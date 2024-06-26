免費看東京鐵塔夜景！現在不用跑到「澀谷 SKY」花上大筆鈔票，只要到「惠比壽花園廣場 TOP of YEBISU」就能免費享有一覽無遺的高空美景，而且這邊從早上到晚上，都是自由開放讓大家進來拍照，如果說東京鐵塔隱藏版拍照景點在哪裡，那絕對就是這邊囉。





想看東京鐵塔夜景不能錯過這裡！「惠比壽花園廣場 TOP of YEBISU」就位在JR山手線惠比壽站附近，從東口步行5分鐘即可輕鬆抵達；接著只要往惠比壽花園塔樓搭乘電梯，至後方大樓38F的區域，就是免費展望台的所在位置。



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▲圖片來源／惠比壽花園廣場



一到38F順著人潮走前去，穿過SKY LOUNGE就能看到TOP of YEBISU大大的標示；這邊到了晚上會有些許日本人與觀光客，只要在一旁稍微等候排隊，就能欣賞到整片的美景。比起觀光客人潮眾多的「澀谷 SKY」，這邊人流其實不算太多，相當適合想看夜景的朋友過來走走，順便在百貨吃個晚餐。







惠比壽花園廣場 TOP of YEBISU SKY LOUNGE

地址：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番

開放時間：07:00–22:30