，就坐等餐點上桌啦!

花鹿迷+早午餐 義式雞腿排

一上桌就是超澎派的大盤子，有一整隻煎的香氣十足的雞腿排、

美式炒蛋、生菜沙拉、佛卡夏與帶皮薯條。色澤繽紛~看起來就讓人胃口大開。

義式雞腿排

以整體味道來說，並不是常吃到充滿義式香料的口味，而是帶有紐澳良的風味喔!

後來一問服務店員才知道，是因為原口味在接受度上並不高，才漸漸改成現在吃到的味道。

腿排外皮煎的金黃上色，皮入口會有一點脆皮口感；

雞腿肉是有醃製過的喔!肉感的鹹香滋味豐厚且軟嫩多汁。

佛卡夏

外層烤的酥酥的，入口卻非常柔軟，而且裡面還蘊藏著義式香料，

吃起來口感很有層次之外還滿滿的口腔香氣~~

生菜沙拉

滿滿的一碗沙拉~裡面有綠捲、紅捲、羅蔓、美生菜、小番茄等，

而旁邊的柚子油醋可以直接淋在生菜上面做食用喔!

生菜們本身脆口多汁加上柚子油醋多了一分酸甜感~整體非常可口。

美式炒蛋

蛋炒得非常軟綿柔嫩~胖達吃起來覺得奶香味與蛋香皆非常厚實!

帶皮薯條

是整個馬鈴薯連皮切塊下去炸的喔!外皮咬下一股酥脆的口感~

馬鈴薯本身質地軟綿與帶有一絲的微甜感。

花鹿迷+早午餐 巧克力布朗尼啵啵球

巧克力布朗尼啵啵球是只要有點早午餐就可以69元的優惠價加購喔!

剛烘烤出來是一球球熱呼呼的啵啵球與一顆顆的棉花糖，

咬下啵啵球外皮會帶有一點QQ的口感，

內餡則是帶有「流心感」的巧克力喔!

花鹿迷+早午餐 奶茶

花鹿迷的奶茶是用微糖的甜度所以入口不會太甜，

整體茶味與奶香均勻，彼此不搶味。

花鹿迷+早午餐 相關資訊

看慣台北早午餐價位的胖達~

看到台中有CP值這麼高的餐廳真的是很羨慕阿~~

難怪服務人員說他們這邊假日有不少北部的客人會選擇他們來用餐，

推薦在台中的朋友或其他縣市的朋友~如果有來台中可以來體驗嘗嘗~~!

店名:花鹿迷+早午餐

電話:04 2299-3991

地址:台中市北區天津路一段198號

花鹿迷+早午餐FB : FB粉絲團

花鹿迷+早午餐IG : IG粉絲團

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