每到春天，日本各大美妝品牌總會推出應景的櫻花系列產品，現在日本品牌愈來愈早預告了！還沒到2025年的櫻花季，已經預告了許多春季限定的新品！讓我們一起來看看2024～2025年的櫻花美妝新品有哪些亮點！

BOTANIST

BOTANIST 的春季限定香味特別添加了「櫻桃香」，讓香氣更顯持久濃郁。值得一提的是，品牌特地選用來自長野縣和茨城縣的染井吉野櫻葉，以及山形縣的櫻桃果實。PLAZA、HANDS等美妝店、藥妝店都有鋪貨喔。







YOLU

針對春季特有的困擾，YOLU推出了一系列貼心的護理產品。從洗髮精到碳酸沐浴鹽，全系列產品都添加了櫻花提取物，有效對抗乾燥與靜電。特別值得關注的是其碳酸沐浴鹽，採用了瑞士奇華頓公司歷經30年研發的DreamScentz香料技術，可有效提升睡眠品質。販售通路包含Loft等綜合式百貨以及各大藥妝店。



Diane Perfect Beauty

Diane此次主打鉑金角蛋白護髮科技，特別針對容易斷髮、分叉的受損髮質設計。產品不僅能深層修護，更能打造出輕盈蓬鬆的秀髮質感。其獨特的法國櫻桃香氛，更為這款專業護髮產品增添了一絲春日浪漫。販售通路包含Loft等綜合式百貨以及藥妝店。







KOSE COSMEPORT

KOSE旗下的Softymo系列以夜櫻為主題，推出了一系列護膚產品。從包裝到香氛都充滿夜空意境。而Natu savon Select系列的限定版沐浴乳則以櫻花、玫瑰為基調，搭配薰衣草與雪松木香，營造出獨特的夜間放鬆氛圍。旅客可在超市、藥妝店入手。



ParaDo

今年ParaDo的潤唇膏系列別具匠心，不僅在成分上添加了染井吉野櫻花提取物、神經醯胺和角鯊烷等高效保濕成分，更推出了兩款限定色彩。其中「櫻花紅葉色」是品牌首次嘗試的深邃色調，完美詮釋了成熟甜美的秋季氛圍。旅客可在全日本的7-11購入。

