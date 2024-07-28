日本夏季夜晚熱鬧非凡，煙火、祭典與夜景是這個季節的三大亮點。想要體驗日劇、電影或動漫中的愜意氛圍，與親朋好友一起看煙花、吃小吃、喝小酒，趕緊安排一趟夏日廣島之旅吧！廣島縣精選六種夏夜玩法，讓旅客沉浸在不同的文化與景色中。
必玩、必去、必拍的就是「2024廣島港夢煙火大會」，被譽為煙火界的美術館。這場煙火大會將於2024年7月27日回歸，瀨戶內海的美景成為夢幻舞台，6500發煙火將編織出一場藝術盛宴。海洋的氣息淡淡飄盪，觀眾們在碼頭屏氣凝神，期待煙火的璀璨登場。長達40分鐘的煙火表演，宣告廣島夏日正式來臨。
接下來是歷史悠久的「三原Yassa節」，這個起源於1567年的祭典將於今年8月9日至11日熱情登場。Yassa舞蹈是祭典的亮點，約3500位表演者在傍晚聚集，隨著三味線、太鼓與笛子的演奏翩然起舞。旅客們可隨音樂共舞，感受在地風俗民情。祭典最後一晚的煙火大會，從沼田川河口迸發的煙火，照亮夜空，為祭典畫下最美的句點。
「甲山廿日恵比須」祭典是另一個不容錯過的活動，這個江戶時代延續至今的祭典將於8月20日舉行。白天的小朋友裝扮成懸絲傀儡的山車遊街，晚上年輕人在舊商店街上即興演出幽默風趣的狂言。會場上的屋台比鄰叫賣，穿著浴衣的人們圍繞主舞台跳起盆舞，完整呈現日本夏日風物詩。祭典結尾的「世羅商工祭煙火大會」將在15分鐘內發射1000發煙火，讓夜空更加絢爛。
宮島地區的嚴島神社全年進行夜間點燈，特別推薦旅客夏季來訪。在漸漸轉涼的傍晚，靜靜地欣賞嚴島神社的日落，接著點點燈光亮起，耳邊只剩下海浪聲，鼻腔充滿海洋的沉靜味道。這種遠離塵囂的氛圍，彷彿進入另一個時空，是嚴島神社的夏日夜晚獨特魅力。
吳市位於瀨戶內海地區，以其獨特的夜景聞名。從標高737公尺的「灰鋒」眺望，整片港町盡收眼底。吳市的夜景入選「日本夜景百選」，「海上自衛隊吳基地艦艇」與充滿大正風情的「吳中通商店街」內的小徑，每一處都有不同的風情。夜晚的吳市，燈光璀璨，是值得一訪的美麗港町。
大竹市位於廣島縣西南側，以夜景聞名的工業區。工業區的煙囪與高聳建築，每到夜晚萬燈齊亮，宛如夜空中的太空梭發射台，因而被戲稱為「太空站夜景」。燈光照射在水面，反光猶如寶石閃亮，充滿科幻感。若想找尋特別的夜景，來大竹市親眼見證其美麗吧。
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2024廣島港夢煙火大會 煙火美術館
地點：廣島市南區廣島港宇品海岸3丁目（廣島港1萬噸船停泊碼頭）
煙火施放時間：7/27(六) 20:00〜20:40
注意事項：雨天照常舉行。如遇颱風等天災以致無法舉辦，將取消活動
交通方式：從JR廣島站新幹線口搭乘煙火大會直達接駁巴士約30分鐘
官網(日文)：https://reurl.cc/xa54O5
2024廣島三原Yassa節
地點：三原車站周邊
活動日期：8/9(五)〜8/11(日)
交通方式：三原車站下車直達會場
官網 (日文)：https://reurl.cc/6voYZ5
(※官網所載之活動規模為新冠疫情前的盛況)
2024廣島甲山廿日恵比須祭典
地點：世羅郡世羅町甲山
活動日期：8/20(二) 13:00~23:00
交通方式：JR尾道站或三原站下車後轉搭往甲山的巴士
官網(日文)：https://kamigumide.gozaru.jp/
2024廣島世羅商工祭煙火大會
地點：世羅郡世羅町東神崎地先
煙火施放時間：8/20(二) 20:00〜20:15
交通方式：尾道車道自世羅交流道開車約5分鐘
官網(日文)：https://marusera.com/
2024廣島嚴島神社 夜間點燈
地點：大鳥居、嚴島神社社殿、五重塔、多寶塔
※夜間點燈時段，嚴島神社不開放入內
時間：全年無休，日落30分鐘後〜23:00
官網 (日文)：https://www.miyajima.or.jp/sightseeing/ss_lightup.html
2024廣島吳市夜景
地點：海上自衛隊吳基地艦艇：吳市寶町 4-44 吳中央棧橋Terminal
灰鋒：吳市栃原町"
官網(日文)：https://kure-trip.jp/features/18
2024廣島大竹市工業區夜景
地點：大竹市工業區
交通方式：JR大竹站
官網(日文)：https://koujouyakei.net/category/list/ohtake/