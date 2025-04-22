沖繩旅遊推薦再添新亮點，結合自然冒險與奢華享受的「JUNGLIA OKINAWA（叢林樂園）」將於7月25日盛大開幕，吸引不少規劃暑假出遊的旅客搶先關注。以「沖繩叢林樂園」為主題，這座位於沖繩北部、占地60公頃的大型樂園不僅主打刺激冒險設施，還擁有全新打造的溫泉設施「SPA JUNGLIA」，由旅遊平台KKday獨家販售「JUNGLIA一日券＋SPA水療券」套票，每人2,715元起，成人票再送園區餐飲折抵券。此一套票推出短短三週已迅速竄升為KKday「沖繩旅遊推薦」熱門商品，成為亞洲旅遊市場矚目焦點。



▲JUNGLIA OKINAWA（叢林樂園）將於今年7月25日正式開幕 / JUNGLIA提供、WalkerLand窩客島整理



此次JUNGLIA OKINAWA的打造，以融合沖繩自然地貌與主題冒險體驗為主軸，不僅提供恐龍探險「DINOSAUR SAFARI」、高空滑索「SKY PHOENIX」與巨型熱氣球「HORIZON BALLOON」等設施，也設計多款親子友善活動，例如「FINDING DINOSAURS」與空中漫步等，適合全家共遊。距離沖繩美麗海水族館僅30分鐘車程，園區設計兼具娛樂與地理優勢，進一步鞏固「沖繩叢林樂園」在觀光版圖的吸引力。



▲JUNGLIA OKINAWA（叢林樂園）將於今年7月25日正式開幕 / JUNGLIA提供、WalkerLand窩客島整理

除了遊樂設施外，最受矚目的還有以「沖繩溫泉景點」為賣點的SPA JUNGLIA，佔地約7,800坪，主打戶外無邊際風呂與洞窟溫泉，泉質為知名的鹼性單純溫泉「今歸仁之湯」，擁有卓越的美肌效果。設施內部使用沖繩縣產的天然月桃製成沐浴用品，提供從泡湯到護膚一站式的完整放鬆體驗。館內餐廳「TROPICAL OASIS」更主打醫食同源精神，嚴選沖繩和牛與當地蔬果入菜，讓旅客從味蕾到身體全面享受自然饋贈。▲SPA JUNGLIA主打可以遠眺沖繩山林美景的戶外無邊際風呂 / JUNGLIA提供、WalkerLand窩客島整理為了滿足不同族群的旅遊需求，KKday也同步推出「沖繩旅遊推薦」中的多種自由行與迷你團方案，包括最低只需2人即可成行的4日與5日「沖繩迷你團」，由專屬司機兼導遊隨行，不需共乘、不必煩惱交通，行程更可自由搭配，串聯JUNGLIA OKINAWA、美麗海水族館、古宇利島、系滿魚市場等經典沖繩景點，打造最符合個人風格的旅遊行程。機票最低8,488元起，機加酒13,900元起，迷你團方案15,900元起，成為家庭出遊與好友結伴的理想首選。今年暑假不妨放慢腳步，遠離都市喧囂，來一趟結合冒險、泡湯與在地文化的沖繩深度之旅。無論是想玩遍「沖繩叢林樂園」、體驗療癒系的「沖繩溫泉景點」，還是一次搞定吃喝玩樂的自由配套票，KKday都已為你準備好最適合的旅遊組合。搶在開幕前規劃好行程，將能享受最完整的優惠與探索沖繩全新魅力的機會。▲SPA JUNGLIA 充滿南國風情的戶外浴池 / JUNGLIA提供、WalkerLand窩客島整理

日本沖繩JUNGLIA OKINAWA（叢林樂園）

將於2025年7月25日正式開幕，占地60公頃，設施融合自然與冒險主題。

・SPA JUNGLIA設施面積達7,800坪，主打戶外無邊際風呂、洞窟浴池與天然美肌溫泉。

・溫泉泉質來自沖繩北部今歸仁之湯，為鹼性單純泉，強調美容保養與療癒體驗。

・館內餐廳「TROPICAL OASIS」主打沖繩和牛與當地蔬食，推廣醫食同源理念。

・園區內設有多項冒險設施，包含恐龍探險、熱氣球、高空飛索、越野車等主題遊樂。

・親子設施豐富，如「FINDING DINOSAURS」、「巨型盪鞦韆」等適合大小朋友共遊。



KKday獨家販售JUNGLIA OKINAWA（叢林樂園）

・KKday獨家販售「JUNGLIA一日券＋SPA水療券」套票，每人新台幣2,715元起，成人票再送園區餐飲券。

・SPA JUNGLIA天然溫泉＋無邊際風呂＋洞窟浴池設施超療癒，泉質為今歸仁之湯的鹼性單純泉，主打美肌效果。

・園內刺激設施豐富：恐龍探險車「DINOSAUR SAFARI」、高空滑索「SKY PHOENIX」、熱氣球「HORIZON BALLOON」等，冒險玩家必玩。





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