萬聖節就是要吃搞怪甜點！東區的烘焙名店「神旺普諾麵包坊」搶攻萬聖節商機，特別推出搞怪應景的限定萬聖節驚嚇甜點，神旺普諾麵包坊一共推出了超過15款萬聖節限定商品，其中8款新品不只是獨特有創意，最重要的是49元起的親民價格，就是要搶攻萬聖節必吃搞怪甜點清單。
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神旺普諾麵包坊的擬真蛋糕系列一向是節慶期間的亮點，尤其是萬聖節，麵包坊更是發揮創意，將恐怖與美味結合。今年的「怪眼魚頭君」不僅外型逼真，還在細節處加入了血絲眼球和棉花糖，讓人既驚訝又難以抗拒。這款蛋糕的推出，再次掀起了社群媒體上的話題討論，成為許多人心目中萬聖節派對上的必備甜點。
不僅如此，神旺普諾麵包坊推出了一系列適合團購的商品，如外表呆萌的「萌鬼南瓜餅」，這款使用南瓜泥和白巧克力奶油糖霜製成的小點心，因其可愛的外型和豐富的口感，成為家長們為孩子們準備節日點心的首選。此外，綿密的香草卡士達內餡包覆著棉花糖牙齒造型的「萌萌鬼」，則是巧克力控絕對不可錯過的暗黑系甜點。
此外，「萌鬼同樂會」是一款創意Pizza，以柔軟的白麵包為基底，搭配草莓醬、棉花糖及造型巧克力片，無論是外觀還是口感都充滿驚喜。另一款「哈斯蜘蛛網」則以巧克力醬點綴在新鮮出爐的哈斯麵包上，蜘蛛網的外型引人注目，尤其受到巧克力控的喜愛。
除了搞怪甜點之外，從10/1開始，特別針對「Line好友」的用戶，贈送專屬的兩張9折優惠券，這些優惠券可讓消費者在購買麵包或甜點時享有更多折扣。而在10/11至10/20期間，只要在神旺普諾麵包坊門市現場使用現金支付，無論金額大小，都可以享有單筆9折的優惠。最後在10/21至10/31期間，只要消費滿300元，即可獲得50元的次回抵用券，享受美食的同時，也能節省下一次的購物支出。
神旺普諾麵包坊搞怪萬聖節限定商品
傑克多拿滋 熱銷品49元
驚聲尖叫 熱銷品49元
哈斯蜘蛛網 新品59元
萌鬼南瓜餅 新品59元
地獄使者 熱銷品69元
熱狗木乃伊 熱銷品69元
南瓜乳酪包 新品69元
盤絲洞 新品69元
鬼靈精怪 熱銷品69元
萌萌鬼 新品69元
捕夢網 新品69元
菠蘿蜘蛛 熱銷品75元
惡魔手指 熱銷品85元
巧克力木乃伊 熱銷品85元
幽靈糖 熱銷品95元
惡魔之眼 新品 每個99元/兩入199元(盒裝)
魔法掃把 熱銷品99元
萌鬼同樂會 創意Pizza 新品599/13吋
怪演魚頭君 擬真蛋糕 新品1280元/4吋
神旺普諾麵包坊 忠孝店
地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄1號1F（捷運忠孝敦化4號出口）
電話：（02）2772-8912
營業時間：週一至週日10：00－20：30