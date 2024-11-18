顏文字復古風潮捲土重來了！日本SEGA集團宣布在2024年12月推出全新的通訊玩具「emojam」，還記得靠著數字密碼傳情的時代嗎？這次可以傳的不再只是數字，而是如今最流行的Emoji，讓我們可以大玩特玩顏文字。

顏文字機「emojam」

顏文字機emojam巧妙結合了當代流行的「解謎」元素和90年代BB Call文化，以及源自日本的「顏文字」，打造出一款別具特色的通訊設備。這款玩具內建超過1,100種原創表情符號，使用者能夠組合最多10個符號，創造出富有趣味的密碼訊息。

▲利用源自日本的「顏文字」打造出充滿復古氛圍的新玩具。



因應現代家庭生活型態，emojam 特別搭載Wi-Fi連線功能，使用者即使身處不同地方，也能隨時保持聯繫。為了確保通訊安全，設備採用實體接觸配對的創新設計，必須將兩台設備的底部碰觸才能成為好友，如果使用者是兒童，也能有效避免孩童與陌生人產生不當接觸。同時，純表情符號的通訊方式也巧妙規避了文字謾罵的問題，為兒童打造安全友善的社交環境。



▲讓人懷念起BB Call時代的流行趣味。還能解鎖三麗鷗、角落生物等知名IP的特製表情符號。



更令人期待的是設備的可玩性：內建的「emoji實驗室」功能允許玩家混合兩個表情符號，創造出全新的圖案，總計可產生超過300種獨特組合。同時，機器本身支援最多5人的群組聊天，滿足多人互動的需求。為了讓產品更具個人特色，SEGA 同步推出多款精美配件，包括造型可愛的專用保護殼和特製掛繩。此外，通過購買下載卡，還能解鎖三麗鷗、角落生物等知名IP的特製表情符號，讓趣味性更上一層樓。emojam 預計2024年12月10日正式發售，建議售價為7,150日圓（含稅）。可愛的配色和復古的功能是不是令你很心動呢？日本自助的時候記得去日本BIC CAMERA等通路問問看。