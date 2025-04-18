ROVA PILATES皮拉提斯教室於台北優雅開幕！ROVA PILATES以日系和風美學打造出全器械皮拉提斯空間，兼具舒適精緻與專業性，讓學員在靜謐環境內鍛鍊核心、全方位雕塑體態，也讓皮拉提斯不再只是體能運動，更是幫助肌肉伸展與身心放鬆的生活展現。

藝人網紅狂推的皮拉提斯教室

深受名人喜愛的ROVA PILATES舉辦星光熠熠的開幕派對，各大藝人網紅紛紛現身支持，包含小豬黃沐妍、篠崎泫、許允樂、張語噥、Dora謝雨芝、大元林艾璇、林芯儀、胡祖薇、肌肉山山、余晉、朱綺綺出席力挺，在現場親自體驗器材，展現柔軟身段。



▲小豬黃沐妍(左)、張語噥(右)都在現場親自體驗器材

日式美學融合全器械設備，打造身心平衡的運動環境

ROVA PILATES以「平衡身心，展現優雅」為理念，在歐美流行運動上巧妙融合日式傳統美學，教室內核心床、凱迪拉克床、梯桶、穩定椅等全器械設備一應俱全，更特別設計了和室休息區，運用榻榻米、屏風、柔和燈光營造寧靜氛圍，讓學員在鍛鍊之餘還有舒緩身心的空間。



▲教室內核心床、凱迪拉克床、梯桶、穩定椅等全器械設備一應俱全

小班制課程靈活私密，私人課程建立動作觀念

ROVA PILATES希望每位學員都獲得充分指導與關注，因此採用小班制規劃，設有一對一、一對二私人課程，也有三人即開班的小團體課程，視每人需求制定訓練計畫。為歡慶開幕，私人與團體課程皆有期間優惠，無論是皮拉提斯初學者，想雕塑身形、改善體態，或是有經驗的運動愛好者，都能在這裡找到適合自己的課程。IG搜尋「rova.pilates」，Line@輸入「@rova.tw」，更多資訊請查詢 : https://portaly.cc/rovapilates。



ROVA PILATES松江店

地址 : 台北市中山區長安東路二段101號2樓 (捷運松江南京站)

電話 : 02-2517-7266