到日本旅遊時，品嚐美食是不可缺少的行程，而甜點更是許多人心中的亮點。廣島不僅有迷人的自然景色與文化景點，還隱藏著許多讓人一吃就愛上的甜點店，從夢幻系草莓聖代、濃郁巴斯克乳酪蛋糕，到和風抹茶起司蛋糕，每一款都能帶來滿滿幸福感。這次特別推薦6家廣島超人氣甜點名店，無論是喜歡濃厚乳酪、軟綿大福，還是超萌造型霜淇淋，都能滿足你的味蕾。
▲廣島不僅有迷人的自然景色與文化景點，還隱藏著許多讓人一吃就愛上的甜點店 / HIT廣島縣觀光聯盟提供、WalkerLand窩客島整理
來到廣島，一定要試試「平田觀光農園」內的「古民家咖啡 noqoo」。這間隱藏在百年老宅中的咖啡館，主打新鮮現摘的水果甜點，當季限定的草莓聖代更是必點。高腳杯中堆滿鮮紅草莓，搭配濃郁奶油與冰涼冰淇淋，每一口都能感受到水果的酸甜與滑順口感的完美融合，不僅外觀吸睛，吃起來也讓人回味無窮。
▲一定要試試「平田觀光農園」內的「古民家咖啡 noqoo」。這間隱藏在百年老宅中的咖啡館 / HIT廣島縣觀光聯盟提供、WalkerLand窩客島整理
如果是喜歡視覺系甜點，廣島花都世羅町的「家的咖啡館Harapeko」絕對是不能錯過的甜點天堂。這裡的甜點宛如藝術品，當季限定的草莓可麗餅以滿滿的草莓鋪滿整個餅皮，搭配粉嫩三色糯米糰子，展現夢幻系色彩，讓人看了就想拍照打卡。另外，獨特的「洞洞起司蛋糕」也相當特別，以方型造型搭配球狀內部結構，撒上不同口味的糖粉，半解凍狀態下口感像冰淇淋般滑順，讓人一試成主顧。
▲廣島花都世羅町的「家的咖啡館Harapeko」絕對是不能錯過的甜點天堂 / HIT廣島縣觀光聯盟提供、WalkerLand窩客島整理
愛吃乳酪蛋糕的人一定要到訪「Musubi古民家咖啡」，這間隱身於廣島三原市須波站附近的百年老宅，擁有無敵瀨戶內海美景，是喝咖啡、品嚐甜點的最佳去處。這裡的巴斯克乳酪蛋糕每日手工製作，外層焦香酥脆，內部細緻綿密，濃郁起司香氣在口中化開，每一口都帶來滿滿療癒感，難怪成為日本各大美食媒體爭相報導的廣島代表性甜點之一。
▲愛吃乳酪蛋糕的人一定要到訪「Musubi古民家咖啡」 / HIT廣島縣觀光聯盟提供、WalkerLand窩客島整理
喜歡復古風咖啡館的旅人，那麼「Korita茶屋」絕對會讓你愛上這裡的氛圍。這間店充滿昭和時期的摩登風情，播放著輕快的爵士樂，讓人彷彿回到舊時代。最受歡迎的「大叔手作甜點」系列中，以炙燒熔岩黃豆粉起司蛋糕最具話題，濃郁起司緩緩流下，搭配香氣十足的黃豆粉與焦糖，口感層次豐富。想來點和風口味的話，不妨試試抹茶起司蛋糕，選用當地老字號茶舖「春華園」的抹茶，濃厚茶香搭配微甜紅豆，每一口都是日式風味的極致展現。
▲喜歡復古風咖啡館的旅人，那麼「Korita茶屋」絕對會讓你愛上這裡的氛圍 / HIT廣島縣觀光聯盟提供、WalkerLand窩客島整理
同時，說到廣島的特色甜點，絕對不能錯過宮島的「宮島Umaimono館」。這裡的霜淇淋不僅口味多樣，更結合了宮島的代表性元素——大鳥居與小鹿造型糖霜餅乾，超萌的外觀讓人少女心爆發，光是拍照就足夠讓人驚喜。霜淇淋提供香草、抹茶與混和口味，而搭配的糖霜餅乾每天更換造型，每次造訪都能帶來不同的新鮮感，即使在寒冷的冬天，也讓人忍不住想來上一支。
▲說到廣島的特色甜點，絕對不能錯過宮島的「宮島Umaimono館」 / HIT廣島縣觀光聯盟提供、WalkerLand窩客島整理
