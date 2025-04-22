為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 新北美術館開館！連2天300秒煙火點亮鶯歌，市集表演、交通資訊必看。

新北美術館開館！連2天300秒煙火點亮鶯歌，市集表演、交通資訊必看。

新北美術館 鶯歌 新北景點 藝文 more
2025-04-22 14:11:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北市文化局
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

新北美術館開幕煙火秀必看！對於鶯歌人來說，本週最大的事就是新北藝文新地標「新北美術館」將於4/25正式開幕，為了歡慶美術館開幕，規劃連續六週的市集、表演、光雕秀等精彩活動，希望將藝術和生活完美結合融入在地。尤其是開幕首週末連續兩晚都有300秒煙火秀壓軸登場，雲門舞集與FOCASA馬戲團也將帶來震撼演出。活動完全免費參加，台鐵、公車還有加開班次，週末就是要衝鶯歌感受藝術的熱度與魅力。
▲新北美術館開館！連2天300秒煙火點亮鶯歌，市集表演、交通資訊必看 / 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北美術館開館！連2天300秒煙火點亮鶯歌，市集表演、交通資訊必看 / 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北美術館開館建築光雕秀 / 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北美術館開館建築光雕秀 / 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理



4/26鶯歌的午後不只飄著春末暖陽，還多了滿滿市集香氣與藝術氛圍。從下午三點開始，美術館前的戶外園區秒變小型藝術市集，原創手作、特色美食讓人邊逛邊吃超有感。四點半開始，國立臺藝大學生就用打擊樂與舞蹈熱鬧暖場，到了晚上七點，壓軸登場的是大家熟知的雲門舞集，演出鄭宗龍的經典之作《十三聲》。這齣以台灣廟宇、夜市與老歌聲響為靈感的現代舞，正好為煙火登場前畫上最有力的藝術前奏。
▲新北美術館開館連續六個週末都有市集、表演活動免費看/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北美術館開館連續六個週末都有市集、表演活動免費看/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北美術館邀請到雲門舞集演出鄭宗龍的經典之作《十三聲》/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北美術館邀請到雲門舞集演出鄭宗龍的經典之作《十三聲》/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理

接下來4/27則是大小朋友都會愛的馬戲日！下午四點半「馬戲之門」先帶來熱鬧暖場秀，到了七點十分，FOCASA馬戲團壓軸登場，帶來奇幻童話感滿滿的《潘朵拉的盒子》。馬戲與劇場融合的表演，讓人宛如走進魔幻森林探險，一場秀就讓你笑聲連連又目不轉睛。晚上八點半煙火再度登場，五分鐘高空燦爛煙火秀《藝鳴新聲》，從新生、色彩到展望，每一秒都像夜空在畫畫，絕對是這個春末夜晚最浪漫的一場告白。
▲新北美術館開幕表演活動《狂歡馬戲遊樂場》打造實驗性的馬戲遊戲，沒有距離即刻的歡樂。/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北美術館開幕表演活動《狂歡馬戲遊樂場》打造實驗性的馬戲遊戲，沒有距離即刻的歡樂。/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北美術館開幕煙火秀於4/26、4/27兩天20:30-20:35登場/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北美術館開幕煙火秀於4/26、4/27兩天20:30-20:35登場/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理


新北市美術館的開館不只是一場文化活動，更像是一場城市的派對。從4/26開始一路熱鬧到6/1，每週末都免費開放，市集、音樂、舞蹈、馬戲、煙火樣樣有，怎麼玩都不膩。建議大家一定要搭乘大眾運輸最方便，從台鐵鶯歌站走過去只要6分鐘，活動首週末台鐵還有加班車，917、981公車也同步增班。想開車也可以先停在板橋或鳳鳴再轉車過來。不論你是親子出遊、情侶約會還是朋友揪團，值得用一整個週末好好感受。
▲新北美術館馬戲表演「潘朵拉的盒子」/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北美術館馬戲表演「潘朵拉的盒子」精彩萬分/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理


 

新北美術館

地址：新北市鶯歌區館前路300號
營業時間：10:00 – 17:30，週一休館
電話號碼： 02 2679 6088
 

新北市美術館 開館活動

日期：4/26、4/27、5/3、5/4、5/10、5/11、5/17、5/18、5/24、5/25、5/31、6/1
時間：每日下午15：00至21：00
地點：新北市美術館戶外園區（新北市鶯歌區館前路300號）
 

