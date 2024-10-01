↑最近流行一首歌~今天是星期五晚上

週五晚上是開心快樂的~但若這樣的開心

把它提早到午茶時刻呢~是不是更舒心歡樂~

↑113年9月27日週五~忙碌的爸爸和小青

想到好久沒休週五了~大長官不在~是否偷閒半日

哈~休2小時也不錯喔~

↑今日沒有跑遠~就在自家~鶯歌老街附近

找間美美的甜點屋~是的~日和咖啡茶甜點屋

之前一直想來~週六日總是一位難求~今日

就是它囉~go~

↑日和甜點屋~位於鶯歌老街附近的永昌街巷弄裡

是一棟七層樓高的清水模建築~而咖啡廳只有一二樓

製作甜點的烘培坊~在7樓喔~

↑日和咖啡廳~前面就是大大的正義停車場~離老街很近

可將車停放此處~步行逛老街~回程再到日和休息

喝咖啡吃甜點~會是美妙的午茶時刻~

↑推門進入日和咖啡的第一印象~沒有吵雜聲

輕柔的輕音樂流動在整個空間~很優雅的fu~

↑一樓的坐位區就是這裡~四個坐位~小巧精緻~

↑精緻漂亮的甜點~就在玻璃冰櫃裡~可直接點餐~

↑從這樓梯往上走~是二樓咖啡廳坐位區

↑木櫃裡有陶藝小作品~喜歡都可洽店員詢問

↑腳力~膝蓋不夠好~無法走樓梯~這裡也有小電梯

真的很貼心~

↑菜單~蛋糕甜點~手工餅~咖啡~茶飲料~標準的甜點屋~

↑樓梯轉角這銀鐵花樹~典雅高貴~

↑二樓二面大玻璃窗~採光很不錯~木質桌椅

搭著灰色系的環境~增添了文青氣息

整個空間~加上輕柔的音樂~讓人覺得好放鬆~

↑這個黑色沙發椅~也讓人想躺上一躺的fu~

↑自助茶水區~請自取

↑在這週五的午茶時刻~連水杯都變美美的~

↑左熱桂圓花茶140元~右冰單一莊園拿鐵160元

午茶時刻~來杯飲品~提神醒腦~最佳利器~

↑玫瑰覆盆子乳酪單份160元~整條620元

充滿少女情懷口味的玫瑰覆盆子乳酪~像盛開的花朵

清新的淡奶味~底層是酥脆餅~口感會讓人想吃的念想

但老實說~真的太小塊了~塞刷牙縫都不夠的感覺

哈~小青這樣~好像優雅度降低囉~

↑可可橙香磅蛋糕~單份160元~若購買整條是620元

店家用70%的巧克力製做~口感紮實~奶油和香澄的味道

清爽~午茶最佳甜點~

↑難得週五的午后時光~在鶯歌日和甜點屋

微包場~留影紀念~

↑店家資訊

店名~日和甜點屋 LiHer

地址~新北市鶯歌區永昌街11號

電話~0906-377-789

營業時間~12:30-18:00 週二、週三公休