小七霜淇淋買一送一！7-ELEVEN這波看準週末有棒球12強球賽、有金馬獎，為讓粉絲們有理由聚在一起吃冰、喝咖啡，這次小七特別推出超狂週末買送一優惠，快閃3天霜淇淋、思樂冰、酷聖石複合店冰淇淋通通買一送一，還有加碼小七咖啡第二杯10元，粉絲們趁機買起來。



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▲▼7-ELEVEN週末優惠霜淇淋 思樂冰3天全品項買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN 冰品買一送一優惠

7-ELEVEN在11/22-11/24快閃三天的週末優會，特別針對冰品系列推出超狂買一送一活動。只要使用icash 2.0或icash PAY支付，就可以享有「思樂冰特大杯全口味」買一送一、「雪淋霜霜淇淋全口味」買一送一，以及門市設有酷聖石複合店，可享「酷聖石霜淇淋、3oz冰淇淋」吃冰通通買一送一。▲▼7-ELEVEN霜淇淋買一送一 思樂冰買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供不只冰品優惠，7-ELEVEN也推出「超值五六日」咖啡優惠，在11/22-11/24期間在門市可享指定商品優惠，包含精品咖啡馥芮白第二杯10元、抹茶拿鐵/伯爵紅茶拿鐵第二杯10元等，此外還有超狂包含農心香辣海鮮烏龍麵買一送一、韓國X5花生巧克力捲心酥第二件10元等優惠，看球賽、看金馬配零食、咖啡、霜淇淋通通很可以。▲▼7-ELEVEN週末優惠超值五六日 咖啡第二杯10元 / WalkerLand窩客島整理提供

活動時間:11月22日至11月24日

活動內容：

1、思樂冰全口味特大杯(22oz)憑icash 2.0或icash PAY支付買1送1

2、雪淋霜全口味憑icash 2.0或icash PAY支付買1送1

3、酷聖石複合店酷聖霜霜淇淋憑icash 2.0或icash PAY支付買1送1

4、酷聖石複合店3oz冰淇淋買1送1



7-ELEVEN 超值五六日 優惠推薦

活動時間:11月22日至11月24日

活動內容：

贅澤八女抹茶拿鐵/皇家伯爵紅茶拿鐵：第二杯10元

精品馥芮白：第二杯10元