名古屋新開幕的扭蛋天堂!萬代南夢宮娛樂宣布,即日起在名古屋市的大型商場「mozo Wonder City」同時開設兩間超大型扭蛋專賣店,分別是「GASHAPON BANDAI官方專賣店」與「GASHAPON百貨」。兩店合計設置高達1,130台扭蛋機,是目前中部地區數一數二的規模,勢必成為扭蛋迷朝聖的新據點。



▲名古屋新開幕的扭蛋天堂!萬代南夢宮娛樂宣布,即日起在名古屋開設兩間超大型扭蛋專賣店 /バンダイナムコアミューズメント提供、WalkerLand窩客島整理



先從「GASHAPON BANDAI官方專賣店 mozo Wonder City店」說起,這邊設置240台扭蛋機,主要販售萬代最新開發的GASHAPON商品。而「GASHAPON百貨 mozo Wonder City店」則主打商品豐富與規模壯觀,佔地超過133平方公尺,擁有多達890台扭蛋機,陳列商品從動畫、角色到品牌聯名應有盡有。



▲名古屋扭蛋店「GASHAPON百貨 mozo Wonder City店」擁有多達890台扭蛋機 /バンダイナムコアミューズメント提供、WalkerLand窩客島整理

名古屋景點 萬代大型扭蛋專賣店

最新扭蛋搶先看!為慶祝開幕,萬代同步推出多款話題新品,包括「光之美少女」手環錶&收納盒、「排球少年!!」睡姿公仔、「獵人 HUNTER×HUNTER」念能力公仔、「寶可夢」可動模型等,數量有限、售完為止,大家可別錯過囉。▲為慶祝開幕名古屋扭蛋店,萬代同步推出多款話題新品 /バンダイナムコアミューズメント提供、WalkerLand窩客島整理開幕活動也要看!萬代於開幕現場,設置空膠囊回收裝置,透過Namco App完成登錄並投入3顆膠囊,即可兌換原創購物袋,倡導環保又實用。如果你也喜歡扭蛋文化,那麼無論是單純路過的旅客,還是熱愛角色收藏的老手,這座名古屋「扭蛋天堂」都值得停下腳步,好好轉上一圈。▲萬代於開幕現場,設置空膠囊回收裝置,有機會兌換原創購物袋 /バンダイナムコアミューズメント提供、WalkerLand窩客島整理

GASHAPON BANDAI官方專賣店 mozo Wonder City店

地址:名古屋市西區二方町40號 mozo Wonder City 4樓 4053區

營業時間:10:00~21:00

設置台數:240台(與GASHAPON百貨合計共1,130台)

GASHAPON百貨 mozo Wonder City店

地址:名古屋市西區二方町47號 mozo Wonder City電影院棟2樓007區

營業時間:10:00~21:00

設置台數:890台(與官方專賣店合計共1,130台)

