新北美術館開幕煙火秀必看！對於鶯歌人來說，本週最大的事就是新北藝文新地標「新北美術館」將於4/25正式開幕，為了歡慶美術館開幕，規劃連續六週的市集、表演、光雕秀等精彩活動，希望將藝術和生活完美結合融入在地。尤其是開幕首週末連續兩晚都有300秒煙火秀壓軸登場，雲門舞集與FOCASA馬戲團也將帶來震撼演出。活動完全免費參加，台鐵、公車還有加開班次，週末就是要衝鶯歌感受藝術的熱度與魅力。



▲新北美術館開館！連2天300秒煙火點亮鶯歌，市集表演、交通資訊必看 / 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北美術館開館建築光雕秀 / 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理

新北美術館

4/26鶯歌的午後不只飄著春末暖陽，還多了滿滿市集香氣與藝術氛圍。從下午三點開始，美術館前的戶外園區秒變小型藝術市集，原創手作、特色美食讓人邊逛邊吃超有感。四點半開始，國立臺藝大學生就用打擊樂與舞蹈熱鬧暖場，到了晚上七點，壓軸登場的是大家熟知的雲門舞集，演出鄭宗龍的經典之作《十三聲》。這齣以台灣廟宇、夜市與老歌聲響為靈感的現代舞，正好為煙火登場前畫上最有力的藝術前奏。▲新北美術館開館連續六個週末都有市集、表演活動免費看/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理▲新北美術館邀請到雲門舞集演出鄭宗龍的經典之作《十三聲》/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理接下來4/27則是大小朋友都會愛的馬戲日！下午四點半「馬戲之門」先帶來熱鬧暖場秀，到了七點十分，FOCASA馬戲團壓軸登場，帶來奇幻童話感滿滿的《潘朵拉的盒子》。馬戲與劇場融合的表演，讓人宛如走進魔幻森林探險，一場秀就讓你笑聲連連又目不轉睛。晚上八點半煙火再度登場，五分鐘高空燦爛煙火秀《藝鳴新聲》，從新生、色彩到展望，每一秒都像夜空在畫畫，絕對是這個春末夜晚最浪漫的一場告白。▲新北美術館開幕表演活動《狂歡馬戲遊樂場》打造實驗性的馬戲遊戲，沒有距離即刻的歡樂。/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理▲新北美術館開幕煙火秀於4/26、4/27兩天20:30-20:35登場/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理新北市美術館的開館不只是一場文化活動，更像是一場城市的派對。從4/26開始一路熱鬧到6/1，每週末都免費開放，市集、音樂、舞蹈、馬戲、煙火樣樣有，怎麼玩都不膩。建議大家一定要搭乘大眾運輸最方便，從台鐵鶯歌站走過去只要6分鐘，活動首週末台鐵還有加班車，917、981公車也同步增班。想開車也可以先停在板橋或鳳鳴再轉車過來。不論你是親子出遊、情侶約會還是朋友揪團，值得用一整個週末好好感受。▲新北美術館馬戲表演「潘朵拉的盒子」精彩萬分/ 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理

