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名古屋扭蛋天堂！萬代大型扭蛋專賣店 超過千台扭蛋機，最新款扭蛋一次看。

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2025-04-24 08:14:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：バンダイナムコアミューズメント
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

名古屋新開幕的扭蛋天堂！萬代南夢宮娛樂宣布，即日起在名古屋市的大型商場「mozo Wonder City」同時開設兩間超大型扭蛋專賣店，分別是「GASHAPON BANDAI官方專賣店」與「GASHAPON百貨」。兩店合計設置高達1,130台扭蛋機，是目前中部地區數一數二的規模，勢必成為扭蛋迷朝聖的新據點。
名古屋扭蛋天堂！萬代大型扭蛋專賣店 超過千台扭蛋機，最新款扭蛋一次看。
▲名古屋新開幕的扭蛋天堂！萬代南夢宮娛樂宣布，即日起在名古屋開設兩間超大型扭蛋專賣店 /バンダイナムコアミューズメント提供、WalkerLand窩客島整理

先從「GASHAPON BANDAI官方專賣店 mozo Wonder City店」說起，這邊設置240台扭蛋機，主要販售萬代最新開發的GASHAPON商品。而「GASHAPON百貨 mozo Wonder City店」則主打商品豐富與規模壯觀，佔地超過133平方公尺，擁有多達890台扭蛋機，陳列商品從動畫、角色到品牌聯名應有盡有。
名古屋扭蛋天堂！萬代大型扭蛋專賣店 超過千台扭蛋機，最新款扭蛋一次看。
▲名古屋扭蛋店「GASHAPON百貨 mozo Wonder City店」擁有多達890台扭蛋機 /バンダイナムコアミューズメント提供、WalkerLand窩客島整理



最新扭蛋搶先看！為慶祝開幕，萬代同步推出多款話題新品，包括「光之美少女」手環錶＆收納盒、「排球少年!!」睡姿公仔、「獵人 HUNTER×HUNTER」念能力公仔、「寶可夢」可動模型等，數量有限、售完為止，大家可別錯過囉。名古屋扭蛋天堂！萬代大型扭蛋專賣店 超過千台扭蛋機，最新款扭蛋一次看。
▲為慶祝開幕名古屋扭蛋店，萬代同步推出多款話題新品 /バンダイナムコアミューズメント提供、WalkerLand窩客島整理

開幕活動也要看！萬代於開幕現場，設置空膠囊回收裝置，透過Namco App完成登錄並投入3顆膠囊，即可兌換原創購物袋，倡導環保又實用。如果你也喜歡扭蛋文化，那麼無論是單純路過的旅客，還是熱愛角色收藏的老手，這座名古屋「扭蛋天堂」都值得停下腳步，好好轉上一圈。
名古屋扭蛋天堂！萬代大型扭蛋專賣店 超過千台扭蛋機，最新款扭蛋一次看。
▲萬代於開幕現場，設置空膠囊回收裝置，有機會兌換原創購物袋 /バンダイナムコアミューズメント提供、WalkerLand窩客島整理

 

名古屋景點 萬代大型扭蛋專賣店

GASHAPON BANDAI官方專賣店 mozo Wonder City店
地址：名古屋市西區二方町40號 mozo Wonder City 4樓 4053區
營業時間：10:00～21:00
設置台數：240台（與GASHAPON百貨合計共1,130台）

GASHAPON百貨 mozo Wonder City店
地址：名古屋市西區二方町47號 mozo Wonder City電影院棟2樓007區
營業時間：10:00～21:00
設置台數：890台（與官方專賣店合計共1,130台）

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