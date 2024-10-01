↑最近流行一首歌~今天是星期五晚上
週五晚上是開心快樂的~但若這樣的開心
把它提早到午茶時刻呢~是不是更舒心歡樂~
↑113年9月27日週五~忙碌的爸爸和小青
想到好久沒休週五了~大長官不在~是否偷閒半日
哈~休2小時也不錯喔~
↑今日沒有跑遠~就在自家~鶯歌老街附近
找間美美的甜點屋~是的~日和咖啡茶甜點屋
之前一直想來~週六日總是一位難求~今日
就是它囉~go~
↑日和甜點屋~位於鶯歌老街附近的永昌街巷弄裡
是一棟七層樓高的清水模建築~而咖啡廳只有一二樓
製作甜點的烘培坊~在7樓喔~
↑日和咖啡廳~前面就是大大的正義停車場~離老街很近
可將車停放此處~步行逛老街~回程再到日和休息
喝咖啡吃甜點~會是美妙的午茶時刻~
↑推門進入日和咖啡的第一印象~沒有吵雜聲
輕柔的輕音樂流動在整個空間~很優雅的fu~
↑一樓的坐位區就是這裡~四個坐位~小巧精緻~
↑精緻漂亮的甜點~就在玻璃冰櫃裡~可直接點餐~
↑從這樓梯往上走~是二樓咖啡廳坐位區
↑木櫃裡有陶藝小作品~喜歡都可洽店員詢問
↑腳力~膝蓋不夠好~無法走樓梯~這裡也有小電梯
真的很貼心~
↑菜單~蛋糕甜點~手工餅~咖啡~茶飲料~標準的甜點屋~
↑樓梯轉角這銀鐵花樹~典雅高貴~
↑二樓二面大玻璃窗~採光很不錯~木質桌椅
搭著灰色系的環境~增添了文青氣息
整個空間~加上輕柔的音樂~讓人覺得好放鬆~
↑這個黑色沙發椅~也讓人想躺上一躺的fu~
↑自助茶水區~請自取
↑在這週五的午茶時刻~連水杯都變美美的~
↑左熱桂圓花茶140元~右冰單一莊園拿鐵160元
午茶時刻~來杯飲品~提神醒腦~最佳利器~
↑玫瑰覆盆子乳酪單份160元~整條620元
充滿少女情懷口味的玫瑰覆盆子乳酪~像盛開的花朵
清新的淡奶味~底層是酥脆餅~口感會讓人想吃的念想
但老實說~真的太小塊了~塞刷牙縫都不夠的感覺
哈~小青這樣~好像優雅度降低囉~
↑可可橙香磅蛋糕~單份160元~若購買整條是620元
店家用70%的巧克力製做~口感紮實~奶油和香澄的味道
清爽~午茶最佳甜點~
↑難得週五的午后時光~在鶯歌日和甜點屋
微包場~留影紀念~
↑店家資訊
店名~日和甜點屋 LiHer
地址~新北市鶯歌區永昌街11號
電話~0906-377-789
營業時間~12:30-18:00 週二、週三公休