台北心潮飯店！必比登和500盤中西一致推薦，摩登復古用餐氛圍。

心潮飯店是高雄的「老新台菜」和「永新鳳茶」共同推出的台菜餐酒館，店名心潮飯店類似諧音「新潮飯店」或「新炒飯店」，餐廳以炒飯為核心發想，設計出一道道精緻又極具創新的中式料理，不僅獲得500盤殊榮，還連續多年獲得米其林必比登推介，同時囊括了中西雙認證，店內用餐空間是摩登復古風裝潢，走進餐廳會讓人置身在老上海餐館的時光錯覺。

開車前往可停在微風信義停車場，消費可折抵停車費，搭乘捷運至市政府下車，3號出口可直接連通微風信義購物中心。

心潮飯店菜單：(詳細菜單請看inline官網)

▲心潮飯店位在微風信義二樓，搭電扶梯至二樓後馬上就能看到，三樓也是同集團的永心鳳茶。

▲店門口使用綠色磁磚與金色招牌，搭配地上的馬賽克裝與木質櫃檯，滿滿的復古元素。

▲店內連續多連獲得米其林推介，不吃一下收集米其林寶寶怎麼可以？

▲櫃檯後方有許多木質小格子，每個小格子內都有一把金色鑰匙，這個擺設剛好呼應了店名「飯店」，如果能發給客人一把鑰匙去找座位開啟是不是更有感覺？

▲店內靠窗座位是四人坐方桌，採光極好還能欣賞窗外信義區街景。

▲另一區有四人坐小包廂座位，包廂被綠色絨布隔間包圍，用餐更有隱私，拍起來也超美！

▲餐廳中間座位區是酒紅色的絨面沙發，適合5~6人用餐。

▲餐廳還有個吧檯座位，在這個吧台能點上一杯酒來喝一定也很享受。

▲白飯 35元：白飯晶瑩剔透，粒粒飽滿Q度十足，並帶有有濃郁米香品質超優。

▲梅汁釀番茄 180元：這道是心潮招牌的開胃菜，使用切片的番茄排成玫瑰形狀，中間再放上食用花和醃梅子點綴，口味酸酸甜甜極為清爽，擺盤好看外梅汁香氣更是迷人。

▲功夫郁香雞湯 300元：雞湯使用茶壺和小杯裝很有創意，茶壺保溫效果非常好，隔了一段時間喝還是非常燙，湯內使用小春雞、茶樹菇、瑤柱、蔬菜、金華火腿等食材經過48小時熬煮，湯頭呈現金黃色，香醇濃郁，這大概是我有史以前喝過最濃的雞湯了！

▲桂竹筍炒松阪豬 380元：選用當季盛產的桂竹筍與松阪豬肉爆炒，桂竹筍的脆與松阪豬的油脂香氣交融還伴隨著濃郁的鍋氣，表面的蛋酥更是這道菜的靈魂之一，料理手法有創意味道又棒，根本是白飯殺手！

▲厚炸排骨菜香炒飯 450元：這道也是店內必點招牌菜之一，炒飯粒粒分明，每粒米都沾著蛋絲，火侯控制得宜，並搭配自家調製的蒜香油，炸排骨使用香料醃製極為入味，肉質厚實軟嫩多汁，搭配炒飯一起吃剛剛好。

▲心潮炸雞 240元：炸雞粿粉麵衣比較像台灣小吃鹽酥雞的口感，外酥內嫩炸得剛好，有台式豆乳雞風味，旁邊搭配解膩的醃漬苦瓜和蔭鳳梨沾醬，雖然不會不好吃但相較於其他菜色沒有太多記憶點。

▲樹子水蓮 240元：水蓮又脆又嫩，吃起來極為清爽口感很好，伴隨著樹子淡淡油香，辣椒是裝飾用完全不會辣，小朋友可以放心吃。

▲炭金芋泥流沙球 270元：這道是去年的新菜，擺盤很有法式料理的尊榮感，芋泥球外皮使用香菇、蔥白、火腿丁爆香，呈現漆黑的外觀，咬開後鹹蛋黃馬上從內流出，視覺效果十足，從一開始的脆，到咬開後品嘗到鹹蛋黃和油蔥酥的鹹香感，不斷給人滿滿的驚喜。

▲開心果杉林溪千層 260元：千層蛋糕有著緊實滑順的口感，內層鮮奶油完全不會讓人感覺到甜膩，每一口都有濃郁的開心果油脂香氣，超棒的飯後甜點！

雞蛋糕短評：餐廳獲得2025米其林推介，店內走摩登復古風裝潢，服務人員親切和善，桂竹筍炒松阪豬有濃郁鍋氣，梅汁釀番茄是玫瑰花的造型酸酸甜甜，排骨炒飯的排骨厚實多汁，炒飯粒粒分明，每道菜都很有特色讓人眼睛為之一亮，大推！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★★

服務★★★★☆

CP值★★★☆



【心潮飯店美食資訊】

地址：臺北市信義區忠孝東路五段68號2樓

電話：0227239976

官網：facebook

營業時間：11:00–21:30(周一~周三、周日)、11:00–22:00(周四~周六)

外送：無

線上預定：inline、skm、opentable

停車場：有

服務費：有(消費可折抵停車費)

洗手間：有

刷卡：有

