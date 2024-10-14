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台灣也有巧克力口味！日本超商搶到缺貨「OHAYO焦糖巧克力冰淇淋」，中和、新莊5間Lopia新上市。

文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：351
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台灣也吃得到巧克力口味了！日本超商神級甜點「OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」因其濃郁的北海道牛奶與酥脆焦糖風味，掀起了一波甜點熱潮，成為許多旅日遊客必買的冰品。而這股風潮延燒至台灣後，終於在各方敲碗下，Lopia引進新口味「OHAYO焦糖巧克力冰淇淋」，無需飛日本也能享受這款爆紅甜點。
LOPIA Brulee焦糖巧克力冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

於LaLaport台中、高雄漢神巨蛋店、新莊宏匯店、新北中和店、桃園春日店5間Lopia門市中，不僅有原味「OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」，近日也悄悄上架「OHAYO焦糖巧克力冰淇淋」，嚴選高品質可可製成的巧克力冰淇淋，還添加些許紅酒特調，上頭則是經典的炙燒脆口的焦糖，是款大人系冰品，在日本吃過的網友更直呼比原味更好吃。
LOPIA Brulee焦糖巧克力冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

雖然定價高達199元，但這款奢華冰品的將焦糖的微苦到巧克力的滑順，形成一種細膩的口感堆疊，讓人感受到甜與苦的絕妙平衡，讓人一口咬下充滿幸福感，成為甜點控心中不可錯過的小確幸。建議從冷凍庫拿出來後，稍微退冰一下享受到最佳的口感。

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LOPIA Brulee焦糖巧克力冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
LOPIA Brulee焦糖巧克力冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

Brulee焦糖巧克力冰淇淋

販售地點：全台Lopia
售價：199元
 

Lopia台灣門市

高雄漢神巨蛋店、新莊宏匯店、新北中和店、桃園春日店、LaLaport台中店

 

 

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