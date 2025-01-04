鶯歌老街美食推薦/鶯歌光點美學館外~好吃現做漢堡與炸物【HAN's Burger美式手作漢堡專賣店】

美味手打牛漢堡肉現做芝加哥牛肉起司漢堡吃的到肉汁。草莓奶昔/香香雞/起司棒/雞塊/脆薯/肉桂吉拿棒都推推! 逛鶯歌陶瓷老街借洗手間發現的好吃美式漢堡店(有foodpanda熊貓/uber eats外送)

一分鐘HAN's Burger餐食(短影)快速看 https://youtube.com/shorts/J82GIs08qD4?si=uBpwrf4Uv6KKcH0i

這裡除了賣現做美式漢堡餐食! 也是鶯歌老街內『炸物』表現棒棒專賣店

炸薯條(脆薯)/雞塊/香香雞口感佳!非常涮嘴

漢堡套餐(含~炸物與飲料)也可加價升級奶昔或歐蕾飲品

HAN's Burger美式手作漢堡專賣店

電話: 0937-005-837

營業時間: (一、日)11:00~19:00(二~六)11:00~20:00

地址:新北市鶯歌區陶瓷街18號(光點美食學館/外面)

粉專: HAN's Burger

有foodpanda & Uber Eats外送!

原文網址 : https://duck303088.pixnet.net/blog/post/577344400

相信應該蠻多旅人和小紫一樣！

來逛鶯歌老街時會來(下圖)這棟鶯歌光點美學館(免費借廁所)

去年(2024)夏天來老街添購美美陶瓷餐盤(拍照道具)

發現(光點美學館外面)新開了一家美式漢堡店

後來7月在(fb)鶯歌社團內看到老闆分享招牌(芝加哥起司牛肉堡)嚐鮮價89元活動 (當時趁來鶯歌購物有買吃過)漢堡肉很揪c(也回購了數次)

心想下次若和朋友一起來逛鶯歌老街一定要再回訪+分享！

老街內難得有西式『漢堡』炸物美食專賣店

非常適合親子遊老街解饞午茶點心(也可當午餐或晚餐)正餐餐食

營業時間從中午到晚上(無午休) 全天都可買吃到!

鶯歌光點美學館(整棟)分成3個樓層!

有藝術品、手作工藝文創品等...超多商品可選購;也經常舉辦不同藝文展覽是旅人們雨天遊鶯歌買伴手禮之室內參觀景點(等等文末再分享『美學館』室內環境)

不想現場候餐等待或住附近之居民! 您可以+店家LINE好友(線上點餐)再依約定時間到店取餐

【HAN's Burger美式手作漢堡專賣店MENU】

2025-1/1拍攝! 避免未來菜單內容或售價調整更新(僅供參考)請以店家現場菜單為準!

主賣(漢堡)也有賣炸物、飲料

現點現做手作美式漢堡! 可單點也可點套餐

當然是直接點套餐(卡划算)呀!

無法吃牛肉(不吃牛饕客) 終於也有手打豬肉漢堡可點食啦!

新品 德州BBQ醬豬肉起司堡~感覺好像不錯吃! 下次回訪~我再買吃分享嘿！

這家開幕至今約半年

google有200多則評論竟然高達5顆星!

除了漢堡餐食必點! 也有很多客人和小紫一樣覺得『炸物』表現棒棒!

尤其是炸薯條與炸雞塊! 比麥當當好吃、雞塊也比(美式賣場)x龍雞塊口感來的好

來買漢堡發現老闆一直在推陳出新(出新商品)現在炸物品項選擇愈來愈多囉!

夏季限定 木瓜牛奶冰沙 我還沒買喝過!

看文宣感覺很厲害!!

老闆(翰仔)離鄉20多年回鶯歌創業(復刻)兒時記憶中帶著冰沙口感好喝"木瓜牛奶"等夏天我也要來買喝看看

【HAN's Burger美式手作漢堡專賣店】屬外帶店

因店址剛好在鶯歌陶瓷老街內(光點美學館)門口

美學館外有3桌(公共)戶外遊憩桌椅so買完可以直接端著餐食『坐』下來慢慢享用。吃完餐盤與垃圾記得端回(漢堡店櫃檯)請店家幫忙丟垃圾

分享下圖絕無僅有(唯一)室內用餐座位

鶯歌光點美學館(樓梯)往上走(一樓半)有一圓桌可坐3人

今天和八德堂妹約逛鶯歌老街買(原石玉手鍊)

天氣不佳! 下毛毛雨so我們坐(室內)此區吃午餐

消費可集點換美食

200元集1點( 集5點 )即可兌換 !集滿10點 可兌換一個漢堡(口味任您選)

集5點免費換: 薯條/雞塊/洋蔥圈/酥嫩雞翅/起司棒/香香雞/甜不辣/花枝丸1串

(小叮嚀)避免店家未來更換兌換炸物品項內容；請以店家公告為依據!!(僅供參考）

我之前集5點(換薯條) 好吃!

