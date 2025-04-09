熊本熊迷必衝！熊本熊是熊本縣的吉祥物，更是日本人氣最高本吉祥物，在熊本伴手禮店自然充滿了各式熊本熊周邊商品，而熊本熊公園「熊本熊港八代」絕對是會讓熊本熊迷拍到失心瘋的夢幻景點，84隻熊本熊齊聚港邊，並且還有一隻高6公尺的巨大熊本熊，即便離熊本市區再遠也值得衝一波。



▲熊本熊公園「熊本熊港八代」必拍巨大熊本熊/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲熊本熊公園「熊本熊港八代」的合唱團由54隻熊本熊組成/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

熊本縣八代市的八代港經歷一番整修後，於2020年以嶄新風貌和名稱「熊本熊港八代」迎接往來的旅客。尤其是港口周圍全新打造、占地約2.7公頃的熊本熊公園更是成為眾所矚目的焦點；公園內總共設有84尊熊本熊造型雕像，吸引無數海內外粉絲專程前來熊本八代港捕捉熊本熊的逗趣身影。▲熊本熊公園「熊本熊港八代」代表12生肖的熊本熊/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲淘氣的熊本熊在熊本熊公園「熊本熊港八代」無所不在/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

熊本熊公園「熊本熊港八代」最引人注目、必拍的莫過於高達6公尺的巨大熊本熊，一旁由54隻熊本熊組成的合唱團也同樣吸睛，細心留意還會發現部分熊本熊的表情略有差異，而在日式庭園也藏有幾隻熊本熊等你發現！此外，在「熊本熊港八代」周邊商店有販售港口限定、船長造型的熊本熊玩偶，熊本熊迷一定要入手。



▲熊本熊公園「熊本熊港八代」設有水前寺成趣園造景/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲熊本熊公園「熊本熊港八代」的池塘裡亦有熊本熊身影/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



熊本熊港八代 資訊

不過，「熊本熊港八代」距離熊本市區路途遙遠，單趟車程大約1個小時又15分鐘，最方便的交通除了自駕之外，正是從台灣搭乘郵輪前往熊本旅遊，目前自基隆港啟航、沿途有停熊本八代港的郵輪為「麗星郵輪探索星號」，讓你一下船即抵達熊本熊公園，輕鬆拍爆熊本熊！▲搭郵輪來熊本旅遊，一下船即抵達熊本熊公園「熊本熊港八代」/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲熊本熊公園「熊本熊港八代」商店販售限定的船長熊本熊/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

地址：Kumamoto, Yatsushiro, Shinminatomachi, 1 Chome−２５

電話：0965-44-9040

熊本景點快筆記，熊本熊公園推薦搭麗星郵輪輕鬆拍