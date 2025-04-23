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華泰名品城春日花園開展！巨型甜點拍照裝置 美食市集 精品折扣一次逛足。

華泰名品 網美打卡 桃園景點
2025-04-23 19:32:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：華泰名品城
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

春暖花開的時節，GLORIA OUTLETS華泰名品城推出的「華泰名品城春日活動」於4月22日起熱烈展開，以「New Bloom New Finds」為主題打造一期藝術花園空間，完美呈現繪本中才會出現的童話場景。步入廣場，宛如被花海環繞，粉嫩巨型花朵與手繪拱門相映成趣，搭配鏡面裝置反射藍天與陽光，吸引不少攝影愛好者與親子家庭爭相打卡。這個「青埔Outlet拍照裝置」話題十足，不僅點亮社群版面，也象徵華泰正式啟動十週年改裝大計，整體空間與品牌將迎來全面進化。
華泰名品城春日花園開展！巨型甜點拍照裝置 美食市集 精品折扣一次逛足。
▲華泰名品城春日花園開展！巨型甜點拍照裝置 美食市集 精品折扣一次逛足 / 華泰名品城提供、WalkerLand窩客島整理

為迎接暑期與周年慶人潮，華泰名品城大手筆引進多間獨家品牌，其中最受矚目的就是「Marc Jacobs華泰」Outlet首度進駐，不僅商品齊全，價格也極具吸引力。新加坡品牌PEDRO與美國男裝設計師John Varvatos同步進場，讓時尚男女能以優惠價格入手設計單品。日系品牌則以United Arrows擴店為主打，更有and ST攜手旗下GLOBAL WORK、niko and ...、LOWRYS FARM等人氣品牌現身，連FOREVER 21的商品都能在這間旗艦複合店內購得。這波強勢登場的品牌更新，成為不少人週末出遊的理由之一，也為「華泰名品城春日活動」增添豐富購物層次。
華泰名品城春日花園開展！巨型甜點拍照裝置 美食市集 精品折扣一次逛足。
▲GLORIA OUTLETS華泰名品城推出的「華泰名品城春日活動」於4月22日起熱烈展開 / 華泰名品城提供、WalkerLand窩客島整理



走出品牌街區，來到二期廣場，另一亮點便是以「Find Fun」為概念打造的親子專屬空間。「青埔Outlet拍照裝置」中的巨無霸甜點造型設施，像是草莓牛奶馬卡龍、焦糖布丁與薄荷甜甜圈等，不僅造型可愛，也讓孩子們能在草地間自在奔跑，爸媽也能在躺椅上悠閒放空。活動期間現場更提供拍照即印小卡服務，成為親子家庭記錄春日出遊的暖心回憶。
華泰名品城春日花園開展！巨型甜點拍照裝置 美食市集 精品折扣一次逛足。
▲「青埔Outlet拍照裝置」中的巨無霸甜點造型設施 / 華泰名品城提供、WalkerLand窩客島整理

如果肚子餓了，也不用走遠。「Find Freshness」區域匯聚了10間異國風味小木屋美食，不論是德式香腸堡、日式大阪燒，或是義大利手工冰淇淋、台式炸物點心，琳瑯滿目的選擇讓人猶如逛市集般興奮。配著廣場噴水池的潺潺水聲與溫柔春風，在戶外享用料理別有一番風味。這裡已成為青埔區近期最具話題的「青埔Outlet拍照裝置」與美食聚落地標。
華泰名品城春日花園開展！巨型甜點拍照裝置 美食市集 精品折扣一次逛足。
▲「青埔Outlet拍照裝置」中的巨無霸甜點造型設施 / 華泰名品城提供、WalkerLand窩客島整理

除了逛與吃，母親節將至，園區更推出限定「母親節購物優惠」。館內多項品牌同步祭出超值折扣，像是Tory Burch春季限定托特包六折入手，Les Nereides飾品三折開賣，United Arrows的荷葉袖罩衫五折優惠，Le Creuset愛心鍋則推出不到四折的限時特價。從服飾、配件到鍋具，樣樣都是實用又有面子的送禮首選。搭配4/25至5/12的滿額折抵活動，讓每一次消費都更有價值，讓媽媽收禮開心、荷包也輕鬆。

活動也貼心準備了節慶加碼，凡於5月3、4、10、11日消費滿5,500元，即可兌換限量「心動花束」，在一期裝置花卉攤車前領取。無論是購物、賞花或打卡，都能在「華泰名品城春日活動」找到屬於你的片刻美好。今年春天，不如與媽媽、伴侶或好友一起出發青埔，沉浸在這場花藝與生活交織的季節盛會中。
華泰名品城春日花園開展！巨型甜點拍照裝置 美食市集 精品折扣一次逛足。
▲「Find Freshness」區域匯聚了10間異國風味小木屋美食 / 華泰名品城提供、WalkerLand窩客島整理
華泰名品城春日花園開展！巨型甜點拍照裝置 美食市集 精品折扣一次逛足。
▲活動也貼心準備了節慶加碼，凡於5月3、4、10、11日消費滿5,500元，即可兌換限量「心動花束」 / 華泰名品城提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

 

華泰名品城 春日主題活動 New Bloom New Finds

展期：2025年4月22日起（無明確結束時間，建議盡速報到）
地點：一期廣場藝術裝置區（手繪花卉拱門、多巴胺鏡球、躺椅造景）


華泰名品城 Find Fun 親子甜點打卡區

地點：二期親子休憩區
裝置：巨無霸甜甜圈、草莓布丁、馬卡龍等大型造型坐椅，適合拍照與親子互動


華泰名品城 Find Freshness 美味快餐聚落

地點：二期廣場與周邊大道
美食內容：異國小點、台式輕食、特色甜品，共計10家快閃餐車或小木屋進駐


華泰名品城 Find New Look 新品牌進駐

重點品牌：
Marc Jacobs華泰（Outlet獨家登場）
PEDRO、John Varvatos（紐約男裝）
United Arrows、and ST 等日系品牌綜合店
GLOBAL WORK、niko and …、LOWRYS FARM 等ADASTRIA集團品牌


華泰名品城 母親節購物優惠活動

活動時間：即日起至2025年5月12日
優惠內容：
全區商品最低兩折起
消費滿5,000現折300元、滿10,000現折800元（限時折抵）
加碼好禮：5/3、5/4、5/10、5/11 消費滿5,500元送限量「心動花束」（一期裝置區兌換）


GLORIA OUTLETS 華泰名品城

地址：桃園市中壢區春德路189號（鄰近高鐵桃園站、青埔商圈）
開放時間：週一至週日 11:00～21:00
官網：https://www.gloriaoutlets.com/
Facebook：https://www.facebook.com/GLORIA.OUTLETS/
交通建議：
搭乘高鐵至桃園站下車，步行約5分鐘
開車可停園區附設大型停車場，交通便利

 

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