廣島的柑橘類水果遠近馳名，其中來自因島的八朔橘更是當地特產之一。「元祖八朔橘大福」榮獲「The廣島品牌」認證，選用新鮮八朔橘，搭配柔軟大福外皮與甜而不膩的白豆沙，酸甜交織的絕妙口感，讓人一吃就愛上。這款大福不含多餘添加物，賞味期限僅有三天，絕對是值得收藏的限定美味。
▲「元祖八朔橘大福」榮獲「The廣島品牌」認證 / HIT廣島縣觀光聯盟提供、WalkerLand窩客島整理
除了甜點巡禮之外，2025年2月15日(六)在台北市政大公企中心，將舉辦「廣島魅力再發現！表揚大會暨觀光講座」。這場活動不僅邀請廣島特派員與旅遊部落客分享第一手旅遊情報，還特別準備廣島直送的「楓乃樹楓糖奶油夾心餅」，讓台灣甜點迷也能品嚐到正宗的廣島風味。這款夾心餅使用100%加拿大楓糖，搭配濃郁奶油巧克力內餡，口感濃厚細緻，讓人回味無窮。當天還有價值上萬日圓的抽獎活動，活動精彩豐富，免費參加的機會千萬別錯過。
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|▲「廣島魅力再發現！表揚大會暨觀光講座」。這場活動不僅邀請廣島特派員與旅遊部落客分享第一手旅遊情報 / HIT廣島縣觀光聯盟提供、WalkerLand窩客島整理
廣島必吃甜點精選 noqoo古民家咖啡 – 草莓聖代
隱身於廣島縣三次市「平田觀光農園」的百年古宅咖啡館
採用當季現摘草莓，堆疊成豪華浮誇系聖代
兼具視覺與味覺享受，為冬季限定甜點
廣島必吃甜點精選 家的咖啡館Harapeko – 季節限定草莓可麗餅與洞洞起司蛋糕
精緻造型甜點，使用廣島世羅町產水果
草莓可麗餅鋪滿鮮紅草莓，再點綴三色糯米糰子
洞洞起司蛋糕造型趣味，口感介於冰淇淋與蛋糕之間
廣島必吃甜點精選 古民家咖啡&宿Musubi – 巴斯克乳酪蛋糕
由百年老宅改建的咖啡館，坐擁瀨戶內海景觀
每日手工現烤，外層焦香，內部綿密細緻
為日本媒體爭相報導的廣島代表性甜點
廣島必吃甜點精選 Korita茶屋 – 炙燒熔岩黃豆粉起司蛋糕與抹茶起司蛋糕
充滿昭和復古氛圍的摩登茶屋
炙燒熔岩黃豆粉起司蛋糕，結合焦糖香氣與滑順口感
抹茶起司蛋糕使用廣島老字號茶舖春華園的抹茶，搭配紅豆增添和風風味
廣島必吃甜點精選 宮島Umaimono館 – 小鹿造型霜淇淋
位於宮島嚴島神社出口附近，為旅客熱門打卡甜點
霜淇淋有香草、抹茶及混合口味可選擇
搭配可愛小鹿與大鳥居造型的糖霜餅乾，美觀又美味
廣島必吃甜點精選 元祖八朔橘大福 – The廣島品牌認證甜點
以廣島特產八朔橘為主角，酸甜多汁帶微苦風味獨特
以柔軟麻糬包裹八朔橘與白豆沙，清爽不膩
無添加多餘防腐劑，賞味期限僅三天，是廣島限定美味
廣島魅力再發現！表揚大會暨觀光講座
活動日期與時間：2025年2月15日（六）
活動地點：台北市政大公企中心
活動內容：
1、廣島旅遊分享
2、廣島特派員與旅遊部落客現場分享最新旅遊資訊
3、深入介紹廣島熱門觀光景點與必吃美食
4、吉祥物HIROKUMA登場
5、廣島吉祥物HIROKUMA將親臨現場與參加者互動，提供合影留念機會
廣島人氣甜點試吃：免費品嚐廣島直送「楓乃樹楓糖奶油夾心餅」，採用100%加拿大楓糖，搭配濃郁奶油巧克力內餡
廣島特產周邊商品展示：台灣首次公開廣島特色周邊商品
限量發送廣島紀念品
抽獎活動：現場抽出價值上萬日圓的大獎
報名方式：免費參加，名額有限，額滿為止
報名網址：https://accu.ps/mlB3Ly