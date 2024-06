免費看東京鐵塔夜景!現在不用跑到「澀谷 SKY」花上大筆鈔票,只要到「惠比壽花園廣場 TOP of YEBISU」就能免費享有一覽無遺的高空美景,而且這邊從早上到晚上,都是自由開放讓大家進來拍照,如果說東京鐵塔隱藏版拍照景點在哪裡,那絕對就是這邊囉。





想看東京鐵塔夜景不能錯過這裡!「惠比壽花園廣場 TOP of YEBISU」就位在JR山手線惠比壽站附近,從東口步行5分鐘即可輕鬆抵達;接著只要往惠比壽花園塔樓搭乘電梯,至後方大樓38F的區域,就是免費展望台的所在位置。



▲圖片來源/惠比壽花園廣場



一到38F順著人潮走前去,穿過SKY LOUNGE就能看到TOP of YEBISU大大的標示;這邊到了晚上會有些許日本人與觀光客,只要在一旁稍微等候排隊,就能欣賞到整片的美景。比起觀光客人潮眾多的「澀谷 SKY」,這邊人流其實不算太多,相當適合想看夜景的朋友過來走走,順便在百貨吃個晚餐。







惠比壽花園廣場 TOP of YEBISU SKY LOUNGE

地址:東京都渋谷区恵比寿4丁目20番

開放時間:07:00–22:30