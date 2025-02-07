到日本旅遊時，品嚐美食是不可缺少的行程，而甜點更是許多人心中的亮點。廣島不僅有迷人的自然景色與文化景點，還隱藏著許多讓人一吃就愛上的甜點店，從夢幻系草莓聖代、濃郁巴斯克乳酪蛋糕，到和風抹茶起司蛋糕，每一款都能帶來滿滿幸福感。這次特別推薦6家廣島超人氣甜點名店，無論是喜歡濃厚乳酪、軟綿大福，還是超萌造型霜淇淋，都能滿足你的味蕾。



▲廣島不僅有迷人的自然景色與文化景點，還隱藏著許多讓人一吃就愛上的甜點店 / HIT廣島縣觀光聯盟提供、WalkerLand窩客島整理



來到廣島，一定要試試「平田觀光農園」內的「古民家咖啡 noqoo」。這間隱藏在百年老宅中的咖啡館，主打新鮮現摘的水果甜點，當季限定的草莓聖代更是必點。高腳杯中堆滿鮮紅草莓，搭配濃郁奶油與冰涼冰淇淋，每一口都能感受到水果的酸甜與滑順口感的完美融合，不僅外觀吸睛，吃起來也讓人回味無窮。



▲一定要試試「平田觀光農園」內的「古民家咖啡 noqoo」。這間隱藏在百年老宅中的咖啡館 / HIT廣島縣觀光聯盟提供、WalkerLand窩客島整理

廣島必吃甜點精選 noqoo古民家咖啡 – 草莓聖代

隱身於廣島縣三次市「平田觀光農園」的百年古宅咖啡館

採用當季現摘草莓，堆疊成豪華浮誇系聖代

兼具視覺與味覺享受，為冬季限定甜點

廣島必吃甜點精選 家的咖啡館Harapeko – 季節限定草莓可麗餅與洞洞起司蛋糕

精緻造型甜點，使用廣島世羅町產水果

草莓可麗餅鋪滿鮮紅草莓，再點綴三色糯米糰子

洞洞起司蛋糕造型趣味，口感介於冰淇淋與蛋糕之間

廣島必吃甜點精選 古民家咖啡&宿Musubi – 巴斯克乳酪蛋糕

由百年老宅改建的咖啡館，坐擁瀨戶內海景觀

每日手工現烤，外層焦香，內部綿密細緻

為日本媒體爭相報導的廣島代表性甜點

廣島必吃甜點精選 Korita茶屋 – 炙燒熔岩黃豆粉起司蛋糕與抹茶起司蛋糕

充滿昭和復古氛圍的摩登茶屋

炙燒熔岩黃豆粉起司蛋糕，結合焦糖香氣與滑順口感

抹茶起司蛋糕使用廣島老字號茶舖春華園的抹茶，搭配紅豆增添和風風味

廣島必吃甜點精選 宮島Umaimono館 – 小鹿造型霜淇淋

位於宮島嚴島神社出口附近，為旅客熱門打卡甜點

霜淇淋有香草、抹茶及混合口味可選擇

搭配可愛小鹿與大鳥居造型的糖霜餅乾，美觀又美味

廣島必吃甜點精選 元祖八朔橘大福 – The廣島品牌認證甜點

以廣島特產八朔橘為主角，酸甜多汁帶微苦風味獨特

以柔軟麻糬包裹八朔橘與白豆沙，清爽不膩

無添加多餘防腐劑，賞味期限僅三天，是廣島限定美味









廣島魅力再發現！表揚大會暨觀光講座

活動日期與時間：2025年2月15日（六）

活動地點：台北市政大公企中心

活動內容：

1、廣島旅遊分享

2、廣島特派員與旅遊部落客現場分享最新旅遊資訊

3、深入介紹廣島熱門觀光景點與必吃美食

4、吉祥物HIROKUMA登場

5、廣島吉祥物HIROKUMA將親臨現場與參加者互動，提供合影留念機會



廣島人氣甜點試吃：免費品嚐廣島直送「楓乃樹楓糖奶油夾心餅」，採用100%加拿大楓糖，搭配濃郁奶油巧克力內餡

廣島特產周邊商品展示：台灣首次公開廣島特色周邊商品

限量發送廣島紀念品

抽獎活動：現場抽出價值上萬日圓的大獎

報名方式：免費參加，名額有限，額滿為止

報名網址：https://accu.ps/mlB3Ly