地址：新北市鶯歌區館前路300號

營業時間：10:00 – 17:30，週一休館

電話號碼： 02 2679 6088



新北市美術館 開館活動

日期：4/26、4/27、5/3、5/4、5/10、5/11、5/17、5/18、5/24、5/25、5/31、6/1

時間：每日下午15：00至21：00

地點：新北市美術館戶外園區（新北市鶯歌區館前路300號）



新北市美術館 開館大眾運輸交通

火車：搭乘台鐵至「鶯歌站」，從文化路出口步行約6分鐘即可抵達新北市美術館。

加班列車：因應4/26、4/27活動人潮，台鐵將加開班次，方便民眾觀賞煙火後返程。

公車917：可於「捷運永寧站1號出口」搭乘，直達新北市美術館，首週末將加開班次。

公車981：於4/26、4/27兩日新增繞駛新北市美術館，提供更多轉乘選擇。

自行開車：建議將車輛停放於板橋站或鳳鳴車站，再轉搭火車至鶯歌站前往，避免周邊停車不便。



新北美術館 煙火大秀

場次時間：4/26（六）、4/27（日）20:30 - 20:35

演出地點：戶外園區



新北美術館 建築光雕秀

場次時間：

4/26（六） 20:20

4/27（日） 19:00

4/28(一) - 5/2（五）每日三場次：19:00、20:00、20:30

5/3（六）- 5/4（日） 每日兩場次：19:00、20:30

5/5（六）- 5/23（五）每日三場次：19:00、20:00、20:30

5/31（六）- 6/1（日） 每日三場次：19:00、20:00、20:30



演出內容：

光雕大秀《共生的呼吸》節目總長8分30秒，共分為六段

品牌動畫《新北市美術館 — 全民的美術館》

建築美學式《流動的畫布》



新北美術館 市集

流光市集×食光市集 主題市集

場次時間：

第一週 4/25（五）、4/26（六）、4/27（日）

食光市集 15:30 - 20:00

地點：鶯歌區彩虹農會通廊停車場、鶯歌陶瓷老街



流光市集 15:30 - 20:30

地點：戶外園區（北草坪、南草坪）



第二週到第五週

5/3、5/4、5/10、5/11、5/17、5/18、5/24、5/25

流光市集 15:30 - 20:30

地點：戶外園區（北草坪、南草坪）



第六週 5/30（五）、5/31（六）、6/1（日）

食光市集 15:30-20:00

地點：鶯歌區彩虹農會通廊停車場、鶯歌陶瓷老街



流光市集 15:30 - 20:30

地點：戶外園區（北草坪、南草坪）



新北美術館 開館免費表演節目表

《CaDance非常凡人x福氣大樂隊》

演出團隊：國立臺灣藝術大學舞蹈系、音樂系及謝瑀墨

場次時間：4/26（六）16:30

演出地點：戶外園區 小舞台



《十三聲》

演出團隊：雲門舞集

場次時間：4/26（六）19:00

演出地點：戶外園區 大舞台



《狂歡馬戲遊樂場》

演出團隊：馬戲之門

場次時間：4/27（日）16:30

演出地點：戶外園區 小舞台



《潘朵拉的盒子》

演出團隊：FOCASA馬戲團

場次時間：4/27（日）19:10

演出地點：戶外園區 大舞台



《Hey！新美館》

演出團隊：隨心所欲樂團 feat.小男孩樂團

場次時間：5/3（六）16:30

演出地點：戶外園區 小舞台



《星月芳語：五月的樂章》

演出團隊：新北市交響樂團 feat. 張清芳

場次時間：5/3（六）19:10

演出地點：戶外園區 大舞台



《名畫與動畫的魔法旋律》

演出團隊：香頌室內樂團

場次時間：5/4（日）16:30

演出地點：戶外園區 小舞台



《聽見感動：蕭煌奇與龍潭愛樂的共鳴》

演出團隊：龍潭愛樂管弦樂團 feat. 蕭煌奇

場次時間：5/4（日）19:10

演出地點：戶外園區 大舞台



《巫頂環遊世界》及《蕃薯森林奇遇記》

演出團隊：紙風車劇團

場次時間：5/10（六）、5/11（日）16:30

演出地點：戶外園區 小舞台

街頭藝人游擊式演出

演出團隊：街頭藝人

場次時間：5/17（六）、5/18（日）、5/24（六）、5/25（日）16:30

演出地點：戶外園區（無舞台游擊式演出）



《Recircus 移動綠劇場》

演出團隊：天馬戲創作劇團

場次時間：5/31（六）、6/1（日）16:30 - 18:00

演出地點：戶外園區 小舞台

演出內容：

5/31（六）兒童劇場：蟲蟲探險家、馬戲體驗、馬力歐小丑馬戲秀

6/1（日）兒童劇場：雨星奇幻記、互動泡泡體驗、親子故事唱唱跳跳







逛完新北美術館！順遊吃鶯歌美食