點完餐 (站店外) 等叫號機叫號即可(憑交易明細取餐)

候餐時我和妹妹目光都被(下圖)這台迷你電視機給吸引

它真的能播放影片捏!

當下正播放阿翰老闆煎製漢堡肉畫面(我有錄影做短影片) 迷你電視機~超可愛

原本站店外想拍老闆做漢堡過程

但~櫃檯的透明玻璃反光嚴重(冏~)

於是我厚著臉皮詢問: 可否入內(站遠遠/拉近鏡頭)拍一下製作過程？老闆非常爽快的答應啦！(嘿嘿)我來公佈做法囉!

牛漢堡肉是阿翰老闆選用澳洲紐西蘭完美比例(牛絞肉)手打而成!

漢堡肉不肥膩! 也不會乾柴!

漢堡麵包(size大顆)且口感比麥當當好吃!

在這兒漢堡(麵包)不是用烤箱加熱

是放在鐵板上煎製(加熱)

漢堡煎之前有刷塗無鹽奶油再鐵板香煎so吃的時候麵包帶著淡淡奶油香

原味手打牛漢堡肉 煎製過程灑了些許海鹽與黑胡椒粒提味提香

下圖(左) 芝加哥牛肉起司漢堡(製程餡料)

下圖(右)卡滋豬排堡(製程餡料)

都有擠上一圈獨門自製美乃滋再放上洋蔥丁...等配料推疊製作美式漢堡

開吃囉!

我和妹妹各點了一份『漢堡套餐』

套餐含:『炸物』薯條/雞塊/洋蔥圈(3選1)+『飲料』可樂/雪碧/冷泡茶(3選1)

套餐飲料可以加價升級奶昔或冰沙。需另+60元

也可更換其它飲品(補差額)

招牌奶昔~四季皆有賣！(下圖) 熱飲MENU

招牌 芝加哥牛肉起司漢堡套餐 $180元 +90元升級換(大杯)草莓奶昔

我很喜歡【HAN's Burger美式手作漢堡專賣店】炸薯條口感

不會像麥當勞薯條那樣軟趴趴

薯條口感! 比較像脆薯

每根尺寸都蠻大根的喔!

外層酥脆! 內部吃的到綿密馬鈴薯口感!

且還帶著淡淡鹹香馬鈴薯味!

品質很好! 沒看到薯條裡混充黑點點裂質薯條

離店前小紫好奇的問老闆: 您薯條炸好後和麥當當一樣有灑一些鹽巴嗎？

老闆回: 沒有喔！ 他炸好後直接出餐；沒有灑任何東西! 品質佳的現炸薯條(原味呈現)吃原味就好吃

真的捏! 我第一次吃薯條全程都『沒沾』蕃茄醬!

單吃~口感帶著淡淡鹽巴(鹹香味)很涮嘴!

芝加哥牛肉起司漢堡 (不會加蛋)

這裡賣的漢堡都沒有放蛋嘿!

美式漢堡作法~無蛋蛋!

有些饕客會把它當成早餐店賣的漢堡或麥當當漢堡。

點餐時問老闆:加蛋多少錢？

NO~ 這裡真的沒蛋可賣(沒蛋可加)!

不過~若您想 爽吃手打牛漢堡肉

可以+60元升級雙層牛肉+雙層起司牛肉堡 (+60元會多一片牛漢堡肉與多一片起司片)

近年超流行(行動漢堡餐車)

真心不騙! 這家手打漢堡肉口感(滋味)不輸那些全台跑透透漢堡餐車『牛肉漢堡』喔!

我想嚐鮮妹妹點的卡滋豬排漢堡！

妹妹也想品嚐我的點芝加哥牛肉起司漢堡!

老闆很貼心有(代切)漢堡分兩份服務(不另收費)

刷奶油煎製過的漢堡麵包口感軟綿濕潤

(下圖)因請店家對半切成兩份裝(漢堡麵包)太鬆軟啦! 刀子切後(麵包)才變扁扁的；否則(麵包)實體是帶著蓬鬆感；不會這樣扁塌塌

獨門特調美乃滋+洋蔥丁+酸黃瓜+手打牛漢堡肉+起司片+番茄醬

咀嚼時能明顯感受到濕潤『牛絞肉』漢堡排肉甜味!

灑黑胡椒粒提香很加分! 趁熱吃(漢堡排)很揪C~有肉汁

套餐飲料: 可樂/雪碧/冷泡茶(3選1) 不喝冰飲也可選40元飲品

我加價+60元 換草莓奶昔

結帳後(臨時)變心! 又+30元請店員幫我做『大杯』草莓奶昔

我都稱: 奶昔是『用喝的』流質冰淇淋!

