來自韓國的戶外潮流生活品牌 National Geographic Apparel 國家地理服飾，融合了130多年探索世界的核心價值，以經典黃框LOGO與簡約設計，重新定義了戶外服飾領域。日前特別打造「全境探險之旅」沉浸式體驗活動，三大情境區域—寒冷雪地、潮流都市與戶外自然，踏上從都市日常到寒冷雪地的冒險旅程，並透過互動設計，感受品牌服飾兼具機能性與時尚外觀的完美結合。此外，國家地理服飾2024年秋冬上市羽絨商品皆通過負責任羽絨標準RDS認證，以匈牙利政府認證的鵝絨及鴨絨提升保暖效能，給您如擁抱般溫暖、舒適的穿著體驗。活動當日更特別邀請《影后》潛力新星流氓「詹懷雲」，演繹秋冬時尚機能服飾，並分享戶外冒險故事及穿搭心得。國家地理服飾全新秋冬羽絨系列商品溫暖上市，即日起至2025年1月5日，消費滿15,000元(內含一件羽絨系列外套) ，即贈迷你羽絨外衣杯套與保溫瓶套組 (數量有限送完為止)。



▲國家地理服飾全境探險之旅沉浸式體驗活動

暖心流氓詹懷雲分享，戶外冒險的樂趣，精彩總在意料之外

因熱門影集《影后》而人氣急升的暖心流氓「詹懷雲」，從螢幕上的直率性格到日常中的戶外冒險精神，都和國家地理服飾的探索精神不謀而合，詹懷雲也大方分享戶外冒險小故事，透露自己特別喜歡水上活動、釣魚或浮潛，偶爾也會去露營放鬆，享受與大自然親近的感覺。他也分享：「有一次跟朋友去海邊烤肉，結果風太大搞了兩個小時都生不起火，最後只好放棄，改喝飲料聊天，卻成了最難忘的回憶之一。」他也笑稱，這正是戶外探險的魅力所在，意想不到的狀況卻讓每次的體驗都變成獨一無二。在「全境探險之旅」活動中，詹懷雲也親身體驗了國家地理服飾 2024 秋冬新品，他表示最喜歡的是雪地區域，認為滑雪是一項既興奮又放鬆的挑戰，穿上最新的羽絨系列外套，輕盈保暖之餘，更感動國家地理服飾堅持的重視動物福祉品牌理念，品牌採用負責任羽絨標準Responsible Down Standard (RDS)」驗證，確保羽絨來源養育全程尊重鳥類動物福址，讓他不僅暖身更暖心，潮流設計不僅有機能性還有時尚感，此外，他也分享了對戶外自然區域的喜愛：「露營時身處森林或深山，可以完全放鬆暫時忘記外界的紛擾，而像國家地理服飾將機能與時尚結合的潮流生活品牌，真的讓戶外探險更便利也更有品味。」



▲暖心流氓詹懷雲出席活動

國家地理服飾的2024秋冬系列，特別是ATLAS與CAYMAN兩大系列，完美結合了先進技術與極致設計，為寒冷雪地環境中的冒險者帶來無與倫比的舒適體驗。ATLAS系列羽絨外套採用意大利羊毛科技面料與匈牙利90:10鵝絨填充，輕盈而保暖並具有極致的透氣性與活動性，讓穿著者無論在都市街頭或雪地中，皆能感受到溫暖與自由，內部設計巧妙配備可拆卸的腰帶和連帽，領巾內側與口袋均選用柔軟絨布，搭配發熱材料，進一步提升保暖性能，多重口袋和YKK拉鍊設計，完美結合實用性與時尚感。

CAYMAN羽絨系列則專為應對仲冬極寒而設計，填充匈牙利鵝絨80:20比例，搭配防水防風功能的耐用布料，提供無與倫比的保暖與輕盈感，雙向拉鍊設計和內搭袖口，更增添了穿著的靈活性和便捷性，左袖下擺設有卡袋，讓您輕鬆收納，背部的發熱內襯和領口的天鵝絨材質，使整體更具溫暖舒適感，無論是極寒雪地還是城市街頭，都能輕鬆應對。



▲左:ATLAS羽絨系列 右:CAYMAN羽絨系列



國家地理服飾的2024秋冬系列帶來時尚與功能兼具的服飾，包含HERON和REIMANN系列，為上班通勤或日常出遊，打造舒適且潮流的穿搭選擇，融合了現代設計理念與環保材質，無論是搭配都市街頭風還是秋冬戶外冒險都適用。韓流時尚的RIIZE同款的HERON輕量羽絨系列，將輕盈羽絨與時尚輪廓完美結合，搭載80:20匈牙利鵝絨填充，經過RDS認證，保暖性與舒適感再升級，讓你無論是搭配大學T或是戶外感鋪棉背心，都能輕鬆穿出潮流街頭風。REIMANN羽絨系列，則是以經典的80:20鴨絨填充為基礎，搭配創新的EASYWARM保溫技術，帶來極致輕盈的保暖體驗，高領設計不僅具備防風效果，還能輕鬆駕馭任何都市造型，獨特的羅紋下擺設計，與可調繩打造的時尚輪廓，讓你在人群中隨時散發無可挑剔的潮流魅力。



▲左:HERON輕量羽絨系列 右:REIMANN羽絨系列

GOLDENMOLE、GORE-TEX 與NRN系列，融入大自然靈感與戶外機能女裝REIMANN 短版羽絨外套，建議售價$11,380元，韓國人氣男團RIIZE演繹2024秋冬羽絨服飾，三大系列GOLDENMOLE、GORE-TEX與NRN系列，完美融合大自然的靈感與戶外機能設計，為戶外愛好者提供獨一無二的穿著體驗，不僅適合露營、健走等各種戶外活動，更將實用功能與時尚元素完美融合 ，是秋冬戶外服飾必備之選。GOLDENMOLE系列則以匈牙利80:20鵝絨填充，防水防風的創新布料與柔軟舒適的觸感相結合，無論何時何地都能為您提供全天候的保護，更有羅紋下擺與可調節抽繩設計，細節處處彰顯專業與時尚感。GORE-TEX系列專為日常與戶外休閒活動所誕生，防風、防水與透氣的特色，秋冬新品全球獨家系列GORE-TEX三層羽絨兩件組防水外套，採用RDS認證80:20鵝絨及GORE-TEX防水科技，品牌獨有的可拆卸臂章，以及兩件式的設計，讓你自由變化時尚造型，可因應大自然的氣候做穿著式的變動，跳色的設計也展現韓式的潮流感。NRN回歸自然戶外機能系列將大自然的色彩以現代設計呈現，沙土色、深綠色與秋葉橙，讓每個穿著者都能感受到與大自然接觸的力量，特別設計的多尺寸口袋，無論是收納戶外必需品還是日常物品，都能輕鬆應對。中長風衣的腰部與下擺可調設計，讓您無論是在都市街頭穿梭，還是在秋冬的戶外探險中，都能自由展現個性與風格。



▲左:GOLDENMOLE系列 右:GORE-TEX系列

國家地理服飾官方平台與門市資訊

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