新北市美術館 開館大眾運輸交通

火車：搭乘台鐵至「鶯歌站」，從文化路出口步行約6分鐘即可抵達新北市美術館。
加班列車：因應4/26、4/27活動人潮，台鐵將加開班次，方便民眾觀賞煙火後返程。
公車917：可於「捷運永寧站1號出口」搭乘，直達新北市美術館，首週末將加開班次。
公車981：於4/26、4/27兩日新增繞駛新北市美術館，提供更多轉乘選擇。
自行開車：建議將車輛停放於板橋站或鳳鳴車站，再轉搭火車至鶯歌站前往，避免周邊停車不便。
 

新北美術館 煙火大秀

場次時間：4/26（六）、4/27（日）20:30 - 20:35
演出地點：戶外園區
 

新北美術館 建築光雕秀

場次時間：
4/26（六） 20:20
4/27（日） 19:00
4/28(一) - 5/2（五）每日三場次：19:00、20:00、20:30
5/3（六）- 5/4（日） 每日兩場次：19:00、20:30
5/5（六）- 5/23（五）每日三場次：19:00、20:00、20:30
5/31（六）- 6/1（日） 每日三場次：19:00、20:00、20:30

演出內容：
光雕大秀《共生的呼吸》節目總長8分30秒，共分為六段
品牌動畫《新北市美術館 — 全民的美術館》
建築美學式《流動的畫布》
 

新北美術館 市集

流光市集×食光市集 主題市集
場次時間：
第一週 4/25（五）、4/26（六）、4/27（日）
食光市集 15:30 - 20:00
地點：鶯歌區彩虹農會通廊停車場、鶯歌陶瓷老街

流光市集 15:30 - 20:30
地點：戶外園區（北草坪、南草坪）

第二週到第五週
5/3、5/4、5/10、5/11、5/17、5/18、5/24、5/25
流光市集 15:30 - 20:30
地點：戶外園區（北草坪、南草坪）

第六週 5/30（五）、5/31（六）、6/1（日）
食光市集 15:30-20:00
地點：鶯歌區彩虹農會通廊停車場、鶯歌陶瓷老街

流光市集 15:30 - 20:30
地點：戶外園區（北草坪、南草坪）
 

新北美術館 開館免費表演節目表

《CaDance非常凡人x福氣大樂隊》
演出團隊：國立臺灣藝術大學舞蹈系、音樂系及謝瑀墨
場次時間：4/26（六）16:30
演出地點：戶外園區 小舞台

《十三聲》
演出團隊：雲門舞集
場次時間：4/26（六）19:00
演出地點：戶外園區 大舞台

《狂歡馬戲遊樂場》
演出團隊：馬戲之門
場次時間：4/27（日）16:30
演出地點：戶外園區 小舞台

《潘朵拉的盒子》
演出團隊：FOCASA馬戲團
場次時間：4/27（日）19:10
演出地點：戶外園區 大舞台

《Hey！新美館》
演出團隊：隨心所欲樂團 feat.小男孩樂團
場次時間：5/3（六）16:30
演出地點：戶外園區 小舞台

《星月芳語：五月的樂章》
演出團隊：新北市交響樂團 feat. 張清芳
場次時間：5/3（六）19:10
演出地點：戶外園區 大舞台

《名畫與動畫的魔法旋律》
演出團隊：香頌室內樂團
場次時間：5/4（日）16:30
演出地點：戶外園區 小舞台

《聽見感動：蕭煌奇與龍潭愛樂的共鳴》
演出團隊：龍潭愛樂管弦樂團 feat. 蕭煌奇
場次時間：5/4（日）19:10
演出地點：戶外園區 大舞台

《巫頂環遊世界》及《蕃薯森林奇遇記》
演出團隊：紙風車劇團
場次時間：5/10（六）、5/11（日）16:30
演出地點：戶外園區 小舞台

街頭藝人游擊式演出
演出團隊：街頭藝人
場次時間：5/17（六）、5/18（日）、5/24（六）、5/25（日）16:30
演出地點：戶外園區（無舞台游擊式演出）

