如果你規劃要去萬博，推薦規劃2趟，因為大阪關西萬博特別推出4～5月早鳥活動。不只如此，只要在5月前入場，就有機會享受第二次逛展時的各式優惠喔！

通票優惠和免費紀念徽章



活動包含多項特別優惠，首先是通期票折扣。4～5月來場的遊客可獲得折扣碼，用於購買下次使用的通期票。折扣金額相當可觀，大人票可省6,000日圓，一般票省3,500日圓，小還票省1,500日圓。遊客可在東西大門前的兌換處出示當日使用的門票獲取折扣碼，派發時間為4月13日至5月31日，每天下午3點後開始。使用時登入萬博ID，在購票確認畫面輸入折扣碼即可享有優惠價格！除此之外，場內的Myakumyaku之家也提供限量徽章。遊客在寫下給Myakumyaku的留言後，即可獲得期間限量的徽章，每人限一個，每日數量有限。派發時間分為4月14日至30日的平日（共12天）與5月1日至30日的平日（共20天）。





紀念戳章和各式優惠活動

第三項優惠是來場紀念印章。萬博會將舉辦官方印章集活動，早鳥可獲得4～5月限定設計的紀念印章，設置地點在Myakumyaku之家（官方地圖P16）和TEAM EXPO館（官方地圖L03）。印章設計在4月、5月前半月、5月後半月各不相同喔。最後，萬博會場內多家餐廳和店舖也提供各式優惠，包括折扣、贈品和限定商品。底下特地為大家列出部分優惠：●萬座 伍條堂 和Style咖啡店：4月～5月的平日提供外帶飲料20%折扣●Noripii：4月～5月的平日只要消費就贈送束口袋●PAULANER IMBISS：4月～5月的平日每消費1千日圓贈原創杯墊●Cosmicha JAPAN EAST 大阪・關西萬博店：4月13日～5月末日只要消費就附贈吊飾●Cosmicha JAPAN WEST 大阪・關西萬博店：4月13日～5月末日只要消費就贈送限定鑰匙圈●URBAN RESEARCH EXPO2025 STORE：4月13日起來店者贈送貼紙或名牌●Animate大阪・堺西石津店：4月13日起贈送原創徽章●Tonkatsu Kachi：4月20日～8月17日期間限定點購預約來店者贈送原稿●Hito to Chikyuu Shortcake FUJIYA EXPO 2025 STORE：4月13日起只要消費就贈送貼紙●felissimore：4月13日起提供3,300日圓（含稅）以上購買者贈送小贈品