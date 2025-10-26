Bellopane貝洛邦用發酵香氣開啟美好的一天～從歐洲街角到你手中，細緻麵香與料感交織的歐式日常就在BON PAIN麵包祭限量登場！

當早晨的空氣還帶著一點涼意，歐洲街角的麵包香氣就開始撲鼻而來Bellopane貝洛邦直接把那份「歐洲早晨的浪漫感」走進你的日常！主打選用義大利杜蘭小麥酸種、法國老麵種慢慢發酵，用細緻的慢功夫，讓麵糰在時間裡醞釀出香氣和靈魂，才得以成就帶嚼勁又Q彈的口感。Bellopane貝洛邦的每一款麵包都藏著歐陸職人對生活的浪漫堅持！從原料到香氣，從酥脆邊角到柔軟內心，每一口都在說：「生活可以忙，但也要香～」讓早晨不只是趕路的開始，而是被麵包香氣喚醒的美好時光。

雙重起司德腸-濃郁與飽滿的雙重享受

早晨需要一點小確幸？那一定要吃充滿濃厚起司香的「雙重起司德腸」！Bellopane貝洛邦用切達乳酪和高熔點乳酪堆出濃郁系的牽絲口感，再加上煙燻德式香腸的鹹香氣息，讓重口味愛好者也能滿足味蕾的期待！外酥內軟的麵包體帶著淡淡小麥香氣，加上濃郁的起司口感，一早就讓人直呼太罪惡了吧！

核桃多穀物-越嚼越香的穀物層次

想吃麵包又不想有罪惡感？那你一定會愛上這款「核桃多穀物」！堅果香氣的樸實滋味超適合飲控期間又想吃麵包的你！沒有額外佐料和內餡，單純的穀物香氣揉進了亞麻仁、芝麻、燕麥、葵花籽、核桃等六種口感，每一口都能吃到實實在在的香氣與嚼感～越咬越香的多層次，搭配清爽的優格就是營養滿滿的早餐！如果你是正在飲控中，核桃多穀物的堅果香氣推薦給想吃麵包的你！



裸麥葡萄-果香與蜂蜜的溫柔層次

每個人都該有一款專屬「午後放空麵包」，而這款「裸麥葡萄」簡直正中你心！帶點酸甜感，當作午後小點心，不怕嘴饞一不小心就失控。雙色葡萄乾與蔓越莓乾交織龍眼蜂蜜的自然果香，那味道像歐洲街角的甜點小店，低調卻讓人欲罷不能！適合在慵懶的午後慢慢品嚐，配上一杯熱咖啡，隨著咖啡香氣與果香堆疊，感覺又像是重新鼓舞了精神，讓慢下的片刻又有動力繼續前進！



法式經典可頌－層層奶香，早晨的浪漫開場

說到能代表歐式麵包精神的經典之作，非「法式經典可頌」莫屬。Bellopane貝洛邦選用法國 AOP 認證的萊思克奶油以純淨乳香，佐淡淡榛果氣息揉合出特有風味。經過反覆摺疊與靜置發酵，每一層都藏著細緻空氣感。出爐後的可頌外酥內軟，金黃光澤下是讓人一口就愛上的奶香與酥香。配上清爽果汁，無論是早晨出門前還是午茶時光時，都能感受到一份輕盈的歐式愜意。





Bellopane貝洛邦於10/25-10/26在 2025 BON PAIN 麵包祭現場推出「展場限定販售-現做歐式三明治」，特選兩款人氣歐式麵包「法式經典可頌」與「核桃多穀物」現點現做、香氣四溢，再搭配質感系茶飲品牌「璞韻」，演繹品味歐風輕食的美好日常。



Bellopane貝洛邦把歐洲街角的麵包香氣帶進你我繁忙的日常，不論你是迷戀濃郁起司、講究穀物香氣，還是偏愛果香甜調，都能在一口麵包裡找到屬於自己的 BELLO DAY。現在全台 7-ELEVEN 就能輕鬆品嚐Bellopane貝洛邦的經典風味，無論早午餐或下午茶時光，都能用一份歐式麵包的香氣，替忙碌生活增添一點悠閒質感，享受屬於你的歐式美好時光。【廣編內容 圖示僅供參考 產品以實物為主】