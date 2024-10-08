麻瓜注意，31冰淇淋Ｘ哈利波特聯名冰淇淋來了！繼任天堂聯名之後，31冰淇淋去年在日本率先開賣的《哈利波特》聯名也將正式登台，哈利波特限定冰淇淋、聖代，就冰淇淋杯身也換上霍格華茲4大學院的特色，還融合了「蜂蜜公爵」糖果店的世界觀，將魔法世界中的各種甜點變身為現實中的冰淇淋系列，麻瓜變身巫師就靠31冰淇淋。
31冰淇淋這次推出的「霍格華茲學院的喜悅」聯名限定口味，將四大學院的代表色彩巧妙融入糖果裝飾中，搭配濃郁的奶茶風味冰淇淋，宛如置身於魔法學校。靈感來自哈利波特電影中的紅茶，結合香甜的焦糖彩帶，只在聯名期間吃得到。另外有「葛萊分多&雷文克勞」或「史萊哲林&赫夫帕夫」也兩款雙球杯組合，在享用冰淇淋的同時，感受到霍格華茲的奇幻氛圍，快來挑選你最愛的學院。
另一款必嚐的經典甜點則是「分類帽聖代」，一球冰淇淋搭配鮮奶油、巧克力醬與金黃色糖珠，再加上以巧克力製成的分類帽，視覺與口感雙重享受。聖代杯身則是四大學院院徽設計，讓整體更具魔法世界的氛圍。另外，還有「蜂蜜公爵 聖代 特別版」以可怕的柏蒂全口味豆為靈感，加入雷根糖、巧克力蛙、巨大棒棒糖巧克力，只要是哈利波特迷就一定會懂。同時，也販售9球蜂蜜公爵外帶組合，附贈贈蜂蜜公爵毛毯。
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31冰淇淋 哈利波特聯名活動
活動時間：2024/10/9～11/10，售完為止。
口味：
霍格華茲學院的喜悅 標準單球95元
哈利波特 雙球杯 120元
分類帽聖代 150元
蜂蜜公爵 聖代 特別版 285元
蜂蜜公爵 組合(9球冰淇淋外帶組合，附贈蜂蜜公爵毛毯)1080元