《Recircus 移動綠劇場》
演出團隊：天馬戲創作劇團
場次時間：5/31（六）、6/1（日）16:30 - 18:00
演出地點：戶外園區 小舞台
演出內容：
5/31（六）兒童劇場：蟲蟲探險家、馬戲體驗、馬力歐小丑馬戲秀
6/1（日）兒童劇場：雨星奇幻記、互動泡泡體驗、親子故事唱唱跳跳


 

逛完新北美術館！順遊吃鶯歌美食

推薦閱讀：11選鶯歌老街美食推薦！鶯歌人才知道「隱藏三樓肉桂捲、爆夯棋盤麻糬」全曝光，破除最冷門老街頭銜魔咒。

推薦閱讀：鶯歌老街美食/鶯歌光點美學館!好吃手作漢堡與炸物【HAN's Burger美式手作漢堡專賣店】

推薦閱讀：新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離~

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
#親子
morechevron_right
延伸閱讀
新竹市東區新竹今日魚市。丼賞和食竹科關新店 這家是關新區最有日本氛圍的丼飯專門店 400元浮誇刺身船竟然有25片以上生魚片！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
鶯歌全新亮點登場！陶瓷老街、森林遊樂、世壯運、鶯歌新北美術館一次攻略。
 編輯 李維唐
2025新竹5大熱門景點推薦！一秒到小歐洲、超美魚鱗天梯、龍貓隧道秘境一次看。
 編輯 黃楚甯
【新北金瓜石必去景點推薦】新北市立黃金博物館│九份與金瓜石一日遊(交通、門票、必看亮點與周邊景點全攻略)
 pfse64289
台中市新社區2024新社花海|太空花境7大主題花卉裝置藝術超好拍!臺中國際花毯節活動、交通、周邊景點、住宿資訊|台中活動
 利歐娜樂生活 Leona Fun Life
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
親子景點攻略
朝聖巧克力博物館！亞洲首間巧克力博物館「77巧克力共和國」7大亮點，3公尺巨大77乳加、20款獨家巧克力帶你買。

朝聖巧克力博物館！亞洲首間巧克力博物館「77巧克力共和國」7大亮點，3公尺巨大77乳加、20款獨家巧克力帶你買。
【宜蘭小旅行】Robert Y廢墟暴龍館，來看台灣唯一暴龍化石真跡還有多種體驗可玩的宜蘭蘇澳室內景點

【宜蘭小旅行】Robert Y廢墟暴龍館，來看台灣唯一暴龍化石真跡還有多種體驗可玩的宜蘭蘇澳室內景點
【板橋室內親子樂園】追風奇幻島-板橋魔法夢境-百萬大球池、香蕉船、彈跳蹦床、VR互動牆、扮家家酒，8K ZONE探索體驗全新升級，暢玩一整天-板橋小遠百8樓｜Ruby說美食享受旅行(@tour_rub

【板橋室內親子樂園】追風奇幻島-板橋魔法夢境-百萬大球池、香蕉船、彈跳蹦床、VR互動牆、扮家家酒，8K ZONE探索體驗全新升級，暢玩一整天-板橋小遠百8樓｜Ruby說美食享受旅行(@tour_rub
礁溪不只有泡溫泉！3條礁溪親子一日遊行程，有吃有玩還能清涼玩水。

礁溪不只有泡溫泉！3條礁溪親子一日遊行程，有吃有玩還能清涼玩水。
[外食日記-外食篇]苗栗｜竹南｜史堤克牛排｜下班就要吃肉肉，大空間適合親子用餐 | PopDaily 波波黛莉

[外食日記-外食篇]苗栗｜竹南｜史堤克牛排｜下班就要吃肉肉，大空間適合親子用餐 | PopDaily 波波黛莉
桃園觀音親子景點【水之丘主題公園】草魚遊戲場，三層樓高飼料桶溜滑梯太刺激！

桃園觀音親子景點【水之丘主題公園】草魚遊戲場，三層樓高飼料桶溜滑梯太刺激！
morechevron_right
相關商家

新北美術館

phone
place新北市鶯歌區館前路300號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
0.00
服務
0.00
交通便利
0.00
CP值
0.00
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up