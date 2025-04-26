隨著2025年大阪‧關西世博會盛大開幕，世界各地旅客紛紛湧入大阪參與盛會。「大阪世博行程推薦」中，不少旅人也選擇將行程延伸至關西近郊，其中擁有百年歷史的兵庫縣城崎溫泉成為深受歡迎的選項。城崎溫泉不僅以七大外湯與復古街景聞名，更結合手作體驗、在地美食與自然健行，打造出適合親子同遊與深度自由行的完美行程，讓旅客在世博之外，感受關西旅遊的多樣魅力。





來到城崎溫泉，體驗傳統工藝「麥稈細工」絕對是「城崎溫泉深度遊」中不可錯過的一站。麥稈細工以經過染色處理的麥稈，手工鑲貼於木盒與紙張上，展現細膩光澤與獨特紋理。KAMIYA民藝店木屋町小路店提供麥稈細工體驗活動，專業職人親自指導，無論選擇製作木盒或書籤，都能創作出獨一無二的紀念品。配合大阪世博活動，店內同步展出超過90年前的神谷家初代職人作品，讓人一邊動手創作，一邊深入理解工藝之美，完美結合了「大阪世博行程推薦」與「傳統文化體驗」的雙重價值。



若想將美食融入行程，距離城崎溫泉約30分鐘車程的「出石城下町」是不容錯過的選擇。在這座被譽為「小京都」的歷史小鎮中，不僅能感受江戶時代的懷舊氛圍，更能親身參與「出石蕎麥麵體驗」。Mikura餐廳提供揉麵、擀麵、切麵的手作課程，體驗完成後，旅客可在町家風格的空間中享用自製蕎麥麵，搭配傳統醬汁與配料，享受從製作到品嚐的一條龍樂趣。出石蕎麥麵體驗讓人不僅飽足味蕾，也深刻體會到日本地方美食文化的精髓。渴望親近大自然的旅人，則可前往城崎溫泉東南側的「神鍋高原」，展開一場「神鍋高原熔岩流健行」之旅。這段約6公里長的熔岩流步道，是火山活動遺留下來的奇景之一，設有完善木棧道並由專業導遊領隊，即使是親子同行也能安心參加。沿途穿越森林、岩地與瀑布，不僅能近距離觀察火山遺跡，還能感受四季更迭之美。無論是自然觀察、親子互動，還是想尋找遠離都市喧囂的片刻寧靜，「神鍋高原健行」都是大阪世博延伸行程中極具吸引力的一站。整體來看，從大阪世博出發，結合「城崎溫泉深度遊」、「出石蕎麥麵體驗」與「神鍋高原健行」的旅程，不僅豐富了文化體驗，也讓關西自由行更加完整。無論是喜愛溫泉、手作工藝、美食或大自然探索的旅客，都能在這段延伸旅程中，找到屬於自己的精彩篇章。規劃大阪世博行程時，不妨將城崎溫泉納入必訪名單，開啟一場融合人文與自然的難忘之旅。

活動亮點總整理

・體驗三百年傳統工藝「麥稈細工」，親手製作木盒或書籤，留存旅遊回憶

・參加「出石蕎麥麵體驗」，親自揉麵、擀麵、切麵，再享用自製蕎麥麵

・在「神鍋高原熔岩流健行」，探索火山遺跡與森林步道，親近自然教育

・適合親子同樂、家族旅行，結合人文、歷史與自然的深度行程

・配合2025大阪世博行程延伸，打造豐富多元的關西自由行體驗



傳統麥稈細工體驗

地點：KAMIYA民藝店 木屋町小路店(兵庫縣豐岡市城崎町湯島391)

網站：https://reurl.cc/QYEq9Z



出石城下町蕎麥麵體驗

地點：Mikura (兵庫縣豐岡市出石町小人129-19)

網站：https://reurl.cc/0Kdqxx



神鍋高原熔岩流健行體驗

地點：神鍋高原 山小屋「Nanairo」(兵庫縣豐岡市日高町名色710)

網站：https://reurl.cc/OYrKnR

如果想探索更多日本的人氣景點與深度體驗，不妨繼續參考以下延伸推薦