全聯甜點We Sweet又出新招！這次跨界和TAIPEI FASHION WEEK台北時尚週聯名，以時尚之都法國為發想，推出三款全新法式經典甜點，包括「栗子千層蛋糕」、「可麗露」、「法式香草卡士達閃電泡芙」，以及兩款人氣甜點新包裝，將時尚元素帶入法式甜點中，在平價超市中就能買到，讓你隨時在家擺盤出猶如在巴黎吃甜點的甜蜜時光。







本次推出的甜點系列融合了經典與創新，三款全新設計的「法式栗香千層」、「法式香草卡士達閃電泡芙」與「可麗露」。其中，栗香千層擁有栗子泥與多層餅皮的絕佳搭配，入口即化，香氣濃郁；而閃電泡芙則選用法國進口奶油，搭配白巧克力醬，帶來不一樣的口感體驗。外層香脆的「可麗露」一口咬下則是有微醺的萊姆酒香和鬆軟的香草口味，在全家就能輕鬆買到。







另外，經典人氣甜點「法式布蕾派」和「法式經典原味千層」也同樣換上聯名新包裝，以法國國旗代表的藍、白、紅三色為主色調，營造出法式甜點店的氛圍。也推出限時優惠，「法式栗香千層」、「可麗露」每盒99元，「法式香草卡士達閃電泡芙」單盒79元，不要錯過在家中享受巴黎甜點的好機會。



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全聯甜點We Sweet X 台北時裝週 聯名商品特惠期間：2024/10/4~10/31品項：(新品)法式栗香千層 99元/盒(新品)法式香草卡士達閃電泡芙79元/盒(新品)可麗露99元/盒法式布蕾派85元/盒法式經典原味千層89元/盒