+草莓醬調製的奶昔! 不會酸~也不會死甜(甜而不膩) 入口有著順口奶香+草莓香! 尾韻還帶著類似喝冰沙小碎冰口感(好好喝) 但~熱量高高

八德堂妹點的卡滋豬排堡套餐 $210元 +40元(升級)更換抹茶歐蕾

(漢堡麵包)因我們想共享分食!請老闆幫忙對半切

鬆綿麵包被刀子一切(才壓扁的喔)否則麵包口感膨鬆柔軟

漢堡底層有擠一圈特製美乃滋、豬排上方則是澆淋韓國豬排醬；包夾大量高麗菜絲

卡滋豬排(日式炸粉外衣)非常酥香

一咬立馬發出"卡滋~卡滋"酥脆聲!

選用里肌肉炸的豬排有厚度~口感扎實搭配高麗菜絲『爽口』不膩!

小紫推薦(這家現炸雞塊)必點!

這是一款大人小孩都吃不膩的炸物美食

口感比麥當當好吃! 也比美式賣場買的x龍雞塊香!

【HAN's Burger美式手作漢堡專賣店】 雞塊尺寸也比其它品牌來的大塊

我其實好想問阿翰老闆(哪買的？)這品牌雞塊口感我好愛

雞塊外層吃的到微脆口感!

內部濕潤~不乾不硬且吃的到雞肉纖維!

不像我平常在家樂福買回家自炸的雞塊那麼的合成感! 總之~這裡賣的炸雞塊(真的好吃) 吃過會愛上

漢堡套餐我倆都加價升級(更換)飲料

妹妹套餐點(換)熱~抹茶歐蕾 (補40元差額)

我是懼抹茶類食物、飲品者

兩位堂妹剛好和我相反；都喜歡喝"抹茶飲品"

這杯屬奶香較濃郁、尾韻淡淡抹茶香(歐蕾)茶韻、甜度嘟嘟好(不會甜膩)淡淡的順口微甜感！

(單點) 香香雞 $80元/份

店外(商品MENU相片) 有+九層搭與蒜片!

我以為是類似吃鹹酥雞味蕾！

取餐時裡頭(沒有+九層塔!也沒有+蒜片喔)

建議老闆應該加貼個警語: 圖片僅供參考(實品無+九層塔與蒜片)

香香雞 炸粉非常酥脆! 內部雞肉有醃製過、滋味真的挺香的

微辣口感! 很涮嘴

妳一口、我一塊；一下下就完食啦!

妹妹點的起司棒 $80元 (1份6支)

起司棒~記得一定要『趁熱吃』但...要小心燙口(避免口腔被燙傷)

趁熱吃 才能吃到起司絲~拉絲口感與(濃郁)起司香

這是起司控超愛的炸物點心也是許多小朋友的愛

剛剛取餐時看到客人手裡拿著吉拿棒!

印象中...鶯歌沒有店家在賣吉拿棒呀!

好奇詢問:哪買的？

遊客回: 也是在 【HAN's Burger美式手作漢堡專賣店】 這裡買的

我: 一頭霧水!怎可能？! 剛剛點餐時MENU內沒看到這個甜點炸物呀!

老闆回: 這是2025-1月即將開賣的(新品)

今天限量試賣! 只有10份! 目前還剩3份！於是我心動的買了一份吃!

肉桂吉拿棒 $100元 (5根)

這size比逛夜市買吃的吉拿棒大根

口感外酥內Q

肉桂粉+砂糖均勻的沾附在吉拿棒上方! 肉桂香氣溫和(甜而不膩) 很耐吃

鶯歌老街(平日)許多攤商早早就打烊

鶯歌光點美學館(購物商場)營業到晚上7點

有時候傍晚才騎車來逛鶯歌老街就會順便來買個漢堡(外帶)回家吃

HAN's Burger美式手作漢堡專賣店

2025起營業時間(有調整過喔) 2025無公休日

營業時間: (一、日)11:00~19:00(二~六)11:00~20:00

(早午餐/午餐/下午茶/晚餐)都買的到手作漢堡、炸物與飲品

鶯歌光點美學館 (免費參觀)

商場內有很多工藝品與文創商品可逛買! 每次來逛鶯歌陶瓷老街；我們都將這兒設為(免費借洗手間)好去處

光點美學館內商品值得您慢慢逛、細細找尋(送禮、自用)家居佈置裝飾工藝品

也是旅人們雨天遊鶯歌(不錯的購物商場)美學館、藝術中心

親子遊鶯歌老街 若小朋友不愛吃古早味飯食、麵食

可以來買現做美式漢堡、炸物吃

這家手作美式漢堡 (招牌)芝加哥牛肉起司堡! 口感、味道真的不輸那些全台(快閃)跑透透漢堡行動餐車賣的喔!

牛漢堡肉很揪C~吃的到甜甜肉汁

老闆阿翰也很親切又好聊! 推薦給大家

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