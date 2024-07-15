到日本郵局，除了可以來寄送明信片給親朋好友外，一定不容錯過眾多郵局限定的聯名雜貨！這次日本郵局再度攜手史努比，於2024年7月12日起，在日本全國約6,000家郵局及「郵局網路商店」開始限量販售郵局限定的「史努比商品」！

日本郵局X史努比獨家雜貨必收

這次的新品以送信及送貨的郵差史努比為主題，推出穿著郵局員工制服的可愛史努比與其夥伴的療癒插圖！商品品項琳瑯滿目，從托特包、緞帶束口袋、備忘錄組合等，共有6種商品，數量有限，晚了就買不到了，史努比粉們趕快手刀前往郵局購買囉！







商品01：托特包（トートバッグ）

印有身穿郵差服裝的史努比與夥伴圖案的托特包，Logo的部分為刺繡，側面還附有環扣，可以掛上單獨售賣的鑰匙圈，包包內側也別具巧思，為史努比郵戳圖案的印花布，可愛度大大提升！







商品02：緞帶束口袋（リボン巾着）

帶有光澤感緞帶束口袋，採用了亮面材質的布料打造，為整體增添了一抹優雅。非常適合用來收納零散的小物品，收納超便利！







商品03：刺繡鑰匙圈（刺繍キーホルダー）

超吸睛的郵差史努比刺繡鑰匙圈，作工精細，可以裝飾在史努比托特包上，或者用於個人的包包或鑰匙，為日常生活增添些許樂趣！







商品04：存摺收納夾（通帳ケースA/B）

最多可收納2本存摺和4張提款卡的存摺收納夾，共有兩款設計可選擇：款式A是史努比與查理布朗，配上柔和的水藍底色；款式B是乘著郵差車、準備送信的史努比與查理布朗，不管是哪一款都讓人好想帶回家！







商品05：備忘錄組合（メモスタンドとメモのセット）

印郵差風的史努比的備忘錄組合，附100張便條紙，可以使用備忘錄紙夾將便條紙夾在備忘錄底座上，擺放在家中的書桌或辦公桌上，實用又美觀！



日本郵局限定販售 史努比商品（郵便局限定販売「スヌーピーグッズ」）

販售日期：2024年7月12日起

販售地點：日本全國約6,000家郵局及郵局網路商店

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