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長崎伴手禮必買！長崎蛋糕百年老店 文明堂總本店觀光通店，限定寶可夢長崎蛋糕買起來。

長崎美食 長崎蛋糕 日本 japanwalker more
2025-04-27 10:03:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

來到日本長崎旅遊，除了必去稻佐山山頂展望台欣賞千萬夜景之外，美食不容錯過的絕對蜂蜜蛋糕，並且又以這間擁有超過百年歷史的「文明堂」最廣為人知、是長崎蛋糕的經典代表。「文明堂」在長崎擁有數家店面，而在商店街也買得到，讓觀光客逛街之餘也能入手蜂蜜蛋糕作為長崎伴手禮。
長崎伴手禮必買！長崎蛋糕老店 文明堂總本店觀光通店，限定寶可夢電龍長崎蛋糕買起來。
▲文明堂總本店觀光通店位於長崎商店街路口處/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
長崎伴手禮必買！長崎蛋糕老店 文明堂總本店觀光通店，限定寶可夢電龍長崎蛋糕買起來。
▲文明堂總本店觀光通店為代表性長崎蛋糕老店/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



創立於1900年、至今已超過百年歷史的「文明堂」是長崎老字號長崎蛋糕品牌，而「文明堂總本店觀光通店」位於商店街入口處、自長崎電鐵觀光通站步行約1分鐘即可抵達。除了經典的原味之外，「文明堂」還有推出抹茶和巧克力等口味，盒裝和也能單片裝都有，符合觀光客的多元需求。
長崎伴手禮必買！長崎蛋糕老店 文明堂總本店觀光通店，限定寶可夢電龍長崎蛋糕買起來。
▲文明堂總本店觀光通店的蜂蜜蛋糕口味共有三款/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
長崎伴手禮必買！長崎蛋糕老店 文明堂總本店觀光通店，限定寶可夢電龍長崎蛋糕買起來。
▲在文明堂總本店觀光通店採購蜂蜜蛋糕的觀光客/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

此外，寶可夢迷在「文明堂總本店觀光通店」必買限定的「電龍長崎蛋糕」！由於長崎自古為日本重要港口，故燈塔數量自然是全日本居冠，而寶可夢中的電龍尾巴的亮光能傳得很遠，因有「海上的路標」之稱，此特徵呼應了長崎地理文化特色，因此2024年電龍被任命為「長崎未來應援寶可夢」，在長崎可以看見許多電龍的聯名合作和限定周邊商品。

作為長崎蜂蜜蛋糕代表的「文明堂」也不例外，推出結合電龍元素的限定蜂蜜蛋糕。「電龍長崎蛋糕」不僅同樣擁有經典口感以及蜂蜜香氣，外盒設計更是吸睛，電龍搭配燈塔意象，相當具有收藏價值，且蜂蜜蛋糕上頭也有電龍身影，寶可夢粉絲肯定要來「文明堂總本店觀光通店」買一盒珍藏！文明堂總本店觀光通店
▲在文明堂總本店觀光通店買得到限定的電龍長崎蛋糕/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
文明堂總本店觀光通店
▲電龍長崎蛋糕擁有經典口感以及蜂蜜香氣，上頭還有電龍的圖案/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

文明堂總本店觀光通店店家資訊

營業時間：10:00~19:00
地址：長崎県長崎市浜町６－３０
電話：+81 95-823-0002

買長崎蛋糕之前 先衝長崎景點 

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