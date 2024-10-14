準備飛往京都的抹茶控注意囉！京都知名抹茶專門店「八十八良葉舎」在清水寺附近開設第二間分店！這可是你品嚐純正京都抹茶的絕佳機會。

八十八良葉舎二店插旗清水寺

「八十八良葉舎」是由經過正統茶道訓練的丸山順裕於2019年10月創立的日本茶專賣店。堅持親自挑選、採摘抹茶，並在顧客面前現場調製，讓每一位客人都能品嚐到最新鮮、最道地的京都抹茶。





這次新開幕的清水店位於高台寺南門通，周邊環繞著八坂塔、庚申堂、寧寧之道等知名景點，無論是賞櫻還是觀楓，都是絕佳地點。未來旅人可漫步在充滿歷史氛圍的京都街道上，手中捧著一杯香醇的抹茶，感受絕景與醇厚抹茶的療癒！





熱愛抹茶者一定要試試特別調配頂級「抹茶 壽」抹茶拿鐵，這可是平常喝不到的稀有口味！此外，只要購買飲品就能獲得「抹茶拿鐵瓶」作為紀念品，是不是非常貼心！





說到抹茶甜點，「八十八良葉舎清水」也下足了功夫。獨家推出的自家製抹茶團子，使用蒸籠蒸出完美口感的糰子，再配上濃郁的自製抹茶餡，絕對是你逛街時的最佳良伴！





此外，原本只在線上商店販售的特製冰淇淋，這次也首度在實體店鋪販售囉！有原味、焙煎和頂級手摘三種口味，每一種都讓人感受到抹茶的不同魅力。其中「抹茶冰淇淋 無上」更是使用最高級的手摘抹茶，入口即化的口感、帶有濃厚的甘醇滋味，絕對能顛覆你對抹茶冰淇淋的印象！





除了美食，「八十八良葉舎清水」還首度推出「matcha addict」系列周邊商品，包括襪子、帽子及托特包，讓你不只吃得到抹茶，還能穿出抹茶風格！



八十八良葉舎清水

最後，也別忘了他們家的人氣甜點「八十八布丁」和「特濃抹茶Terrine」。前者是溫和甜美的牛奶布丁搭配自製抹茶餡，還可以加白玉增添口感；後者則是使用大量優質焙煎抹茶製成，吃起來就像在品嚐純抹茶一般，讓人愛不釋手！無論是抹茶愛好者，還是想體驗道地京都風味的旅人，「八十八良葉舎清水」絕對是訪日時不可錯過的打卡聖地，下次快帶著滿滿期待來趟京都抹茶之旅吧！

地址：京都府京都市東山区南町415−6

營業時間：09：00〜18：30