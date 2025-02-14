紅遍全台的療癒系角色「吉伊卡哇」與日本傳統「和風」元素浪漫邂逅！自從京都伏見稲荷首間店開幕後，讓粉絲們大呼可愛的「吉伊卡哇mogumogu本舖」，2月20日於埼玉縣川越市的菓子橫丁開設第二家分店！





吉伊卡哇mogumogu本舖進軍小江戶「川越市」

「吉伊卡哇mogumogu本舖 川越店」這次進駐素有小江戶之稱的古色古香「川越」，店舖設計融入川越特有的傳統藏造建築與糖果橫丁的藝術風格，店內還特別設置了吉伊卡哇角色們與人力車的拍照打卡點。透過川越街景特有的「復古和風現代」意象，為顧客打造一個療癒放鬆的休憩空間。



吉伊卡哇mogumogu本舖 川越店（ちいかわもぐもぐ本舗 川越店）

除了店舖洋溢著傳統氛圍，主要角色吉伊卡哇、小八貓，及可愛的烏薩奇也通通換上了最萌最和風的造型！店內最吸睛的就是穿著地瓜服裝的各式玩偶和吉祥物，還有融入日本傳統犬張子、達摩等元素的壓克力吊飾與立牌，完全展現出小江戶川越的獨特魅力。想帶些甜點回家嗎？這邊準備了超多必買零食！印有吉伊卡哇與小八貓可愛臉蛋的「蕃薯＆巧克力口味長崎蛋糕饅頭」、香脆爽口的「蝦米仙貝」，還有包裝精美到捨不得丟的「藤色金平糖罐」，每一款都讓人想打包帶回家！店內還有超狂開幕優惠等著你！只要消費滿2000日圓，就能隨機獲得一張四款限定透明卡片；如果購物金額達到8000日圓，還可以得到限量的立體壓克力立牌，這些可都是非賣品唷！想見見這群萌萌的小可愛嗎？那就趕快安排一趟川越小旅行吧！保證讓你看了愛不釋手，買到失心瘋啦！

地址：埼玉県川越市元町二丁目7番9

營業時間：09：30～17：30

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