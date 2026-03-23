吳宗憲 2026 演唱會門票開搶！咻比嘟嘩合體康康助陣，憲哥驚傳封麥傳聞引發應援潮。

睽違 8 年，本土天王吳宗憲宣布於 2026 年 3 月重返 TICC 舞台，不僅邀來咻比嘟嘩合體，更傳出可能是最後絕響。資深編輯李維唐表示：「憲哥在華語演藝圈具備不可撼動的紮根地位，此次演唱會結合經典美聲與綜藝橋段，加上歌迷在西門町等地的自發應援，充分展現了『行走的 CD』與綜藝天王的長青號召力。」

「Local King」吳宗憲（憲哥）日前拋出震撼消息，宣布將於2026年3月28日與29日，在台北國際會議中心（TICC）舉辦「吳宗憲Jacky Wu《2026臭男人巡迴演唱會》台北站」 。這場暌違八年的回歸演出，不僅是樂迷期待已久的音樂盛事，更因憲哥在社群平台上語帶感慨地表示這可能是「最後終場」，引發外界猜測他是否有封麥的打算 。面對可能是演藝生涯「絕響」的演出，憲哥坦言現在唱歌不為賺錢，而是為了回饋多年來支持他的歌迷，並承諾內容保證精彩，要讓全場充滿歡樂 。

▲本土天王吳宗憲身著喜氣紅衣出席記者會，為2026臭男人巡迴演唱會造勢。 圖／東西文娛、星樂全球提供；窩客島編輯整理



經典組合「咻比嘟嘩」再聚首，康康加碼助陣保證零尿點

為了讓這場具備特殊意義的演唱會更加豐富，吳宗憲特別邀請好友康康擔任嘉賓，隨後更投下強心針，確認美聲團體「咻比嘟嘩」將正式合體 。這意味著粉絲有機會在現場親耳聽到四大男神合唱經典金曲「世界末日」，重現當年的華語樂壇傳奇 。除了高水準的歌唱表現，憲哥與嘉賓們之間默契十足的幽默對談，也是演唱會的一大亮點。他拍胸脯保證，這絕對是一場「零尿點」的精彩演出，將感人歌聲與綜藝效果完美融合 。

▲捷運站內大型數位看板播放吳宗憲演唱會宣傳，喚起路人對經典金曲的回憶。 圖／東西文娛、星樂全球提供；窩客島編輯整理

鐵粉不捨偶像封麥，重金認領大型電視牆熱血應援

得知憲哥可能退居幕後的傳聞，忠實歌迷自發發起大規模應援活動，展現本土天王的超強號召力 。粉絲不惜砸下重金，租借西門町、台北車站及捷運中山站等黃金地段的大型電視牆，輪番播放應援畫面為演唱會造勢 。許多路過民眾紛紛駐足拍照，鐵粉們感性表示，若這真的是最後一場，一定要陪憲哥唱到最後一刻 。目前演唱會已進入倒數階段，票價由1880元至3980元不等，主辦單位呼籲歌迷提前透過KKTIX或全家便利商店購票，以免錯過這場具歷史意義的音樂盛會 。

▲電視牆應援影片回顧憲哥多年演藝歷程，粉絲感性致謝偶像帶來歡樂。 圖／東西文娛、星樂全球提供；窩客島編輯整理



吳宗憲 JACKY WU「2026 臭男人 巡迴演唱會」活動彙整

吳宗憲 JACKY WU「2026 臭男人 巡迴演唱會」台北站

活動時間：2026/03/28（六）19:00、2026/03/29（日）18:00

活動內容：

本土天王吳宗憲暌違 8 年回歸 TICC 開唱，預告內容保證精彩且「零尿點」 。

重磅嘉賓陣容包含好友康康，以及美聲團體「咻比嘟嘩」驚喜合體 。

憲哥於社群透露這可能是最後終場，引發歌迷封麥不捨與熱烈討論 。

演出地點：台北國際會議中心 TICC

演出地址：台北市信義區信義路五段一號

購票方式：KKTIX 網站及全台全家便利商店

演唱會票價：3980 / 3280 / 2680 / 1880 元，愛心票 1990 元