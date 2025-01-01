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日本美髮、造型家電 SALONIA 推出季節限定馬卡龍色吹風機、離子夾，旅行好用。

吹風機 負離子 家電 日本 more
2025-01-01 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社Ｉ－ｎｅ
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特派員 Trish

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想買日本家電嗎？網路上討論度超高的人氣美髮家電品牌SALONIA推出全新限量系列，特別採用了2024年度流行的霧面粉紅與紫色，溫暖柔和的復古色調充滿少女心！

速效離子吹風機

這款限定色吹風機風量特別大，每分鐘的風力可達2.3立方公尺，吹乾頭髮的時間也較一般吹風機縮短30%的時間，大幅減少頭髮的受熱時間，降低熱傷害。除此之外，這款吹風機也特別搭載負離子，開啟時可持續釋放負離子，讓秀髮保持柔順亮澤。三段式模式設計（TURBO、SET、COOL）也能滿足不同的造型需求。機身為折疊式，無論居家使用或外出攜帶都相當便利。定價5,918日圓。


 

24mm直髮夾

直髮夾的溫控範圍介於120°C至230°C之間，可5°C、5°C微調，能針對不同髮質，精確調整最佳的溫度。價格為3,828日圓。



 

陶瓷捲髮棒

陶瓷捲髮棒共有32mm和25mm兩種規格，溫度範圍為100°C至210°C，和直髮夾一樣具備精確的溫控系統。可打造波浪大捲，也可燙出甜美微捲。價格為3,828日圓。


 

二合一直髮＆捲髮棒

二合一直髮＆捲髮棒為32mm，結合夾直與捲髮功能，溫度範圍介在100°C至220°C之間，可滿足多樣化的造型需求。這款造型捲髮棒配備30秒快速加熱功能，忙碌的早晨也能輕鬆使用。另外，還設有貼心的30分鐘自動斷電設計，確保了安全性。以上所有商品皆支援100V～240V全球電壓，攜帶出國使用只需準備轉接插頭即可，不須額外準備變壓器。價格為3,828日圓，目前可在日本電器行、唐吉訶德等通路購買！

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