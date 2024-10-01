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新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離~

2024-10-01 13:32:00 小青姐姐 人氣：99
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：264篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

日和LiHer
phone09-06377789
place新北市鶯歌區永昌街11號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑最近流行一首歌~今天是星期五晚上

    週五晚上是開心快樂的~但若這樣的開心

    把它提早到午茶時刻呢~是不是更舒心歡樂~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑113年9月27日週五~忙碌的爸爸和小青

    想到好久沒休週五了~大長官不在~是否偷閒半日

    哈~休2小時也不錯喔~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑今日沒有跑遠~就在自家~鶯歌老街附近

    找間美美的甜點屋~是的~日和咖啡茶甜點屋

    之前一直想來~週六日總是一位難求~今日

    就是它囉~go~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑日和甜點屋~位於鶯歌老街附近的永昌街巷弄裡

    是一棟七層樓高的清水模建築~而咖啡廳只有一二樓

    製作甜點的烘培坊~在7樓喔~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑日和咖啡廳~前面就是大大的正義停車場~離老街很近

    可將車停放此處~步行逛老街~回程再到日和休息

    喝咖啡吃甜點~會是美妙的午茶時刻~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離    

   新北鶯歌日禾甜點午茶~   

  ↑推門進入日和咖啡的第一印象~沒有吵雜聲

    輕柔的輕音樂流動在整個空間~很優雅的fu~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑一樓的坐位區就是這裡~四個坐位~小巧精緻~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑精緻漂亮的甜點~就在玻璃冰櫃裡~可直接點餐~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

  新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑從這樓梯往上走~是二樓咖啡廳坐位區

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑木櫃裡有陶藝小作品~喜歡都可洽店員詢問

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑腳力~膝蓋不夠好~無法走樓梯~這裡也有小電梯

    真的很貼心~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑菜單~蛋糕甜點~手工餅~咖啡~茶飲料~標準的甜點屋~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑樓梯轉角這銀鐵花樹~典雅高貴~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~   

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑二樓二面大玻璃窗~採光很不錯~木質桌椅

    搭著灰色系的環境~增添了文青氣息

    整個空間~加上輕柔的音樂~讓人覺得好放鬆~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑這個黑色沙發椅~也讓人想躺上一躺的fu~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~  

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑自助茶水區~請自取   

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑在這週五的午茶時刻~連水杯都變美美的~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑左熱桂圓花茶140元~右冰單一莊園拿鐵160元

    午茶時刻~來杯飲品~提神醒腦~最佳利器~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑玫瑰覆盆子乳酪單份160元~整條620元

    充滿少女情懷口味的玫瑰覆盆子乳酪~像盛開的花朵

    清新的淡奶味~底層是酥脆餅~口感會讓人想吃的念想

    但老實說~真的太小塊了~塞刷牙縫都不夠的感覺

    哈~小青這樣~好像優雅度降低囉~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑可可橙香磅蛋糕~單份160元~若購買整條是620元

    店家用70%的巧克力製做~口感紮實~奶油和香澄的味道

    清爽~午茶最佳甜點~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~   

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑難得週五的午后時光~在鶯歌日和甜點屋

    微包場~留影紀念~新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近鶯歌老街微距離

   新北鶯歌日禾甜點午茶~

  ↑店家資訊

    店名~日和甜點屋 LiHer 

    地址~新北市鶯歌區永昌街11號

    電話~0906-377-789

    營業時間~12:30-18:00  週二、週三公休

文章標籤
日和甜點屋 鶯歌老街 停車場 店內有電梯 日和 LiHer 甜點屋 LiHer
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

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