沖繩料理，由於文化、氣候等差異，發展出有別於日本本州的特色料理，要說的話反而跟台灣有不少相似的地方！食材、口味都讓台灣人覺得很熟悉，窩客島這次整理「7間沖繩在地特色料理」，沖繩麵、塔可飯、阿古豬、海葡萄都是沖繩當地才能吃到的經典小吃。人氣名店如果人太多，窩客島告訴你不用排隊的分店、姊妹店。下次去沖繩，跟著這篇吃就對了。



▲沖繩美食推薦7選，必吃 在地特色料理 / WalkerLand窩客島整理



海島沖繩，怎麼可能不看海呢？「山の茶屋 楽水」有著絕佳的海景視野，面對海吃著沖繩料理，完全是人生一大享受；大家知道雜炒苦瓜是沖繩必吃，那苦瓜咖啡有喝過嗎？「カフェ沖縄式」喜歡咖啡苦味的人，苦瓜咖啡讓你試試真正的苦！福岡起家的「暖暮」，在一次九州拉麵評比中，擊敗一蘭拉麵獲得冠軍，開到沖繩後人氣不減！最後不可能不說到沖繩特有阿古豬「百年古家 大家」超有氣氛的古民宅，阿古豬涮涮鍋一定要預約才吃得到！沖繩的美食，不管去幾次都吃不膩。



▲沖繩美食推薦7選，阿古豬涮涮鍋 苦瓜咖啡帶你吃 / WalkerLand窩客島整理



沖繩最棒的海景餐廳：山の茶屋 楽水

部落客 田系女子Iris 造訪 山の茶屋 楽水 說：

超美的一份套餐！一天只限定 15 客。我很喜歡這份套餐的原因是它裡面幾乎包含了所有沖繩的特色料理，像是海葡萄、醋漬海蘊、花生豆腐、紅芋餅都是，可以直接吃到最道地的沖繩！



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山の茶屋 楽水

地址：沖縄県南城市玉城玉城19-1

電話：098-948-1227

完整介紹由部落客「田系女子Iris」於窩客島分享：【沖繩美食】山の茶屋・楽水｜沖繩南部最棒的海景餐廳



▲▼沖繩最棒海景餐廳，靠窗座席直接面向海：山の茶屋 楽水 / 田系女子Iris 提供、WalkerLand窩客島整理



沖繩湯豆腐沖繩麵創始店：高江洲そば

部落客 小虎食夢網 造訪 高江洲そば 說：

「沖繩そば」簡單說就是沖繩人吃的麵，配料主要以排骨、軟骨、五花肉、豬腳等肉食為主，據說沖繩そば是沖繩人宿醉的最佳選擇。



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高江洲そば

地址：沖縄県浦添市伊祖3-36-2

電話：098-878-4201

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【日本沖繩-浦添美食】高江洲そば.沖繩そば五十年排隊老店.豆腐そば元祖.tabelog話題店(3.58)



▲▼湯豆腐沖繩麵創始店，最大美食網話題店：高江洲そば / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



沖繩必試苦瓜咖啡、古酒咖哩：カフェ沖縄式

部落客 小虎食夢網 造訪 カフェ沖縄式 說：

你吃過用五年古酒泡盛作的沖繩五花肉咖哩？喝過沖繩式泡盛焙煎苦瓜咖啡？這間偶然路過的「咖啡、咖哩」小館讓我驚豔不已，原來沖繩美食我還嫩得很。



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カフェ沖縄式

地址：沖縄県那覇市久米2-31-11

電話：098-860-6700

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【沖繩輕軌之旅-縣廳前站美食】カフェ沖縄式.泡盛古酒咖哩.沖繩式泡盛焙煎苦瓜咖啡.不嚐?



▲▼沖繩必試苦瓜咖啡，濃厚在地氣息：カフェ沖縄式 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



沖繩擊敗一蘭榮獲九州拉麵冠軍：暖暮ラーメン 名護店

部落客 進食的巨鼠 造訪 暖暮ラーメン 說：

沖繩的美食之旅，怎麼能少了拉麵的美味驚喜呢？今天要跟大家介紹的，是位於名護市的「暖暮拉麵」，這家店在日本九州地區非常有名，被譽為九州第一名的拉麵店。



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暖暮ラーメン 名護店

地址：沖縄県名護市東江5-10-36

電話：0980-43-5503

完整介紹由部落客「進食的巨鼠」於窩客島分享：日本沖繩必吃美食地圖：暖暮拉麵店的美味探索。



▲▼擊敗一蘭榮獲九州拉麵冠軍，沖繩必吃：暖暮ラーメン / 進食的巨鼠 提供、WalkerLand窩客島整理



沖繩自製黑蒜油特色黑拉麵：町の麺処 琉家 本店

部落客 SHINYBAN's Life 造訪 町の麺処 琉家 本店 說：

「琉家拉麵」的招牌，如果愛吃蒜味湯頭，那就是必點。以沖繩阿古豬的豬骨熬製成豚骨湯底，再加上黑嘛嘛的自製蒜油，除了大蒜及洋蔥本身香氣外，還再多了些焦香，整體不過於厚重負擔及過鹹。



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町の麺処 琉家 本店

地址：沖縄県那覇市松尾1-6-8

電話：098-862-3480

完整介紹由部落客「SHINYBAN's Life」於窩客島分享：日本沖繩那霸—琉家拉麵Ryuya Honten｜自製黑蒜油 替醇厚阿古豬豚骨湯頭添色添香｜那霸國際通、松尾



▲▼沖繩招牌黑色湯頭特色拉麵：町の麺処 琉家 本店 / SHINYBAN's Life 提供、WalkerLand窩客島整理



沖繩阿古豬涮涮鍋人氣餐廳，海葡萄口感特別：百年古家 大家

部落客 踢賴旅遊 造訪 百年古家 大家 說：

因為是第一次吃阿古豬，香濃軟嫩的口感真的會欲罷不能，吃到後面還會希望肉可以再多幾片，即便已經有飽足感還是想把我機會多品嚐它的美味。



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百年古家 大家

地址：沖縄県名護市中山90

電話：0980-53-0280

完整介紹由部落客「踢賴旅遊」於窩客島分享：日本【沖繩美食】百年古家大家阿古豬，沖繩北部必吃火鍋 | 庭院式莊園的百年古宅 | 軟嫩油脂豐富阿古豬 | 日本人氣琉球美食



▲▼沖繩阿古豬料理人氣餐廳，海葡萄必試：百年古家 大家 / 踢賴旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理



沖繩就是要大口吃肉：牛屋

部落客 小虎食夢網 造訪 牛屋 說：

店裡的招牌元祖牛排，是真的蠻大也蠻厚的，肉質帶點咬勁的札實，兩口後變軟嫩微噴汁，油質比較少，但滿滿肉甜，果然是招牌，好吃的亂七八糟，我喜歡。



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牛屋

地址：沖縄県那覇市松尾2-5-12

電話：098-861-8719

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【日本沖繩-國際通美食】牛屋 ギュウヤ.肉控天堂.鐵板沖繩牛牛排.石垣牛漢堡.阿古豬豬.沖繩就該大塊吃肉



▲▼沖繩就是要大口吃肉，牛排漢堡排通通有：牛屋 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理