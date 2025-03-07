不只是38婦女節，更是38女王節！為了慶祝3/8，多間手搖杯為了推出專屬優惠，讓飲料控跟著姊姊妹妹、媽媽與閨蜜一起喝起來。無論是飲料38元優惠、還是外送平台的飲料外送買一送一優惠，總共多達10間買一送一，讓飲料控喝爆。



▲38女王節飲料優惠攻略，飲料買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



▲38女王節飲料優惠攻略，飲料買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

CoCo都可 38女王節優惠

在3/8女王節，CoCo再推出加碼優惠，3/8當天只要線上領券，就可享有新配料新品「粉角奶茶(L)38元」限定優惠。讓飲料控喝得到CoCo獨家現的Q彈蜜香粉角，與阿薩姆奶茶完美融合，口感層次更豐富。這次女王節優惠，直接現省22元，飲料控趁機喝新品。



全文介紹：CoCo珍奶買一送一！CoCo珍珠奶茶最低一杯30元，38女王節粉角奶茶38元。



▲CoCo 38女王節優惠，新品粉角奶茶38元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



85℃ 38女王節優惠

85℃「38寵愛女神節」，在3月8日一日限定推出兩大優惠。只要購買「粉紅莓莓」或「草莓香草布蕾」膠原蛋白切片蛋糕，可用38元加購「就是海岩青茶」或「蘋香淺焙青」，甜點搭茶超享受。除此之外，3/8當天購買「就是海岩青茶」（大杯60元）或「蘋香淺焙青」（中熱/大冰55元），任選第二杯只要38元，價低者折扣。



活動期間： 2025/03/08

活動內容：

1、購買「粉紅莓莓」或「草莓香草布蕾」膠原蛋白切片蛋糕，可用38元加購「就是海岩青茶」或「蘋香淺焙青」。

2、購買「就是海岩青茶」（大杯60元）或「蘋香淺焙青」（中熱/大冰55元），任選第二杯只要38元（價低者折扣）。



▲85℃ 38女王節優惠，38元飲料必喝 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理



大苑子 38女王節優惠

配新品上市，大苑子在3/12推出一日限定優惠，APP會員可享「芭樂甜橙」第二杯10元優惠。除此之外，3月新加入會員更能獲得「春熙柳丁翡翠買一送一」以及「大苑子50元折價券」。愛喝果茶的飲料控，就趁這一波喝起來。



全文介紹：大苑子第二杯10元！大苑子金鑽鳳梨3款新品開喝，大苑子買一送一 第二杯10元優惠。



▲大苑子鳳梨飲品，屏東金鑽鳳梨飲品第二杯10元、買一送一優惠 / 大苑子提供、WalkerLand窩客島整理



Uber Eats 38女王節優惠

外送平台Uber Eats在3月份推出多款優惠，即日起至3/11前，使用優惠序號「來加一」，所有使用者都可享指定店家、指定品項買一送一。優惠品項包含「路易莎」柳橙綠茶、莊園美式，「五桐號」蜜春后奶茶，「珍煮丹」木梨茉莉、復刻紅茶、黑糖冬瓜不知春，「COMEBUY」蜂蜜蘆薈、蜂蜜綠茶、蜂蜜紅茶、鳳梨冰茶，「山焙」春花青茶、玫荔佳人、青山楊桃、雷檬蜜青等飲品都可享優惠，「武林茶」凍頂山烏龍茶、凍頂桂花烏龍、蘋果迎春、小山抹茶，實際優惠品項依各店家門市頁面為準。



▲Uber Eats 38女王節優惠，優惠序號「來加一」享指定飲料買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲Uber Eats 38女王節優惠，優惠序號「來加一」享指定飲料買一送一 / COMEBUY提供、WalkerLand窩客島整理除此之外，3/11前在Uber Eats使用優惠序號「來加菜」也可享有指定飲料買一送一，優惠品項包含「抿茶」栗香白魔法奶茶、莓莓奶蓋霧乾黑，「清心福全」雙凍奶烏、雙倍茶凍綠茶，「康青龍」碧玉茉莉綠茶、吉嶺冰茶、仙凍黑奶茶、蜜香大吉嶺、御香鐵觀音，還有「CoCo都可」21歲輕檸烏龍買一送一，還有奶茶三兄弟、綠茶養樂多85折起，讓飲料控宅在家喝飲料也優惠。▲Uber Eats 38女王節優惠，優惠序號「來加菜」享指定飲料買一送一 / 清心福全提供、WalkerLand窩客島整理▲Uber Eats 38女王節優惠，優惠序號「來加菜」享指定飲料買一送一 / 康青龍提供、WalkerLand窩客島整理