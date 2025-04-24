板橋人每年初夏都在拍的夢幻景點又來了！說到板橋的代表性城市風景，冬天有耶誕城、夏天當然少不了「新北河濱蝶戀季」。今年這場備受期待的花季盛典即將回歸，以「初夏奇境」為主題，將整座板橋蝴蝶公園打造成繽紛夢幻的花之樂園。白天有超過15種花卉妝點的雙蝶花海，夜晚則透過光影裝置營造出如童話般的氛圍，再加上互動藝術、音樂會、手作市集等精彩活動，讓人沉浸在花香、藝術與光影交織的夏日秘境中。



▲板橋蝴蝶公園變美！新北河濱蝶戀季15萬株花海、夜景、市集，只有2週 / 新北市高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理



▲2025新北河濱蝶戀季打造沉浸式藝術裝置「如蝶翩翩」 / 新北市高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理

2025新北河濱蝶戀季 活動時間

今年以象徵自然共生的「雙棲蝴蝶」為概念，將園區妝點成3,100平方公尺的大型雙蝶花海景觀，使用15種蜜源花卉與常綠灌木如蜀葵、醉蝶花、大波斯菊與春不老等妝點。首次引進台灣原生植物「冇骨消」，展現對在地生態的重視。兩件沉浸式藝術裝置「如蝶翩翩」與「幻影泡泡」分別以布料與拍拍不倒翁球體打造，到了夜晚還會點燈，邀你在蝴蝶飛舞的畫面中穿梭、拍照、互動。無論白天夜晚，都能捕捉到令人驚艷的視覺瞬間。▲2025新北河濱蝶戀季互動裝置藝術「幻影泡泡」可以拍打不倒翁球體變幻燈 / 新北市高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理▲使用15種蜜源花卉與常綠灌木妝點成大型雙蝶花海景觀 / 新北市高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理活動首週末5月10與11日更有蝶戀音樂會熱鬧展開，翔絮芭蕾舞團將化身花蝶仙子在花海間起舞，融合現代與民俗元素，展現初夏的蓬勃活力。歌手魏如昀、蘇珮卿與長笛姊姊曹力文輪番登台，隔日則由手碟團體「因為手碟」與阿卡貝拉團「SONAR聲吶」接力演出，帶來兩天不間斷的視覺與聽覺饗宴。此外還有泡泡秀、行動雕像、手作DIY與夢夏市集，邀請大小朋友共度初夏美好時光。▲首週末5月10與11日更有蝶戀音樂會 / 新北市高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理▲現場也將有泡泡秀、行動雕像、手作DIY與夢夏市集等活動 / 新北市高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025年5月10日至5月25日

地點：新北市板橋區環河西路四段18號 (google搜尋：「蝴蝶公園地景花海」)

奇漾手作坊報名時間：4月24日12點開放，名額有限



2025新北河濱蝶戀季 交通資訊

1.大眾交通運輸：搭乘捷運在江子翠5號出口再轉乘藍17、藍31及仁愛幹線，在音樂公園站下車，步行約10分鐘(800公尺)即可抵達板橋蝴蝶公園。



2.開車前往：從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場，即可看到「蝴蝶公園」。(google搜尋：「蝴蝶公園地景花海」)



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