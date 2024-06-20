兔子控一定要衝！「大久野島」又稱「兔子島」，是療癒系的廣島景點，島上有數百隻野生兔子，大多數觀光客都是一日來回；若是非常喜歡兔子且想好好放鬆的兔子迷，也能投宿大久野島唯一的渡假村Kyukamura Ohkunoshima。
搭船前往「大久野島」前，推薦先在廣島市區的超市購買高麗菜，或在忠海港的遊客中心買飼料，一袋200日圓，登島後可以餵食兔子。而往返「大久野島」的船票在遊客中心的自動售票機購買即可，若是攜帶大件行李者，也能在此寄放行李，一日五百日圓。
船程只有15分鐘，登上「大久野島」即可見不少野兔，而之所以成為「兔子島」。依據官方說法，1970年代有人帶八隻被小學棄養的兔子來野放，繁殖力強盛的兔子不停地生產，全盛時期超過上千隻兔子齊聚一島。然而有些兔子們早已習慣遊客餵食、失去自行求生能力，因此疫情期間減少了至少五百隻兔子。
由於「大久野島」除了簡易的遊客中心、生產毒氣的工廠廢墟和一座渡假村之外，沒有任何景點、餐廳和設施等，因此大部分的觀光客都是選擇當日往返，除非是特別喜歡動物或是兔子的觀光客才會選擇在渡假村住宿、感受被兔子包圍的感覺以及與世隔絕的愜意氛圍。
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大久野島推薦
買生菜／飼料餵食兔子
大久野島資訊
交通：廣島出發，可搭乘電車或巴士於「忠海駛」下車，步行三分鐘至忠海港，再搭船15分鐘即抵達。